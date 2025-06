Alerta internacional tras el hundimiento del buque que transportaba 3.000 autos cerca de Alaska

En esta foto suministrada por la Guardia Costera de EEUU se ve humo saliendo del buque de carga Morning Midas, a unos 480 kilómetros (300 millas) de Adak, Alaska, el 3 de junio de 2025. (Guardia Costera de EEUU/Cortesía de Estación Aérea Kodiak vía AP, Archivo)

El buque de carga Morning Midas, que transportaba cerca de 3.000 vehículos nuevos desde China hacia México terminó en el fondo del océano Pacífico, a unos 770 kilómetros de la costa de las Islas Aleutianas de Alaska.

El incidente, que comenzó con un incendio a bordo y culminó con la pérdida total del navío, ha puesto en alerta a las autoridades marítimas y ambientales, aunque hasta el momento no se han detectado daños ecológicos inmediatos.

“No hay contaminación visible”, afirmó el oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos Cameron Snell, con base en Alaska.

El Morning Midas, un buque de 183 metros de eslora construido en 2006 y registrado bajo bandera liberiana, zarpó del puerto de Yantai, en China, el 26 de mayo con destino a un importante puerto mexicano en el Pacífico, según datos del sitio especializado marinetraffic.com.

La embarcación, gestionada por la empresa londinense Zodiac Maritime, llevaba a bordo una carga compuesta por aproximadamente 3.000 automóviles, entre los que se encontraban cerca de 70 vehículos totalmente eléctricos y unos 680 híbridos, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía y la Guardia Costera estadounidense.

Estaba previsto que el buque llegara a México el próximo 15 de junio. (Guardia Costera de Estados Unidos)

El desastre se desencadenó el 3 de junio, cuando la Guardia Costera recibió una alerta de emergencia que informaba sobre un incendio a bordo del Morning Midas. En ese momento, el buque se encontraba a unos 490 kilómetros al suroeste de la isla de Adak, situada a 1.930 kilómetros al oeste de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

La emergencia movilizó a los equipos de rescate y a la propia tripulación, compuesta por 22 personas, quienes lograron evacuar la nave y refugiarse en un bote salvavidas. Todos fueron rescatados por un buque mercante que se encontraba en las proximidades, sin que se reportaran heridos.

La magnitud del incendio y las condiciones adversas del clima impidieron que la tripulación pudiera controlar las llamas, lo que llevó a la decisión de abandonar el barco. Según detalló Associated Press, “una tripulación de salvamento llegó días después de que el incendio inutilizara el navío”.

Para entonces, el Morning Midas había quedado a la deriva, expuesto a los embates del mal tiempo y a la filtración de agua, factores que agravaron los daños estructurales y precipitaron el hundimiento del buque en aguas internacionales, a una profundidad aproximada de 5.000 metros.

Alrededor de 700 autos eran eléctricos o híbridos (Guardia Costera de Estados Unidos)

La empresa Zodiac Maritime confirmó el lunes el hundimiento del carguero y subrayó que, como medida de precaución, “dos remolcadores de salvamento con equipo de control de contaminación permanecerán en el lugar para monitorear cualquier signo de contaminación o escombros”. Además, la compañía anunció el envío de otro buque especializado en respuesta a contaminación, reforzando así el dispositivo de vigilancia ambiental en la zona del siniestro.

El origen del incendio parece estar vinculado a la carga de vehículos eléctricos y híbridos.

Tanto la Guardia Costera como Zodiac Maritime señalaron que “inicialmente se vio una gran columna de humo en la popa del barco proveniente de la cubierta cargada con vehículos eléctricos”. Este dato ha reavivado el debate sobre los riesgos asociados al transporte marítimo de automóviles con baterías de litio, especialmente tras incidentes recientes en otras rutas internacionales.

La incertidumbre persiste en torno al destino de los vehículos transportados. Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de los automóviles fue retirado antes del hundimiento. Associated Press indicó que Zodiac Maritime no había respondido a los mensajes enviados el martes para aclarar este punto.

Los 22 tripulantes del Morning Midas fueron rescatados por las autoridades. (Guardia Costera de Estados Unidos)

La pérdida de la carga representa un golpe económico considerable, tanto para los fabricantes como para los destinatarios en México, aunque la prioridad de las autoridades y de la empresa gestora ha sido la prevención de un posible desastre ambiental.

El hundimiento del Morning Midas se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la seguridad en el transporte marítimo de vehículos, especialmente aquellos equipados con baterías eléctricas.

Un informe reciente de una junta de seguridad holandesa, instó a mejorar la respuesta de emergencia en las rutas de navegación del Mar del Norte tras el incendio ocurrido en 2023 a bordo de un carguero que transportaba 3.000 automóviles de Alemania a Singapur, incluidos casi 500 vehículos eléctricos. En ese incidente, una persona perdió la vida y varias más resultaron heridas, mientras el fuego ardió sin control durante una semana antes de que el barco pudiera ser remolcado a un puerto de los Países Bajos para su salvamento.