Vladimir Putin anticipa un deterioro de las relaciones con Alemania si entrega misiles Taurus a Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin en un encuentro con representantes de agencias de noticias internacionales en San Petersburgo este 18 de junio de 2025 (REUTERS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este jueves que las relaciones entre su país y Alemania podrían degradarse completamente si Berlín toma la decisión de suministrar misiles Taurus operados por militares alemanes a Ucrania.

Según Putin, esta acción no modificaría la situación actual en el campo de batalla, pero sí “deteriorará definitivamente las relaciones” con el gobierno alemán. La declaración se realizó durante un encuentro informativo con las principales agencias internacionales de noticias.

Putin expresó su disposición para retomar el diálogo con líderes europeos, incluyendo al canciller alemán, Friedrich Merz, y afirmó: “Si él quiere llamar y hablar, siempre estamos abiertos a ello”.

El mandatario ruso recordó que hace uno o dos años el contacto con el entonces canciller Olaf Scholz y otros líderes europeos era habitual, pero esa comunicación se interrumpió cuando los socios europeos buscaron imponer una “derrota estratégica” a Rusia en el campo de batalla. “Ellos dejaron de comunicarse, que entonces sean los que restablezcan las comunicaciones, nosotros estamos abiertos a ellas, lo he dicho muchas veces”, indicó Putin.

Putin asistió a una reunión con representantes de agencias de noticias internacionales al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo este miércoles (REUTERS)

Cuestionado sobre la posible capacidad de Alemania para mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania de manera más eficaz que Estados Unidos, Putin respondió de manera tajante: “Lo dudo”, aludiendo al principio de neutralidad que, en su opinión, deben mantener los mediadores.

“Cuando vemos tanques alemanes Leopard en el campo de batalla, y ahora escuchamos y vemos cómo se debate sobre el suministro de Taurus alemanes para atacar el territorio ruso, se nos generan grandes dudas”, manifestó.

En relación con la guerra en Ucrania, Putin declaró estar dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky únicamente durante una “fase final” de negociaciones para poner fin al conflicto iniciado hace tres años. No obstante, añadió que Zelensky carece de legitimidad para firmar un acuerdo de paz debido a que su periodo presidencial de cinco años terminó bajo la vigencia de la ley marcial, una posición que el gobierno de Kiev rechaza y califica como propaganda infundada.

Putin señaló: “Estamos listos para reunirnos con todos, incluido Zelensky. Ese no es el problema; si el Estado ucraniano confía en alguien en particular para negociar, puede ser Zelensky”. Matizó que el encuentro solo tendría lugar en la última etapa de las conversaciones, con el objetivo de alcanzar una resolución definitiva y no prolongar el proceso.

Las negociaciones de paz han experimentado un estancamiento en las últimas semanas. Putin ha mantenido demandas de máximos para poner fin a su ofensiva y aún no ha aceptado una reunión directa con Zelensky. Desde Kiev han acusado a Moscú de sabotear deliberadamente los esfuerzos de pacificación.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania

Durante la misma comparecencia, Putin aseguró que el aumento del gasto en defensa por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no representa una “amenaza” para la seguridad rusa. La alianza militar está promoviendo elevar el gasto a un 5% del Producto Interno Bruto de cada miembro, tras la presión de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

“No consideramos que ningún rearme de la OTAN sea una amenaza para la Federación Rusa, porque somos autosuficientes en términos de garantizar nuestra propia seguridad”, afirmó Putin.

El mandatario ruso subrayó que su país sigue modernizando sus capacidades militares y responderá a cualquier amenaza que surja. Respecto a la estrategia de la OTAN, Putin consideró que el aumento del gasto “no tiene sentido” para los propios miembros de la alianza. Mientras tanto, Kiev busca garantías de seguridad de la OTAN dentro de cualquier futuro acuerdo para terminar las hostilidades.

(Con información de AFP y EFE)