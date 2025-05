Zelensky lamentó que el único logro del encuentro con Rusia en Estambul haya sido el intercambio de prisioneros (REUTERS)

Volodimir Zelensky lamentó este viernes que el único logro que dejó el encuentro con Rusia en Estambul, semanas atrás, haya sido el canje de prisioneros de los últimos días.

“Si bien el intercambio de prisioneros fue un resultado importante de la reunión, lamentablemente fue el único”, dijo el Presidente, que insistió así en que “un alto el fuego es necesario para avanzar hacia la paz: la matanza debe cesar”.

Las palabras de Zelensky se dieron durante una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien oficia de mediador en estos encuentros, junto con Estados Unidos.

Durante la llamada, Erdogan coincidió con la visión de Ucrania y le manifestó su compromiso por “mantener sus esfuerzos para el establecimiento de una paz justa y duradera” por medio de la “continuación de las conversaciones” ya iniciadas, “sin demoras” y con la presencia de “delegaciones fuertes” que consigan avances significativos.

Erdogan transmitió a Zelensky su compromiso por alcanzar la paz por medio de las negociaciones (REUTERS)

“No puede ni debe ser meramente simbólica”, debe “mantener el impulso en el camino hacia la paz”, agregó el Presidente turco.

Tras ese primer encuentro cara a cara desde 2022, las partes han estado sugiriendo una segunda reunión en la que se presentarían memorándums con las exigencias y condiciones de cada bando para el fin de la guerra.

Zelensky, temiendo que pudiera tratarse de una nueva emboscada del Kremlin y valiéndose del compromiso ruso de días atrás, pidió la entrega del documento con anterioridad a la cita, para poder evaluarlo a detalle con su equipo.

Moscú, sin embargo, se opuso a ello, algo que Ucrania entendió como una nueva muestra de su real voluntad, de continuar con la guerra y el sufrimiento.

Rusia faltó a su compromiso y se negó a entregar el memorandum por adelantado (Europa Press)

De hecho, más temprano, Zelensky había declarado que Vladimir Putin “está haciendo todo lo posible” para que el encuentro del próximo 2 de junio “no dé resultados”.

“Para que una reunión sea significativa, su agenda debe ser clara y las negociaciones deben estar debidamente preparadas. Lamentablemente, Rusia está haciendo todo lo posible para que la próxima posible reunión no dé resultados”, dijo, recordando que “desde hace más de una semana” que su gabinete solicitó el texto de Moscú.

“Ucrania está lista para asistir a la próxima reunión pero queremos que sea una discusión constructiva. Esto significa que es importante recibir el borrador de Rusia. Hay tiempo suficiente: cuatro días son suficientes para preparar y enviar los documentos”, sumó en ese sentido el jefe de la presidencia, Andrii Yermak, en un comunicado.

No obstante, Zelensky destacó el rol clave de Estados Unidos y Turquía en este proceso, tanto con el “apoyo constante y pleno” hacia su país como “para que la diplomacia sea eficaz”, al igual que el de los socios europeos, quienes mantienen sus condenas a Rusia por demorar los esfuerzos de paz.

Zelensky llamó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Putin (REUTERS)

De todas formas, en las últimas horas, el mandatario llamó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el enemigo, que ha estado incrementando en calidad y cantidad sus ofensivas sobre zonas civiles.

“Estos ataques ocurren a diario. La gran mayoría tiene como objetivo infraestructura civil y no fines militares. La estrategia de Rusia es simplemente destruir vidas y no abandonará esta estrategia sin la presión suficiente”, apuntó y destacó que “el mundo debe ser firme y fuerte (...) No debemos negociar con el agresor, sino obligarlo a detener las matanzas y restablecer la seguridad”.

