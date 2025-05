Marco Rubio pidió al jefe de la diplomacia rusa negociar “de buena fe” con Ucrania

Marco Rubio (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, instó este miércoles a Moscú a implicarse en negociaciones “de buena fe” con Ucrania durante una llamada con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Rubio reiteró el llamado del presidente estadounidense Donald Trump a un diálogo “constructivo y de buena fe con Ucrania como única vía para poner fin” a la guerra, declaró la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Rubio celebró el intercambio de prisioneros ‘1.000 por 1.000′ entre Rusia y Ucrania durante el fin de semana. El secretario reiteró el llamamiento del presidente Trump a un diálogo constructivo y de buena fe con Ucrania como única vía para poner fin a esta guerra“, dice el breve comunicado.

Este mismo miércoles el líder republicano dijo estar “muy decepcionado” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y puso un plazo de unas dos semanas para determinar si el jefe del Kremlin tiene una intención verdadera de cesar el conflicto.

En este tiempo dijo preferir no imponer nuevas sanciones sobre Moscú mientras las negociaciones sigan en marcha: “Creo que estoy cerca de lograr un acuerdo y no quiero arruinarlo haciendo eso”, sostuvo.

“En unas dos semanas vamos a saber si nos está siguiendo la corriente o no, y si lo está, responderemos de forma un poco diferente”, recalcó el mandatario, quien se negó a especificar las medidas con las que castigaría a Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (Kremlin/dpa)

“Lo que puedo decir es que estoy muy decepcionado por lo que ocurrió hace un par de noches, cuando murieron personas en medio de lo que llamaríamos una negociación. Estoy muy decepcionado. Muy, muy decepcionado”, explicó el mandatario.

El pasado 19 de mayo, Putin propuso a Trump en una llamada telefónica trabajar con Ucrania en una hoja de ruta para la futura firma de un tratado de paz y una lista de condiciones para declarar un alto el fuego.

El republicano ha expresado en los últimos días su frustración por los recientes ataques de Rusia contra ciudades ucranianas y el martes advirtió de que Putin está “jugando con fuego”.

El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, aseguró este miércoles que está listo para abrir ya negociaciones con Ucrania sobre el contenido del memorando de arreglo del conflicto y las condiciones para un alto el fuego. Kiev, por su parte, ya ha entregado su parte.

Trump apuntó este miércoles que está dispuesto a sentarse con ambos líderes para desbloquear la situación.

“Lo haré si es necesario. Ojalá se hubiera hecho hace un par de meses, pero en este momento estamos trabajando con Putin y ya veremos dónde estamos. Creo que lo estamos haciendo bien, pero ya veremos. No me gusta lo que está pasando. No me gusta que se lancen cohetes contra ciudades. No lo vamos a permitir”, recalcó.

Tras las críticas vertidas por Trump, Rusia propuso este miércoles a Ucrania celebrar la segunda ronda de negociaciones sobre el arreglo del conflicto y un posible alto el fuego el próximo 2 de junio en Estambul.

(Con información de AP y EFE)