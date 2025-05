Reflotaron el gigantesco barco carguero que encalló en el jardín de una casa: “Dudo que vuelva a vivir algo así”

Reflotaron el barco que se estrelló contra un jardín en Noruega

Un gran buque portacontenedores que se estrelló contra un jardín en Noruega la semana pasada, rozando por poco una casa, fue reflotado este martes.

El buque NCL Salten, de 135 metros (443 pies) y con bandera chipriota, se estrelló contra el jardín delantero de Johan Helberg la mañana del pasado jueves 22 de mayo, rozando por poco la casa.

La operación de salvamento tuvo éxito en el primer intento. Como preparación para la operación, se descargaron contenedores del buque el lunes 26 de mayo.

La cadena noruega Tv2 informó que, según la policía local, el tripulante responsable de la navegación del buque declaró haberse quedado dormido al timón cuando el barco encalló.

"Me alegra que la operación de salvamento saliera bien y que no lo destrozaran, porque ¿sabes lo que suele decir la gente de la costa? Que un barco en aguas poco profundas es un acontecimiento, pero medio barco en aguas poco profundas es un desastre", dijo Helberg tras el rescate del barco de su casa.

“Dudo que vuelva a vivir algo así. No lo cambiaría por nada. Ojalá más gente pudiera vivir algo así. Consigue un barco en tu jardín y verás que la vida vale la pena”, agregó.

El buque portacontenedores NCL Salten, de 135 metros de eslora, regresa al mar tras ser rescatado, tras encallar cerca de una casa en el fiordo de Trondheim, a las afueras de Byneset, la noche del jueves 27 de mayo de 2025.

Los fiscales noruegos acusaron al segundo oficial de un buque de carga de navegación negligente después de que supuestamente se quedó dormido en servicio y el buque encalló, quedando a punto de estrellarse contra una casa.

El buque, el NCL Salten, encalló poco antes de las 6:00 a. m. del jueves. No se reportaron derrames de petróleo y ninguna de las 16 personas a bordo resultó herida.

Johan Helberg declaró a la emisora ​​noruega NRK que se quedó dormido durante todo el incidente y que solo se despertó cuando un vecino empezó a tocar el timbre.

“Estaba medio despierto y oí un barco que pensé que pasaba, así que solo quería levantarme y mirar por la ventana del dormitorio”, dijo el vecino de Helberg.

“Saludé y grité, ‘hey hey’, pero desgraciadamente no sirvió para nada”, agregó.

Johan Helberg se ve junto a su casa, con el buque portacontenedores NCL Salten al fondo, después de que el carguero de 135 metros se quedara encallado en Trondheimsfjord, a las afueras de Byneset, en Trondheim, Noruega el jueves 22 de mayo de 2025.

Las imágenes muestran la proa roja y verde del barco a pocos metros de la casa de Helberg, en la costa del fiordo de Trondheim.

El segundo oficial, cuyo nombre no se hizo público, era el navegante de servicio en el momento del encallamiento, dijo el fiscal Kjetil Bruland Sørensen en un comunicado.

“Solo había una persona en el puente en ese momento. Estaba al timón del barco, pero no cambió el rumbo al entrar en el fiordo de Trondheim como debía”, informó la agencia de noticias NTB.

“La policía recibió información de otras personas que estaban a bordo de que estaba dormido”, dijo a NTB el oficial de policía Kjetil Bruland Sorensen.

Se realizaron trabajos para retirar la carga del buque portacontenedores NCL Salten, de 135 metros de eslora, que encalló cerca de una casa en el fiordo de Trondheim, a las afueras de Byneset, la noche del jueves 24 de mayo de 2025.

El lunes las tripulaciones continuaron sacando contenedores del barco para poder retirarlo más fácilmente del área.

La compañía naviera NCL dijo que estaba cooperando con los investigadores.

“También estamos realizando investigaciones internas, pero preferimos no especular más”, añadió.

El gran buque portacontenedores encalló la madrugada del jueves 22 de mayo y se estrelló contra el jardín delantero de Helberg, en el suroeste de Noruega.

“Si hubiera golpeado la roca allí, creo que habría sido dramático” dijo el propietario de la casa.

“Duermo bien. Siempre he dormido bien por la noche. Me despertó un timbre molesto que no paraba de sonar. Probablemente sea peor que un golpe como este. Era un timbre muy fuerte”, agregó Helberg.

El carguero NCL Salten, de 135 metros (443 pies) y bandera chipriota, rozó por poco la casa de Helberg.