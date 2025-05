Netanyahu acusó a Francia, Reino Unido y Canadá de “premiar a Hamas” por criticar la ofensiva israelí en Gaza (Europa Press)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este martes a Francia, Reino Unido y Canadá de “premiar” al grupo terrorista Hamas tras las amenazas que emitieron estos países contra Israel por la ofensiva militar en Gaza.

Los gobiernos europeos y canadiense advirtieron que tomarán “medidas concretas” si Israel no pone fin a su operación y permite el ingreso de ayuda humanitaria al territorio palestino.

En un comunicado, Netanyahu expresó su rechazo a las demandas internacionales que exigen el cese de una “guerra defensiva por nuestra supervivencia” y criticó que esos países pidan simultáneamente la creación de un Estado palestino.

“Al pedirle a Israel que ponga fin a una guerra defensiva por nuestra supervivencia antes de que los terroristas de Hamas en nuestra frontera sean destruidos y al reclamar un Estado palestino, los líderes en Londres, Ottawa y París ofrecen un precio inmenso por el ataque genocida contra Israel del 7 de octubre a la vez que abren la puerta a más atrocidades similares”, afirmó.

El ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamas, marcó el inicio de la escalada violenta que ha dejado miles de muertos y una crisis humanitaria en Gaza.

Netanyahu reiteró que la guerra solo terminará si se liberan todos los rehenes, si Hamas depone las armas, sus líderes son exiliados y Gaza es desmilitarizada.

“Esta es una guerra de la civilización sobre la barbarie. Israel se seguirá defendiendo con medios justos hasta conseguir la victoria total”, concluyó.

El primer ministro también se alineó con la postura del presidente estadounidense Donald Trump sobre el conflicto, e instó a “todos los líderes europeos a hacer lo mismo”.

En la misma línea, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, miembro de la extrema derecha, calificó a Francia, Reino Unido y Canadá de haberse “alineado moralmente con una organización terrorista”.

“No nos doblegaremos ante esta hipocresía moral, antisemitismo y parcialidad”, advirtió. Asimismo, subrayó que “Israel nunca aceptará el establecimiento de un estado terrorista en su seno que ponga en peligro su existencia y amenace el futuro del pueblo judío”.

El lunes, los líderes de Francia, Reino Unido y Canadá —Emmanuel Macron, Keir Starmer y Mark Carney, respectivamente— emitieron una declaración conjunta en la que condenaron la ofensiva israelí y calificaron de “intolerable” el sufrimiento de la población civil en Gaza.

Además, denunciaron que el ingreso de ayuda humanitaria es “insuficiente”, refiriéndose a los nueve camiones que entraron el mismo día después de un bloqueo de casi tres meses que ha dejado a la población al borde de la hambruna.

“No nos quedaremos con los brazos cruzados”, advirtieron, y reiteraron que “si Israel no pone fin a la nueva ofensiva militar y no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria, tomaremos otras medidas concretas en represalia”.

Los tres países reafirmaron su apoyo a una solución basada en la coexistencia de dos estados y condenaron el atentado del 7 de octubre perpetrado por Hamas, exigiendo la liberación inmediata de los rehenes.

El conflicto entre Israel y Hamas mantiene la tensión en la región y genera una fuerte polarización internacional. Las recientes declaraciones muestran la creciente presión diplomática sobre Israel para que modere su acción militar, mientras que el gobierno de Netanyahu insiste en que la ofensiva es una cuestión de supervivencia nacional.

(Con información de EFE)