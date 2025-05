La amenaza invisible: cómo China podría desestabilizar las redes eléctricas de Occidente con tecnología solar

El jefe del régimen chino, Xi Jinping, durante la ceremonia de apertura de la cumbre China-CELAC en Beijing (Reuters)

Ingenieros han descubierto dispositivos de desconexión, conocidos como kill switches, integrados en componentes fabricados en China y utilizados en granjas solares de Estados Unidos. Según informó Reuters, estos dispositivos han generado preocupación debido a la posibilidad de que el régimen de Beijing pueda manipular el suministro eléctrico o incluso destruir físicamente las redes eléctricas en EE.UU., Reino Unido y Europa. Los funcionarios de energía están evaluando los riesgos asociados con pequeños dispositivos de comunicación encontrados dentro de los inversores de energía, componentes esenciales de los sistemas de energía renovable que los conectan a la red eléctrica.

Los inversores están diseñados para permitir el acceso remoto para actualizaciones y mantenimiento, y las empresas de servicios públicos suelen instalar cortafuegos para evitar la comunicación directa con China. Sin embargo, expertos estadounidenses han encontrado dispositivos de comunicación no listados en la documentación de productos en algunos inversores solares, lo que podría permitir eludir los cortafuegos y apagar los inversores de forma remota o alterar sus configuraciones. Esto podría desestabilizar las redes eléctricas, dañar la infraestructura energética y provocar apagones generalizados, según detalló Reuters.

La revelación ha suscitado temores de que Beijing pueda tener la capacidad de causar estragos en las redes eléctricas del mundo occidental, dada la dependencia de los sistemas de energía renovable occidentales de componentes fabricados en China. Aunque no se sabe si estos dispositivos están presentes en convertidores de energía instalados en granjas eólicas o solares en el Reino Unido, el ministro de energía en la sombra, Andrew Bowie, ha instado a una revisión inmediata de los esfuerzos para la transición hacia la energía verde.

Reuters informó que los fabricantes chinos de los inversores y baterías con dispositivos de comunicación adicionales no han sido nombrados, ni se ha revelado cuántos dispositivos se han encontrado en total. Además, el gobierno de EE.UU. no ha reconocido públicamente estos descubrimientos. En los últimos nueve meses, también se han encontrado dispositivos de comunicación no documentados, incluidos radios celulares, en algunas baterías de múltiples proveedores chinos.

Mike Rogers, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU., comentó que China ve valor en poner en riesgo elementos de la infraestructura central de Occidente. Según Reuters, el Departamento de Energía de EE.UU. afirmó que evalúa continuamente los riesgos asociados con las tecnologías emergentes y que existen desafíos significativos con la divulgación y documentación de las funcionalidades por parte de los fabricantes.

Miles de paneles solares en un campo en Haskell, Texas, Estados Unidos. China podría desconectar de un momento a otro este tipo de energía en gran parte del mundo de un momento a otro en caso de conflicto (Reuters)

Mientras tanto, el gobierno británico está revisando la tecnología de energía renovable china en su sistema energético, aunque sigue adelante con sus esfuerzos para alejarse de los combustibles fósiles. Andrew Bowie expresó su preocupación por la seguridad nacional debido a la transición hacia la energía limpia impulsada por Ed Miliband, que depende en gran medida de la tecnología china.

El dominio chino en la fabricación de tecnología de energía renovable, especialmente inversores de energía, es notable. Huawei es el mayor proveedor mundial de inversores, representando el 29% de los envíos globales en 2022, seguido por las empresas chinas Sungrow y Ginlong Solis. Desde 2019, EE.UU. ha restringido el acceso de Huawei a la tecnología, acusando a la empresa de actividades contrarias a la seguridad nacional.

A pesar de que Huawei dejó el mercado de inversores de EE.UU. en 2019, sigue siendo un proveedor dominante en otros lugares. Philipp Schroeder, CEO de la empresa solar alemana 1Komma5, señaló que la influencia china sobre la red energética de Europa es ahora una preocupación seria de seguridad. La creciente capacidad de energías renovables en las redes occidentales y la mayor probabilidad de una confrontación prolongada y seria entre China y Occidente hacen que el dominio chino sea un problema cada vez mayor.