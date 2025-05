Trump aseguró que ninguno de los rehenes de Hamas estaría vivo si no fuera por la intervención de Estados Unidos

Trump atribuye liberación de rehenes en Gaza a su gobierno (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que la supervivencia de los rehenes retenidos por grupos terroristas en la Franja de Gaza se debe exclusivamente a la intervención de su gobierno, y sugirió que Washington no ha recibido el crédito que merece por sus esfuerzos diplomáticos.

“Mira, [Edan Alexander] no estaría allí si no fuera por nosotros; no estaría vivo ahora mismo. Probablemente ninguno de los rehenes esté vivo ahora mismo”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, mientras viajaba desde Arabia Saudita hacia Doha. “Creo que mi gente merece mucho reconocimiento. Quizás el mayor reconocimiento”.

En sus declaraciones, Trump enfatizó el papel central de Estados Unidos en las negociaciones para la liberación de rehenes y destacó la participación directa de su equipo de enviados. “Tengo personas muy comprometidas, gente extraordinaria trabajando en esto. No han dormido. Han estado en contacto permanente con quienes tienen influencia real en la región”, sostuvo. “Esto no fue un milagro. Fue trabajo duro, y fue Estados Unidos el que lo hizo posible”.

La liberación de Edan Alexander, rehén israelí estadounidense del grupo terrorista Hamas

Cuando se le preguntó a Trump si había coordinado con el gobierno israelí la liberación de Alexander, respondió: “Miren los resultados. Edan está de regreso con su familia. Eso es lo que importa. Si Estados Unidos no hubiera actuado, no estaría aquí. Así de simple”.

El rehén, Edan Alexander, ciudadano estadounidense-israelí de 20 años, fue liberado el lunes en lo que fuentes israelíes describieron como un gesto de buena voluntad por parte de Hamás antes de la llegada de Trump a la región. El grupo islamista lo había capturado durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando comandos palestinos cruzaron la frontera e irrumpieron en comunidades del sur de Israel, dejando más de mil muertos y tomando a 251 personas como rehenes.

Actualmente, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), 58 rehenes siguen en manos de grupos armados en Gaza. De ellos, se ha confirmado la muerte de al menos 35, cuyos cuerpos también se encuentran en el enclave. El gobierno israelí expresó esta semana su creciente preocupación por la situación de tres cautivos en particular.

Edan Alexander, un joven soldado estadounidense-israelí de 19 años, fue liberado por Hamas tras pasar 583 días como rehén en la Franja de Gaza (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Durante su escala en Arabia Saudita, donde asistió a una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Trump reiteró que su prioridad es “traer a casa a cada estadounidense” y que seguirá presionando a sus aliados regionales para lograr ese objetivo. “Los estamos trayendo de vuelta. Edan es solo el principio”, afirmó.

Durante su cautiverio, Hamás difundió dos videos de Alexander. En el primero, publicado durante el fin de semana de Acción de Gracias de 2024, se lo veía llorando y suplicando ayuda. El segundo, divulgado en abril de este año, lo mostraba en una habitación oscura. Su familia cree que permanecía en la red de túneles de Hamás en Gaza. Rehenes liberados en meses anteriores relataron que Alexander había perdido peso y que, durante el cautiverio, defendió a otros rehenes, entre ellos trabajadores tailandeses, pidiendo a sus captores que los liberaran al no estar involucrados en el conflicto.

En marzo, Hamás ofreció liberar a Alexander y los cuerpos de otros cuatro rehenes si Israel aceptaba reanudar las negociaciones de tregua. Días después, Israel lanzó un bombardeo sorpresa que causó centenares de muertos y, según Hamás, cortó el contacto con los milicianos que custodiaban a Alexander.

Tras su liberación, los padres de Alexander emitieron una breve declaración agradeciendo al presidente Trump, al enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y al enviado para la toma de rehenes, Adam Boehler, por su rol en el proceso. No hicieron mención al liderazgo israelí.