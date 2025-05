‘Laudato Si’: una mirada retrospectiva al legado medioambiental del Papa Francisco

El papa Francisco fue un ferviente defensor del cuidado del medio ambiente (AP Photo/Fernando Vergara)

El Colegio Cardenalicio del Vaticano se reunirá próximamente en Roma para elegir al nuevo jefe de la Iglesia católica tras la muerte del Papa Francisco.

Mientras la Iglesia se prepara para el cónclave papal, el mundo está evaluando el legado de Francisco y su postura sobre el papel de la mujer en la Iglesia, los derechos LGBTQ+ y las necesidades de los migrantes y refugiados.

Sin embargo, toda evaluación debería incluir un debate sobre Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común, su encíclica de 2015 sobre el cambio climático.

En muchos sentidos, es un documento extraordinario. A la vez racional y urgente, nos llama a todos - “a cada persona que vive en este planeta”- a pensar en lo que estamos haciendo al único planeta que tenemos.

Nuestra casa común, escribe Francisco, “es como una hermana con la que compartimos nuestra vida y una hermosa madre que abre sus brazos para abrazarnos”. Y, sin embargo, “hemos llegado a considerarnos sus amos y señores, con derecho a saquearla a voluntad”.

¿El resultado final? Un cambio climático galopante en forma de aumento de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos y pérdida de biodiversidad. En este sentido, leer Laudato Si’ - “Alabado seas” en italiano- es como leer un informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Sin embargo, a diferencia del informe del IPCC, Francisco no se anda con rodeos. “La Tierra, nuestro hogar”, escribió, “empieza a parecerse cada vez más a un inmenso montón de inmundicia”.

El Papa Francisco firma una declaración de fe unificada sobre la acción climática como parte de la inauguración del "Pabellón de la Fe" durante la COP28 en Dubai, en la Casa Santa Marta (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Francisco no se contuvo

Unos meses después de la publicación de Laudato Si’, el mundo se reunió en París para redactar un nuevo tratado sobre el clima. También es un documento notable. Sin embargo, si los autores del Acuerdo de París no pudieron mencionar las raíces económicas de la crisis climática -ni siquiera pudieron utilizar el término combustibles fósiles-, el Papa sí pudo y lo hizo.

Francisco llamó implacablemente la atención sobre nuestros “modelos de crecimiento que han demostrado ser incapaces de garantizar el respeto por el medio ambiente”, nuestra “confianza irracional en el progreso y las capacidades humanas” y nuestra “confianza ciega en las soluciones técnicas”.

Criticó los “modelos actuales de producción y consumo” y nuestra fe en “las fuerzas invisibles del mercado”, así como nuestro “antropocentrismo equivocado” y nuestra “cultura del usar y tirar”.

Francisco señaló con el dedo el obstruccionismo y la negación. Se mostró preocupado por el auge de las redes sociales, que ha llevado a la desconexión de unos con otros y con la naturaleza. Y criticó “la idea del crecimiento infinito o ilimitado”.

Aunque terriblemente “atractiva para economistas, financieros y expertos en tecnología”, es una fantasía basada en la mentira “de que hay un suministro infinito de los bienes de la Tierra”. No lo hay, y el planeta “está siendo exprimido hasta la extenuación más allá de todo límite”.

Utilizando irónicas comillas, incluso criticó la retórica “verde”, tan de moda en los círculos ecocapitalistas.

No era la primera vez que Francisco hablaba de una economía global que no funciona. Unos años antes, en 2012, causó un pequeño revuelo en algunos círculos con la publicación de Evangelli Gaudium. La riqueza se mueve hacia arriba, no hacia abajo, argumentó, mientras que los pobres son excluidos y crecen en número.

El difunto experto estadounidense Rush Limbaugh lo calificó de “marxismo puro”. Sin inmutarse, Francisco fue más allá en Laudato Si’ cuando vinculó la crisis climática a una economía basada en el consumo constante.

El ex gobernador de Florida Jeb Bush, católico converso y por entonces aspirante a la presidencia, le dijo que se dedicara a tejer: “La política económica no me la dan mis obispos, ni mi cardenal, ni mi Papa”.

Laudato Si’ y el aborto

Por supuesto, Francisco se había ceñido a su labor de punto de una manera importante: en al menos cuatro ocasiones distintas en Laudato Si’, señaló el aborto -o, en sus palabras, “la eliminación de los niños”- como parte del problema climático. Escribió:

“Pensar que disfrutamos de un poder absoluto sobre nuestros propios cuerpos se convierte, a menudo sutilmente, en pensar que disfrutamos de un poder absoluto sobre la creación”.

No, no es así. Además, empoderar a las mujeres mediante el acceso al control de la natalidad y la atención del aborto es parte de la solución a la pobreza tanto en el Sur Global como en el Norte Global, algo por lo que Francisco se preocupaba profundamente, como su tocayo San Francisco de Asís.

"Laudate Deum" fue una continuación de Laudato Si (REUTERS/Remo Casilli)

En 2023, Francisco publicó Laudate Deum, una breve continuación de Laudato Si’. Al mismo tiempo que instaba al mundo a actuar, condenaba a quienes culpan del cambio climático a los pobres por tener tantos hijos y a quienes “intentan resolver el problema mutilando a las mujeres de los países menos desarrollados”.

Según un sitio católico de noticias e información, se trataba de una aparente referencia “a las campañas a favor de la anticoncepción y el aborto llevadas a cabo regularmente por Occidente”.

Siglos de absolutismo provida en la Iglesia católica significaron que Francisco no pudo establecer la conexión entre la falta de autonomía corporal de las mujeres y la pobreza, y entre la justicia reproductiva y la justicia climática y, en parte, la idea de que el cambio climático afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Aun así, Laudato Si’ nos invita a todos a conectar los puntos entre el crecimiento, el consumo, la pobreza y el colapso climático. No hace falta ser católico, ni siquiera religioso, para leer la encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático como lo que es: un recordatorio poderoso y profundamente moral de que el clima no es algo separado de nosotros.

Citando a Francisco, es un «bien común» que nos pertenece a todos.

Artículo publicado originalmente en The Conversation