Rusia reanudó sus bombardeos masivos contra Ucrania: decenas de propiedades destruidas y explosiones en áreas clave

Después de una breve pausa en los ataques, Rusia ha vuelto a lanzar intensos bombardeos sobre el este y el sur de Ucrania, reanudando su campaña militar con drones y misiles en varias regiones, según informaron este lunes las autoridades ucranianas.

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó la llegada de drones Shahed de fabricación iraní durante la madrugada, lo que destruyó propiedades y generó nuevas explosiones en varias áreas clave.

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, informó en su canal de Telegram que las tropas rusas atacaron con drones, causando daños en una vivienda y un establecimiento comercial, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas. Al mismo tiempo, el gobernador de la región sur de Mykolaiv, Vitaliy Kim, señaló que a las 4:57 a.m. de este 21 de abril, la ciudad fue atacada con misiles de origen ruso, aunque se confirmó que no hubo víctimas ni daños significativos.

Esta reanudación de los ataques por parte de Rusia se produce después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunciara que Rusia había violado en más de 2.000 ocasiones la tregua declarada con motivo de la festividad de la Pascua, que había comenzado el 15 de abril, y que se esperaba fuera un respiro temporal en el conflicto.

Zelensky, sin embargo, manifestó que, a pesar de las violaciones, no se habían emitido alertas de ataques aéreos en todo el país durante la pausa, lo que dio un breve respiro a los ciudadanos.

El presidente ucraniano propuso extender el cese de los ataques con drones y misiles durante al menos 30 días, en un intento por reducir la violencia y avanzar hacia la reconstrucción del país.

El uso de drones Shahed por parte de Rusia es una táctica que ha estado en la mira de las autoridades ucranianas debido a su capacidad destructiva. Estos drones han sido empleados en ataques a larga distancia, causando daño tanto a infraestructuras civiles como militares, y generando temores de que la guerra se intensifique aún más si el Kremlin continúa con esta estrategia de agresión.

La agencia de noticias Ukrinform reportó explosiones en las regiones de Mikolaiv, Kherson y Cherkasy, todas ellas zonas clave en la defensa ucraniana.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que espera que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo esta semana, tras la “tregua pascual” de 30 horas declarada el sábado por Moscú, y se pongan a hacer “negocios” con EEUU.

“Espero que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta semana. ¡Entonces ambos empezarán a hacer grandes negocios con los Estados Unidos de América, que están prosperando, y harán una fortuna!”, escribió el político en su red Truth Social.

Trump amenazó este viernes a ambos bandos con abandonar su papel de mediador en el proceso de paz si en los próximos días no hay avances en las negociaciones, cerca de que se cumplan 100 días de su mandato (30 de abril), en los que prometió solucionar el conflicto.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó sin habla a ucranianos y europeos al asegurar, esta semana en París, que Washington dará un paso a un lado si no hay avances “pronto”, aunque no se entiende si eso significará también dejar de ayudar militarmente a Kiev.

Los ejércitos ruso y ucraniano respetaron a duras penas la minitregua pascual y ambos países se acusaron mutuamente de violarla, aunque también constataron una disminución de la actividad en la mayoría de los sectores del frente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la agencia rusa TASS que Moscú no tenía planes de extender el alto el fuego, como propuso el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, durante 30 días.

Los analistas consideran que la tregua pascual fue, en realidad, una partida diplomática para ganar puntos ante Trump sobre quién de los dos países en guerra apoya más la paz.

La tregua energética de 30 días entre Rusia y Ucrania también venció esta semana, sin que ninguna de las partes abogara por prolongarla.

