Lituania advirtió de que Putin prepara para Pascua un bombardeo peor que el que mató a más de 30 personas en Sumi

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys. REUTERS/Yves Herman

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha asegurado que después del mortífero ataque sobre Sumi de la semana pasada, Rusia tiene preparado “algo aún peor” para el domingo de Pascua. “No me cabe duda”, ha afirmado.

“Llegaremos a la Pascua. No me cabe duda de que nos prepararán algo aún peor para la Pascua. Quizás ese sea el punto de inflexión y digamos, ‘bueno, tenemos que aumentar las sanciones’”, ha dicho Budrys en una entrevista para la agencia ELTA

En ese sentido, considera que los ataques sobre Sumi puede servir como una suerte de “estímulo” para acelerar ciertos procesos en relación a Ucrania, como por ejemplo su adhesión a la Unión Europea.

“Si no abrimos bloques de negociación con Ucrania este semestre, si nos derrumbamos bajo las sanciones, entonces ya no podremos hablar de ninguna subjetividad geopolítica de la UE, ya no podremos hablar de tener ninguna influencia en el mundo”, ha valorado el ministro de Exteriores.

Budrys también ha cuestionado la postura de algunos países europeos con respecto a Ucrania y ha lamentado cómo han estado retrasando la aplicación de más sanciones. “Para ser honesto, ni siquiera sé en qué bando están”, ha expresado.

“Se necesita mucho esfuerzo para garantizar que las decisiones se preparen y se adopten”, ha dicho el ministro, quien ha destacado que Lituania está haciendo todo lo posible para que el próximo paquete de sanciones esté listo para el próximo Consejo de Asuntos Exteriores que tiene lugar este viernes en Bruselas.

Un policía inspecciona los cuerpos de las víctimas del ataque ruso con misiles balísticos contra el centro de la ciudad nororiental de Sumi, Ucrania, el 13 de abril de 2025. EFE/EPA/POLICÍA NACIONAL DE UCRANIA

Un paquete de sanciones que confía incluya a la energía nuclear rusa, al gas y a la conocida como flota en la sombra, con la que Moscú ha estado eludiendo las restricciones económicas.

Entretanto, una serie de ataques rusos en la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, dejó este miércoles un muerto y tres heridos, en lo que las autoridades locales describieron como un presunto bombardeo doble, una táctica diseñada para golpear nuevamente tras la llegada de los equipos de rescate.

El jefe de la administración regional, Oleksandr Prokudin, confirmó en redes sociales la muerte de un hombre y que otras tres personas resultaron heridas. Prokudin señaló que los bombardeos continuaron incluso después del arribo de los servicios de emergencia. “Es una táctica deliberada de Rusia para impedir el rescate de las víctimas y dañar a médicos, rescatistas y policías”, escribió.

Kherson fue ocupada por las fuerzas rusas al inicio de la invasión en 2022, pero fue recuperada por el ejército ucraniano meses después. Desde entonces, ha estado bajo bombardeos constantes por parte de las tropas rusas, que mantienen posiciones al otro lado del río Dniéper.

En la región cercana de Odessa, también ubicada en el litoral del mar Negro, un ataque nocturno con drones lanzado por las fuerzas rusas causó tres heridos, provocó incendios y dañó viviendas e infraestructuras civiles.

(Con información de Europa Press)