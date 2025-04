Zelensky quiere que Trump viaje a Ucrania para “entender qué está pasando”

Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Foto: -/Presidencia de Ucrania/dpa -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha invitado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a viajar a territorio ucraniano para “entender qué está pasando” sobre el terreno antes de tomar cualquier tipo de decisión que pueda afectar al conflicto, en pleno proceso de deshielo con Rusia.

“Antes de cualquier decisión, de cualquier plan de negociaciones, ven a ver a la gente, a los civiles, los guerreros, los hospitales, las iglesias, los niños”, ha planteado Zelensky, que sí ha viajado a Washington desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, en una entrevista a la cadena estadounidense CBS News.

Así, el mandatario ha dicho “respetar” las posiciones de Estados Unidos, pero ha vuelto a reclamar a su homólogo una mayor cercanía hacia Kiev. En este sentido, ha abogado por “seguir firmes” frente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya que la “amenaza” que representa este último es “real”.

Zelensky ha recalcado que “no se puede confiar en Putin”, algo que le habría dicho ya “muchas veces” a Trump, y ha descartado que el presidente ruso quiera “acabar la guerra” o que Ucrania sea un país independiente.

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) se reúne con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: -/Presidencia ucraniana/dpa -

“El objetivo último de Putin es revitalizar el imperio ruso y reclamar territorios que ahora están protegidos por la OTAN. Teniendo en cuenta todo esto, creo que podría haber una guerra mundial”, ha advertido Zelensky, para quien existe una clara dicotomía entre la propaganda de Moscú y lo que está ocurriendo sobre el terreno.

El mandatario ucraniano cree incluso que “la narrativa rusa prevalece en Estados Unidos”, si bien no ha criticado directamente a Trump o a ningún otro alto cargo que haya podido replicar teorías de Moscú. “¿Cómo es posible ver lo que estamos perdiendo o sufriendo (...) y creer que no son los agresores, que no empezaron esta guerra?”, ha preguntado.

La condena del ataque en Sumy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de “terrible” el bombardeo ruso que se cobró más de una treintena de vidas en la ciudad ucraniana de Sumy aunque ha evitado condenar de manera clara a Rusia, más allá de decir que “cometió un error” al llevar a cabo este ataque.

Trump, que ha hablado con los periodistas a bordo del Air Force One, no ha querido aclarar ante los medios esta alusión a un supuesto “error”. “Creo que así fue, podéis preguntarles a ellos”, los rusos, se ha limitado a decir, según declaraciones recogidas por la cadena estadounidense CNN.

Ataque ruso en la ciudad ucraniana de Sumy, a 13 de abril de 2025. MINISTERIO DEL INTERIOR DE UCRANIA / TELEGRAM

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha trasladado sus “profundas condolencias a las víctimas del horrible ataque”. “Es un trágico recuerdo de por qué el presidente Trump y su Administración está dedicando tanto tiempo y esfuerzo en intentar poner fin a esta guerra y alcanzar una paz justa y duradera”, reza un comunicado publicado por su oficina.

(con información de EP)