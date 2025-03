Los rebeldes hutíes reivindicaron un cuarto ataque en 72 horas contra buques estadounidenses en el mar Rojo (REUTERS)

Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron este miércoles haber lanzado un nuevo ataque contra el portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman en el mar Rojo, el cuarto en 72 horas, en respuesta a presuntos movimientos militares hostiles en la zona.

Según un comunicado emitido por el grupo terrorista, la ofensiva se realizó con “varios misiles de crucero y drones” tras detectar una supuesta preparación de “un ataque aéreo a gran escala” contra Yemen. “La operación ha logrado con éxito sus objetivos”, afirmaron los hutíes, sin detallar los daños causados.

Los insurgentes también amenazaron con que incrementarán sus ataques en la región si no cesa la ofensiva en Gaza. “Intensificaremos nuestras operaciones militares contra el enemigo sionista a menos que termine la brutal agresión y se levante el bloqueo”, señalaron en su comunicado.

El conflicto en Yemen escaló desde el pasado sábado, cuando Estados Unidos lanzó una serie de bombardeos contra posiciones hutíes en varias ciudades del norte y centro del país, incluida la capital, Saná. El presidente Donald Trump ordenó una ofensiva militar “decisiva y poderosa” en los mares Rojo y Arábigo con el objetivo de interferir en esta “campaña implacable de piratería, violencia y terrorismo” e impedir los “ataques a embarcaciones estadounidenses”.

El conflicto en Yemen escaló desde el pasado sábado, cuando Estados Unidos lanzó una serie de bombardeos contra posiciones hutíes en varias ciudades del norte y centro del país, incluida la capital, Saná (EFE/Bonnie Cash)

“Usaremos una fuerza letal abrumadora hasta que hayamos logrado nuestro objetivo (de) proteger el transporte marítimo, aéreo y naval estadounidense, y restaurar la libertad de navegación”, declaró el sábado el mandatario.

“Esta campaña se centra en la libertad de navegación y en restaurar la disuasión. Hasta entonces, será implacable”, sumó por su parte el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Ataques contra Israel

Los rebeldes hutíes también afirmaron este miércoles haber realizado dos ataques con drones contra Israel, uno en Tel Aviv y otro en la ciudad costera de Ascalón, en lo que describieron como una acción “exitosa” en apoyo a los palestinos en Gaza.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, indicó en un comunicado en Telegram que el primer ataque tuvo como objetivo “un sitio vital y sensible” en Tel Aviv, mientras que el segundo se dirigió a una zona industrial en Ascalón, ubicada a unos 56 kilómetros al sur de la capital israelí. “Hemos usado un dron que ha golpeado el objetivo de forma precisa”, aseguró.

El portavoz de operaciones militares de los terroristas yemeníes, Yahya Sari (EP)

Hasta el momento, las autoridades israelíes no informaron sobre daños o víctimas como consecuencia de estos ataques. No obstante, los hutíes advirtieron que mantendrán su ofensiva hasta que se levante el bloqueo sobre Gaza. “Confirmamos que continuaremos apoyando al pueblo palestino y que estas operaciones no finalizarán hasta que cese la agresión contra Gaza”, subrayaron en su comunicado.

Desde el inicio de la guerra en Gaza tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, los hutíes intensificaron sus operaciones contra Israel y buques con vínculos con el país. Los terroristas controlan Saná y amplias zonas del norte y oeste de Yemen desde 2015 y reciben un gran respaldo de Irán en sus capacidades militares.

(Con información de EFE)