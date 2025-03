El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de armas y equipos por 3 mil millones de dólares a Israel

El presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 4 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El gobierno de Estados Unidos aprobó el viernes la venta de municiones, bulldozers y otros equipos por 3.000 millones de dólares a Israel, que ha utilizado armamento de fabricación estadounidense en la guerra en la Franja de Gaza, según informó la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa (DSCA).

El secretario de Estado, Marco Rubio, dio luz verde a la venta de 2.500 millones de dólares en bombas, ojivas y kits de guía, además de casi 300 millones de dólares en bulldozers y otros equipos.

Según la DSCA, esta operación “mejorará la capacidad de Israel para enfrentar las amenazas actuales y futuras, fortalecerá la defensa de su territorio y servirá como medio de disuasión”.

Israel ha empleado armamento de Estados Unidos en su ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza, conflicto que se encuentra interrumpido por una tregua vigente desde el 19 de enero. A principios de febrero, la administración de Donald Trump ya había aprobado la venta de bombas, municiones y misiles por un valor total de 7.400 millones de dólares a Israel, consolidando su respaldo al gobierno israelí.

El plan de Trump para Gaza y el papel de Israel

Trump presentó su propuesta durante una conferencia de prensa en Washington junto a Netanyahu a principios del mes de febrero. Inicialmente, el presidente estadounidense habló de un reasentamiento permanente de los palestinos fuera de Gaza, pero su equipo aclaró después que se trataría de una reubicación temporal para facilitar la reconstrucción del enclave.

Israel evalúa las opciones para la reconstrucción de Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

Netanyahu explicó que, bajo este plan, los habitantes de Gaza podrían regresar si cumplen con ciertas condiciones. “Démosles la opción de mudarse temporalmente mientras reconstruimos el lugar físicamente y también en términos de radicalización. ¿Quieren regresar? Deben rechazar el terrorismo, pero pueden regresar”, afirmó en una entrevista.

Según el mandatario israelí, este planteamiento representa un cambio respecto a las estrategias previas que, a su juicio, han fracasado en garantizar la estabilidad de la región. “Nos vamos, Gaza vuelve a ser ocupada por estos terroristas que la usan como base para atacar a Israel (...). No va a ninguna parte,” argumentó.

Trump había señalado que su plan incluía la remoción de escombros, la neutralización de bombas sin detonar y la nivelación del terreno antes de comenzar con el desarrollo económico del enclave. También había insinuado la posibilidad de una presencia militar estadounidense en la zona, afirmando que Washington haría “lo que sea necesario” para completar el proyecto.

Posteriormente, el mandatario aclaró que su propuesta para el futuro de la Franja de Gaza incluye la transferencia del enclave palestino a Washington una vez finalizados los combates. En su mensaje, detalló que los palestinos serían reasentados en otras comunidades y que Estados Unidos lideraría la reconstrucción de la zona sin necesidad de desplegar tropas.

Trump presentó su propuesta durante una conferencia de prensa en Washington junto a Netanyahu a principios del mes de febrero (EP/ARCHIVO)

“La Franja de Gaza sería entregada por Israel a los Estados Unidos al concluir los combates. Los palestinos, gente como Chuck Schumer, ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas, en la región. De hecho, tendrían la oportunidad de ser felices, estar seguros y ser libres”, escribió Trump.

El mandatario agregó que Estados Unidos, junto con equipos de desarrollo internacionales, ejecutaría “uno de los mayores y más espectaculares proyectos de desarrollo de su tipo en la Tierra”, y enfatizó que “no serían necesarios los soldados de los Estados Unidos”.

“¡Reinaría la estabilidad en la región!”, aseguró.

Rechazo palestino

El portavoz de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Nabil Abu Rudeina, rechazó la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país asuma la reconstrucción de Gaza tras reasentar a los palestinos en otros lugares.

“La Franja de Gaza no es un proyecto de inversión”, afirmó Abu Rudeina en un comunicado. “Palestina, con su tierra, su historia y sus lugares sagrados, no está a la venta, y no es un proyecto de inversión”, añadió, en respuesta a la insistencia de Trump en que EE.UU. debería encargarse de la reconstrucción del enclave tras la guerra con Israel.

“El pueblo palestino y sus líderes no permitirán que se repitan las catástrofes de 1948 y 1967″, declaró, en referencia a la Nakba, que supuso la expulsión de cientos de miles de palestinos con la creación del Estado de Israel, y a la guerra de los Seis Días, en la que Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza.

El portavoz también advirtió que los palestinos “frustrarán cualquier plan diseñado para liquidar su justa causa a través de proyectos de inversión”.

(Con información de AFP)