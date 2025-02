Rusia lanzó un bombardeo masivo contra la capital de Ucrania: al menos un muerto y varios heridos

Al menos un muerto y varios heridos dejó un bombardeo masivo de Rusia contra la capital de Ucrania (REUTERS/Gleb Garanich)

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas este miércoles tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev, capital de Ucrania, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

El funcionario ucraniano detalló que un misil impactó en el distrito de Obolonskyi, donde fue encontrado el cuerpo de una víctima mortal. Además, una persona resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano. “Preliminarmente, una persona ha muerto”, informó Klitschko a través de Telegram.

(X: @ZelenskyyUa)

Minutos después del trágico hecho, el alcalde de Kiev actualizó la información, indicando que entre los heridos se encontraba una niña de 9 años, quien también fue llevada a un centro médico.

A raíz del bombardeo masivo, el presidente Volodimir Zelensky emitió un comunicado en su cuenta de X en donde indicó que “El terrorismo ruso contra Ucrania no se detendrá por sí solo”.

(X: @ZelenskyyUa)

“Putin no se está preparando para la paz: sigue matando a ucranianos y destruyendo ciudades. Solo acciones enérgicas y presión sobre Rusia pueden poner fin a este terrorismo”, agregó.

“En este momento, necesitamos la unidad y el apoyo de todos nuestros socios en la lucha por un fin justo a esta guerra”, concluyó.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, informó que los sistemas de defensa aérea de Kiev se activaron para interceptar los misiles balísticos lanzados por el Ejército ruso (REUTERS/Gleb Garanich)

Por su parte, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, informó que los sistemas de defensa aérea de Kiev se activaron para interceptar los misiles balísticos lanzados por el Ejército ruso.

Sin embargo, el ataque provocó incendios y daños en al menos cuatro distritos: Solomyanskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi y Podilskyi, según informaron los servicios de emergencia. La agresión de Moscú obligó a emitir una alerta aérea en Kiev y en varias regiones del país.

El cuerpo de una persona yace cubierto en el lugar de un ataque con misiles rusos (REUTERS/Gleb Garanich)

Mientras tanto, el Kremlin intensifica sus ataques contra infraestructuras civiles en un intento de debilitar la resistencia ucraniana, en un contexto donde Vladimir Putin busca imponer condiciones en futuras negociaciones, previstas tras el inicio del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zelensky está dispuesto a negociar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió el martes que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide retirar la ayuda a Ucrania, Europa por sí sola no podrá sustentarlo.

Zelensky está dispuesto a negociar territorio con Rusia y advirtió que Europa no puede reemplazar el apoyo de Estados Unidos (EP)

“Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses y yo siempre digo que no. Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales”, declaró Zelensky en una entrevista con el periódico británico The Guardian.

En caso de que Trump consiga llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones, Zelensky aseguró que planea proponer un intercambio directo de territorios.

“Intercambiaremos un territorio por otro”, afirmó, refiriéndose a la posibilidad de que Kyiv ceda el control de una zona en la región rusa de Kursk, ocupada por Ucrania desde el inicio de una ofensiva sorpresa hace seis meses.

No obstante, el mandatario ucraniano aclaró que aún no decidió qué territorio ocupado por Rusia exigirá a cambio.

“No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay prioridad”, agregó.

Desde su campaña electoral, Trump reiteró su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, lo que generó inquietud entre quienes temen que un acuerdo moderado por Washington implique concesiones a las demandas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Trump reiteró su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, lo que generó inquietud entre quienes temen que un acuerdo moderado por Washington implique concesiones a las demandas del presidente ruso, Vladímir Putin (EP)

Ante esta posibilidad, Zelensky señaló que está dispuesto a negociar, pero solo si Ucrania se encuentra en una “posición de poder”.

Además, sugirió que intentará mantener el respaldo de Trump ofreciendo oportunidades económicas a empresas estadounidenses en la reconstrucción del país.

“Aquellos que nos están ayudando a proteger a Ucrania tendrán la posibilidad de renovarlo con sus empresas, en conjunto con compañías ucranianas. Estamos listos para hablar de todas estas cosas en detalle”, expresó el mandatario ucraniano.

En una entrevista con Fox News, Trump declaró que, como compensación por la ayuda estadounidense a Ucrania, quiere acceso prioritario a los minerales de tierras raras en el país, que posee las mayores reservas de uranio y titanio de Europa.

Trump declaró que, como compensación por la ayuda estadounidense a Ucrania, quiere acceso prioritario a los minerales de tierras raras en el país (REUTERS/Kevin Lamarque)

En respuesta, Zelensky aseguró a The Guardian que no sería conveniente para Estados Unidos permitir que estos recursos caigan en manos de Rusia y sean compartidos con países como China, Irán o Corea del Norte.

“No estamos hablando solo de seguridad, sino también de dinero. Recursos naturales valiosos en los que podemos ofrecer a nuestros socios posibilidades que antes no existían para invertir en ellos… Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias”, puntualizó Zelensky.

(Con información de AFP y EFE)