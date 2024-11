Qué papel juegan Rusia, Irán y Turquía en la nueva ofensiva yihadista contra la dictadura de Al Assad en Siria

Yihadistas se dirigen a Aleppo a través de la autopista M5 en la zona de Zarbah (Photo by Rami al SAYED / AFP)

Los yihadistas y sus aliados apoyados por Turquía llegaron el viernes a Alepo, la segunda ciudad de Siria, en una ofensiva relámpago contra las fuerzas del gobierno respaldado por Irán y Rusia.

Los combates son unos de los más letales en años, con 255 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La mayoría de los muertos han sido combatientes, pero la cifra también incluye a 24 civiles, la mayoría muertos en ataques aéreos rusos.

La ofensiva comenzó el miércoles, el mismo día en que entró en vigor un frágil alto el fuego en el vecino Líbano entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán.

Para el viernes, los yihadistas y sus aliados habían tomado el control de más de 50 ciudades y pueblos en el norte, según el Observatorio con sede en Gran Bretaña, en la mayor pérdida de territorio del gobierno en años.

Luego entraron en los distritos occidentales de Alepo, una ciudad de unos dos millones de habitantes que era el centro manufacturero de Siria antes de la guerra.

“Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y facciones aliadas... pudieron entrar en las afueras de los barrios de Al-Hamdaniya y Nueva Alepo... después de llevar a cabo dos ataques suicidas con dos coches bomba”, dijo el Observatorio.

Los combatientes capturan un tanque del ejército sirio en la autopista internacional M5 en la zona de Zarbah, que fue tomada por facciones antigubernamentales el 29 de noviembre de 2024. (Foto de Rami al SAYED / AFP)

HTS, una alianza yihadista liderada por la antigua rama siria de Al-Qaeda, bombardeó una residencia de estudiantes en la ciudad, matando a cuatro civiles, informaron los medios estatales.

Aviones de guerra sirios y rusos lanzaron intensos ataques aéreos sobre el enclave rebelde alrededor de Idlib, donde están basados los yihadistas, llevando a cabo 23 incursiones, según el Observatorio.

Los refuerzos del ejército han llegado a Alepo, dijo a la AFP un funcionario de seguridad sirio, que pidió el anonimato para discutir asuntos delicados.

Un comunicado del ejército dijo que las tropas habían repelido el asalto a la ciudad y habían recuperado algunas posiciones.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que “más de 14.000 personas, casi la mitad son niños, han sido desplazadas” por la violencia.

Sarmad, un residente de Alepo de 51 años, dijo a la AFP que podía escuchar “el sonido de los misiles y los bombardeos de artillería las 24 horas del día”.

“Tenemos miedo de que estalle la guerra y nos volvamos a ver desplazados de nuestros hogares”, dijo.

Nasser Hamdo, de 36 años, que trabaja en una pastelería, dijo que había estado pegado a las noticias desde que comenzaron las hostilidades.

El 29 de noviembre de 2024, los combatientes quemaron una imagen del presidente sirio Bashar al-Assad frente a un edificio que fue tomado por los yihadistas en el área de Zarbah, mientras los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y grupos aliados continúan su ofensiva en la provincia de Alepo. (Foto de AAREF WATAD / AFP)

El jueves, los yihadistas y sus aliados cortaron la autopista que une Alepo con la capital, Damasco, a unos 300 kilómetros al sur, dijo el Observatorio.

“Nos preocupa que el bloqueo de las carreteras pueda provocar un aumento de los precios del combustible e impedir que los productos lleguen a la ciudad”, dijo Hamdo.

Actores internacionales

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el viernes la situación en Alepo como “una violación de la soberanía de Siria”.

Expresó su apoyo al “gobierno de Siria para restablecer rápidamente el orden en este distrito”.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, prometió “un apoyo continuo al gobierno, la nación y el ejército de Siria”, en una conversación telefónica con su homólogo sirio, Bassam al-Sabbagh, según un comunicado.

La zona de Idlib está sujeta a una tregua negociada por Turquía y Rusia desde 2020. El alto el fuego ha sido violado repetidamente, pero se ha mantenido en gran medida.

Un corresponsal de la AFP en el enclave rebelde vio a yihadistas avanzando en tanques mientras se producían intensos intercambios de disparos en una zona a solo siete kilómetros (un poco más de cuatro millas) de Alepo.

Un yihadistas examina un lanzacohetes del Ejército del dictador Bashar al Assad tras capturar una unidad de las fuerzas gubernamentales (Photo by Aaref WATAD / AFP)

Las imágenes de la AFP mostraron tanques del ejército abandonados y otros vehículos militares.

El corresponsal dijo que los yihadistas y sus aliados respaldados por Turquía recibieron órdenes de un comando de operaciones conjuntas.

El analista Nick Heras, del New Lines Institute for Strategy and Policy, dijo que los combatientes estaban “tratando de anticiparse a la posibilidad de una campaña militar siria en la región de Alepo”.

Según Heras, el gobierno sirio y su principal aliado, Rusia, se habían estado preparando para una campaña de ese tipo.

Rusia intervino en Siria en 2015, cambiando el rumbo de la guerra civil que estalló cuatro años antes a favor del gobierno, cuyas fuerzas en ese momento habían perdido el control de la mayor parte del país.

“Totalmente desprevenidos”

También hay otros intereses en juego.

Además de Rusia, el presidente sirio Bashar al-Assad ha sido apoyado por Irán y grupos militantes aliados, incluido el Hezbollah del Líbano.

Las milicias apoyadas por Irán tienen una fuerte presencia en la región de Alepo después de haber brindado un apoyo terrestre crucial al ejército en su recuperación de las áreas de la ciudad controladas por los rebeldes en 2016.

Los yihadistas circulan por la autopista internacional M5 en la zona de Zarbah, que fue tomada por combatientes antigubernamentales el 29 de noviembre de 2024. (Foto de Rami al SAYED / AFP)

Heras dijo que las fuerzas antigubernamentales están “en una mejor posición para tomar y apoderarse de aldeas que las fuerzas del gobierno sirio respaldadas por Rusia, mientras que los iraníes están concentrados en el Líbano”.

El director del Observatorio, Rami Abdel Rahman, dijo que las fuerzas gubernamentales “no estaban en absoluto preparadas” para el ataque.

“Es extraño ver a las fuerzas del régimen recibiendo golpes tan fuertes a pesar de la cobertura aérea rusa y las primeras señales de que HTS iba a lanzar esta operación”, dijo Abdel Rahman.

“¿Dependían de Hezbollah, que ahora está ocupado en el Líbano?”

(Con información de AFP)