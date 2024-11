No sabe nadar pero logró salvar a su hijo de 11 meses durante la tormenta Bert en el Reino Unido

Andre Randles y su esposa Paige Newsome junto a su hijo Luca de 11 meses (Facebook)

El pasado sábado 23 de noviembre, mientras la tormenta Bert azotaba al Reino Unido con lluvias torrenciales y fuertes vientos, Andre Randles, un joven padre de 22 años, enfrentó una situación que pudo tener un desenlace trágico. A pesar de no saber nadar, Randles logró rescatar a su hijo de 11 meses, Luca, del interior de un auto que se hundía rápidamente en una carretera inundada en Todmorden, West Yorkshire. La valentía y determinación de este padre han sido reconocidas ampliamente, convirtiéndolo en un símbolo de heroísmo frente a la adversidad.

Cuando el agua comenzó a llenar su vehículo, Andre no dudó en actuar. En cuestión de segundos, logró sacar a su bebé por la ventanilla, asegurándose de mantenerlo fuera del alcance del agua. Según relató más tarde, fue una experiencia aterradora que exigió toda su concentración y determinación, mientras el auto quedaba casi completamente sumergido. Randles le dijo a Sky News que no tuvo tiempo de pensar demasiado: “Vi el agua entrando en el coche, ya no flotábamos, y pensé que tenía que sacar a Luca”.

Reacciones y agradecimiento: el alivio tras el rescate

Paige Newsome, expresó públicamente su gratitud y admiración por el acto heroico de su pareja (Facebook)

Tras el rescate de Luca, la pareja de Andre Randles, Paige Newsome, expresó públicamente su gratitud y admiración por el acto heroico de su pareja. En un mensaje en las redes sociales, Newsome describió la experiencia como “realmente aterradora” y destacó lo cerca que estuvo de perder a ambos. “Pensar que podría haberlos perdido... no sé cómo habría vivido”, agregó en una entrevista con la BBC, subrayando el impacto emocional del incidente.

La familia recibió apoyo inmediato de los residentes de una casa cercana al lugar del incidente, quienes ofrecieron refugio a Andre y Luca después del rescate. “No puedo agradecer lo suficiente a esos propietarios por acogerlos y ayudarlos en un momento tan crítico”, escribió Newsome en una publicación en Facebook, junto a una foto del automóvil hundido. Este gesto solidario fue vital para estabilizar a padre e hijo después de la angustiosa experiencia.

Además de alabar la valentía de Andre, Paige se mostró profundamente agradecida de que tanto él como Luca estén a salvo: “Estoy muy orgullosa de él y de lo rápido que pensó en una situación tan peligrosa”, señaló a la BBC. Sus palabras reflejan la mezcla de alivio y orgullo que siente por la determinación de su pareja.

La tormenta Bert: una fuerza destructiva en el Reino Unido

La tormenta Bert dejó una estela de devastación en varias regiones del Reino Unido, con lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora que afectaron especialmente a áreas expuestas. Durante las 24 horas previas al rescate de Andre Randles y su hijo, se registraron acumulaciones de lluvia superiores a 130 milímetros, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Estos niveles provocaron inundaciones graves en carreteras y comunidades, complicando la movilidad y poniendo en peligro vidas humanas.

En un trágico saldo, al menos tres automovilistas perdieron la vida durante las inundaciones relacionadas con la tormenta, lo que subraya la magnitud del fenómeno. La Oficina Meteorológica emitió advertencias sobre la persistencia de niveles elevados en los ríos, incluso después de que cesaran las lluvias, instando a la población a extremar precauciones en zonas de riesgo.

El caso de Andre y Luca no fue el único ejemplo de los peligros que trajo consigo la tormenta Bert, pero se destaca por su desenlace positivo en un contexto donde diversas historias terminaron en tragedia. El clima extremo asociado a este evento meteorológico ha reabierto el debate sobre la preparación y las respuestas ante desastres en el Reino Unido.

El rescate: un momento decisivo entre el peligro y la valentía

El auto quedó atascado en medio de la tormenta (Facebook)

En una fracción de segundos, Andre Randles tomó una decisión que definiría la seguridad de su hijo, Luca, y la suya propia. Al darse cuenta de que su automóvil estaba siendo arrastrado por la creciente agua en una carretera inundada de Todmorden, West Yorkshire, Randles reaccionó instintivamente, a pesar de no saber nadar. Enfrentando agua que ya alcanzaba la altura de su pecho, logró sacar a su bebé de 11 meses por la ventanilla del auto mientras este se hundía rápidamente.

“Pensé que tenía que salir y sacar a Luca”, declaró Randles a Sky News, describiendo el momento como un cambio interno que lo impulsó a actuar sin dudar. El agua que inicialmente parecía poco profunda se convirtió en una trampa peligrosa tras una pendiente inesperada, dejando el coche sumergido casi por completo en minutos.

Con el agua invadiendo el vehículo, Randles sostuvo a Luca en alto para protegerlo mientras luchaba por salir. La rapidez de sus acciones y su determinación evitaron lo que podría haber sido una tragedia. En entrevistas posteriores, reconoció lo aterrador de la experiencia, pero también la necesidad de mantener la calma para salvar a su hijo.

Consecuencias de la tormenta Bert: un país en alerta

La tormenta Bert dejó un rastro de devastación en el Reino Unido, subrayando la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y sus graves repercusiones. Durante el fin de semana en que tuvo lugar el rescate de Andre Randles y su hijo Luca, la tormenta provocó inundaciones significativas, con acumulaciones de lluvia que superaron los 130 milímetros en solo 24 horas. En áreas expuestas, los vientos alcanzaron velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, dañando infraestructuras y dificultando las labores de emergencia.

El impacto humano también fue devastador: además de las historias de valentía como la de Randles, al menos tres automovilistas perdieron la vida debido a las inundaciones. El río Calder, en particular, vio sus niveles aumentar peligrosamente, causando desbordamientos que aislaron comunidades y sumergieron carreteras. Según la Oficina Meteorológica del Reino Unido, aunque las lluvias cesaron, los riesgos de inundaciones persistieron debido al aumento continuo de los niveles fluviales.

Los daños materiales fueron igualmente significativos, con automóviles sumergidos, viviendas afectadas y carreteras intransitables. Esto ha llevado a una mayor presión sobre las autoridades locales para implementar medidas preventivas más eficaces en zonas vulnerables. La tormenta Bert no solo expuso las carencias en la infraestructura de drenaje, sino también la necesidad de estrategias adaptativas frente al cambio climático y sus efectos.