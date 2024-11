Una niña de 10 años murió tras el ataque inesperado del perro de su familia

Una niña fallece en Malton, Reino Unido, tras ser atacada por el perro de su familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una niña de 10 años falleció el viernes 1 de noviembre en su casa de Malton, North Yorkshire, Reino Unido, tras ser atacada por el perro de su familia. Según un comunicado de la Policía de North Yorkshire, el incidente ocurrió alrededor de las 4:15 p.m., cuando el Servicio de Ambulancias de Yorkshire acudió a una llamada de emergencia que alertaba sobre el ataque. La menor, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió heridas graves y murió en el lugar a pesar de los esfuerzos de los servicios médicos y de un vecino que intentó auxiliar a la familia.

La policía informó que el animal, cuya raza no ha sido identificada, fue asegurado en un automóvil por uno de los familiares de la niña antes de la llegada de las autoridades. Posteriormente, los agentes incautaron al perro y lo trasladaron a una perrera segura donde permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones, informó la Policía de North Yorkshire en su comunicado oficial. La policía confirmó que el perro será sacrificado, aunque aún no se han dado detalles sobre el procedimiento ni la fecha en que se realizará.

Investigación policial sobre el comportamiento del perro

En su declaración pública, la Policía de North Yorkshire mencionó que se está investigando el comportamiento del animal con el fin de entender las circunstancias que condujeron al ataque. “Todos los indicios hasta ahora sugieren que se trató de un evento fuera de lo común, ya que la niña y el perro tenían una relación cercana y amorosa”, señaló la policía en su comunicado. Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre posibles factores que hayan desencadenado el ataque, pero subrayaron que una de las líneas de investigación se centra en analizar la conducta del animal antes del incidente, con el objetivo de esclarecer los motivos detrás de la agresión.

Además, la policía instó a la población a no especular sobre el incidente, haciendo un llamado a respetar la privacidad de la familia en este momento, mientras continúan las investigaciones. Según el mismo comunicado, la policía sigue proporcionando apoyo a los familiares de la niña para afrontar esta situación, indicó la policía en su mensaje a la comunidad.

La Policía de North Yorkshire asegura al perro de la familia y lo traslada a una perrera mientras avanza la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incremento de ataques de perros en el Reino Unido desde 2021

Este caso ocurre en un contexto en el que los ataques de perros en el Reino Unido han registrado un notable incremento en los últimos años. Según un reporte de CBS News en febrero de este año, antes de 2021 el Reino Unido registraba un promedio de tres ataques fatales de perros al año. Sin embargo, las estadísticas recientes indican un repunte alarmante, con al menos 23 ataques fatales anuales desde 2021. El aumento en el número de incidentes ha impulsado el debate sobre la necesidad de revisar las leyes que regulan la tenencia de perros en el país, especialmente en lo que respecta a razas consideradas potencialmente peligrosas.

En particular, el gobierno británico ha propuesto medidas adicionales para limitar la posesión de algunas razas de perros, así como sanciones más estrictas en caso de incidentes. En agosto, el primer ministro Rishi Sunak anunció una revisión de las leyes sobre perros peligrosos tras varios ataques mortales que incluyeron razas específicas. Sin embargo, estas medidas aún no se han implementado y continúan en fase de consulta pública, según informaron medios locales.

Evidencias científicas y factores de riesgo en ataques de perros

Expertos en comportamiento animal y en la legislación sobre perros en el Reino Unido han señalado que existen múltiples factores que pueden influir en el comportamiento agresivo de un perro, entre ellos la raza, el entorno y el entrenamiento del animal. Según un análisis del Royal Veterinary College, aunque la raza puede desempeñar un papel en ciertos comportamientos, la mayoría de los ataques están asociados a la falta de socialización y al manejo inadecuado del perro. Sin embargo, organizaciones de defensa animal, como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), han advertido que los incidentes de este tipo suelen ser aislados y que cada caso debe ser evaluado en su contexto específico. En un comunicado reciente, la RSPCA indicó que el bienestar y el tratamiento adecuado de los animales son factores determinantes para evitar comportamientos agresivos.

Según el sitio web Dogs Trust, una organización de bienestar animal, la mayoría de los ataques fatales ocurren dentro de las residencias familiares, y frecuentemente involucran perros con los que la víctima tiene una relación cotidiana. Los expertos han señalado que las situaciones de estrés, el miedo y ciertos factores ambientales pueden influir en el comportamiento agresivo de los animales, aunque los ataques graves siguen siendo inusuales, según la misma fuente.

Las medidas propuestas por el gobierno británico buscan limitar razas peligrosas y endurecer sanciones, incluso en consulta pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas forenses y próximos pasos en la investigación

La Policía de North Yorkshire indicó que está programada una autopsia para este domingo 3 de noviembre con el objetivo de obtener más detalles sobre el incidente y confirmar la causa exacta de la muerte. El reporte forense será clave para la investigación y podría ayudar a determinar si el ataque fue desencadenado por una condición de salud o un estímulo ambiental en particular. Las autoridades han mencionado que continuarán recopilando evidencias para aclarar los hechos, mientras mantienen el compromiso de apoyo a la familia.

Además, la comunidad de Malton se ha mostrado consternada por el incidente, según informaron medios locales, y ha solicitado respeto por el duelo de los familiares. El personal de la policía se mantiene en contacto con la familia y ha reiterado que los agentes seguirán colaborando en el apoyo psicológico y en la seguridad de la comunidad.

Recomendaciones para prevenir ataques de perros y cómo actuar en caso de una agresión

Según la RSPCA y Dogs Trust, una socialización temprana y un entrenamiento adecuado pueden reducir las probabilidades de comportamientos agresivos en perros. Se recomienda a los dueños de mascotas que dediquen tiempo a entrenar y socializar a sus perros desde una edad temprana, evitando situaciones que puedan provocar estrés o miedo en el animal. También aconseja la supervisión constante de niños pequeños cuando interactúan con perros y sugiere enseñar a los niños cómo comportarse de manera segura con las mascotas.

En caso de un ataque de perro, expertos de la American Veterinary Medical Association recomiendan no gritar ni hacer movimientos bruscos que puedan aumentar la agresión del animal. Si es posible, intentar colocar un objeto, como una mochila o un abrigo, entre el perro y la persona atacada. Además, es fundamental buscar atención médica inmediata y reportar el incidente a las autoridades locales, que podrían confiscar al animal para evaluaciones de comportamiento. En el Reino Unido, se sugiere llamar al servicio de emergencias al 999 si ocurre un ataque grave o una amenaza inmediata.

La RSPCA recomienda socialización temprana y entrenamiento adecuado para prevenir agresiones caninas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, se recomienda llamar al 911 para reportar un ataque de perro si la persona está en peligro inmediato. Además, se puede contactar con el departamento de control animal o el departamento de salud pública local para asegurar que el animal sea examinado y se tomen medidas para evitar futuros incidentes. Si el perro es sospechoso de no estar vacunado, es vital someterse a tratamiento preventivo contra la rabia.

Para reducir riesgos, Dogs Trust recomienda que las mascotas reciban vacunas y revisiones veterinarias de manera regular, asegurando que su salud no sea un factor que influya en un comportamiento agresivo. Mantener al día la vacunación contra la rabia y otras enfermedades también ayuda a proteger a las personas en caso de un ataque, según la misma organización.