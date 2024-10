Antes de reunirse con Zelensky, Macron visitó a los soldados ucranianos entrenados por Francia

El presidente francés Emmanuel Macron hablando con soldados ucranianos en una base militar en Francia el 9 de octubre del 2024. (AP foto/Thibault Camus, Pool)

El presidente francés Emmanuel Macron inspeccionó el entrenamiento de soldados ucranianos en una base militar francesa el miércoles, una muestra de apoyo un día antes de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky viaje a París como parte de una gira por Europa para recabar apoyo para su plan para la victoria.

Es la primera vez que Macron se reúne con algunos de los 15.000 soldados ucranianos que Francia ha entrenado desde que Rusia lanzó su invasión en febrero del 2022, incluyendo varios que asistieron a cursos en Polonia.

Zelensky espera persuadir a los aliados de Ucrania a que adopten un plan para la victoria que no ha presentado públicamente. Ucrania también espera que sus aliados acepten sus repetidas solicitudes de que le permitan usar las armas que le han dado para atacar objetivos en suelo ruso. Zelensky participa esta semana en una cumbre de líderes europeos.

Macron habla con soldados ucranianos (Thibault Camus/via REUTERS)

Macron se reunirá con Zelensky el jueves en la tarde en el Palacio del Elíseo para “ratificar la determinación de Francia en dar apoyo inquebrantable a Ucrania y al pueblo ucraniano, al largo plazo y con todos sus socios”, indicó el despacho de Macron.

La brigada ucraniana que Macron visitó el miércoles está siendo entrenada y armada por Francia para su despliegue en el frente contra la invasión rusa. El despacho de Macron dijo que por razones de seguridad no podía revelar la ubicación exacta de la base.

Francia está entrenando a 2.300 soldados ucranianos en la base, enseñándoles a usar armas francesas y sometiéndolos a condiciones de combate con estrés, ruidos y drones. Los soldados están cavando trincheras con métodos y diseños parecidos a los de Ucrania.

La nueva fuerza será bautizada simbólicamente “La Brigada Ana de Kiev”, por una princesa ucraniana que se convirtió en reina de Francia en 1051 tras casarse con el rey Enrique I. Unos 1.500 soldados franceses participan en el entrenamiento, que durará varios meses.

Macron en un campo militar en el este de Francia (Thibault Camus/via REUTERS)

La Brigada Ucraniana Número 155 eventualmente tendrá 4.500 efectivos. De ellos, 2.300 están siendo entrenados en Francia, formando tres batallones de infantería además de ingenieros, equipos de artillería y otros especialistas. Los demás batallones de esa brigada serán entrenados en Ucrania.

Tras reunirse con el comandante ucraniano de la brigada, Macron habló con varios de los soldados.

“Los soldados ucranianos están mejorando más rápido de lo que anticipábamos”, indicó el coronel francés que supervisa los entrenamientos y que solo podía ser identificado por su nombre, Paul, por razones de seguridad.

Viaje a Londres y Berlín

Zelensky visitará este jueves Londres, donde será recibido por el primer ministro británico, Keir Starmer, y también mantendrá reuniones con el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Starmer recibirá primero a Zelensky en su residencia y despacho oficial de Downing Street, antes de celebrar una entrevista bilateral con él.

A continuación, se incorporará Rutte, con quienes el líder británico y el ucraniano mantendrán una reunión a tres bandas, informó un portavoz del Gobierno británico.

Scholz y Zelensky antes de un encuentro en Lituania (Europa Press)

Luego, Zelensky viajará el viernes a Berlín para un encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz. La visita a la capital alemana también incluirá previsiblemente un encuentro con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y se produce después de que se cancelara el miércoles el viaje de Estado del presidente de EEUU, Joe Biden, el viernes y el sábado a Alemania.

Este último día del viaje estaba prevista una reunión a nivel de líderes de una cincuentena de socios occidentales de Kiev en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el sur de Alemania, donde Zelensky quería presentar a sus aliados su “Plan de la Victoria”.

Biden ya conoce desde septiembre el plan del mandatario ucraniano, quien se lo presentó recientemente en un encuentro en la Casa Blanca, pero la cancelación de la cita en Ramstein obliga ahora a Zelensky a iniciar una gira por varias capitales europeas para explicar su iniciativa de forma individual a sus homólogos.

Por ahora se sabe a grandes rasgos por portavoces ucranianos que Zelensky pide en su plan entre otras cosas una invitación inmediata de adhesión a la OTAN y más armamento para mejorar la posición de Ucrania en el campo de batalla y forzar así a Rusia a empezar una negociación en términos favorables para Kiev.

Ucrania, que en su plan apuesta por garantías de seguridad y un apoyo militar fuertes, continúa en paralelo promoviendo su Fórmula de Paz, en la cual descarta categóricamente cualquier congelación de la guerra o cesión de su territorio a Rusia.

Para Alemania está muy claro, según dijeron fuentes del Gobierno antes de la cancelación de la visita de Biden, que el proceso para una eventual paz “justa y duradera” entre Rusia y Ucrania “debe continuar” tras la última cumbre de Bürgenstock en Suiza.

“Estos adjetivos son muy importantes para nosotros. No se trata de una paz en un cementerio, no se trata de una paz dictada, sino de una paz así calificada. Por eso también tenemos muy claro que no se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania”, recalcaron.

Zelensky ha propuesto que Rusia participe en la próxima conferencia, y él aspira a que ésta se celebre antes de fin de año, si bien el Kremlin ha rechazado por ahora sentarse con Kiev a una misma mesa si no es bajo sus términos.

(Con información de AP y EFE)