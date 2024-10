Un grupo separatista paquistaní reivindicó el ataque que mató a dos ciudadanos chinos junto al aeropuerto de Karachi

Un vehículo se incendia en el lugar de una explosión que causó heridos y destruyó vehículos en el exterior del aeropuerto de Karachi, Pakistán, el domingo 6 de octubre de 2024. (Foto AP/Mohammad Farooq)

Un grupo separatista paquistaní se atribuyó la responsabilidad de un atentado nocturno contra un convoy con ciudadanos chinos afuera del aeropuerto más grande del país, matando a dos trabajadores chinos y hiriendo a ocho personas, dijeron el lunes funcionarios y el grupo insurgente.

El ataque del Ejército de Liberación Baluchistán (BLA) a las afueras del aeropuerto de la ciudad portuaria de Karachi, al sur del país, fue el último ataque mortal contra chinos aquí y se produjo una semana antes de que Pakistán sea anfitrión de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, un grupo de seguridad fundado por China y Rusia para contrarrestar las alianzas occidentales.

La explosión, que según la BLA fue obra de un terrorista suicida, también planteó dudas sobre la capacidad de las fuerzas paquistaníes para proteger eventos de alto perfil o a extranjeros en el país. Entre los heridos también había agentes de policía que escoltaban el convoy chino cuando se produjo el ataque.

Inicialmente, las autoridades paquistaníes dieron detalles contradictorios y dijeron que la explosión podría haber sido provocada por un petrolero, pero la policía confirmó posteriormente que se trató de un ataque con bomba.

Un soldado paramilitar hace un gesto hacia los medios de comunicación mientras los agentes de seguridad examinan el lugar de una explosión que causó heridos y destruyó vehículos en el exterior del aeropuerto de Karachi, Pakistán, el lunes 7 de octubre de 2024. (Foto AP/Fareed Khan)

Los canales de noticias paquistaníes transmitieron videos de vehículos envueltos en llamas y una espesa columna de humo que se elevaba desde el lugar del incidente. Las tropas y la policía acordonaron la zona. El lunes, los funcionarios antiterroristas estaban investigando cómo llegó el atacante a Karachi, la ciudad más grande de Pakistán.

El portavoz del grupo separatista, Junaid Baloch, dijo el lunes que uno de sus atacantes suicidas atacó el convoy de ingenieros e inversores chinos cuando salían del aeropuerto. El Ejército de Liberación Baluchistán tiene su base principalmente en la agitada provincia suroccidental de Baluchistán, pero también ha atacado a extranjeros y fuerzas de seguridad en otras partes de Pakistán en los últimos años.

La embajada china en Islamabad dijo que el personal chino que trabajaba en la Port Qasim Electric Power Company (una planta de energía a carbón que es una empresa conjunta entre China y Pakistán) se encontraba en el convoy cuando fue atacado alrededor de las 11 de la noche del domingo. Dos ciudadanos chinos murieron y uno resultó herido, dijo la embajada y agregó, sin dar más detalles, que también hubo víctimas paquistaníes.

Las autoridades de seguridad paquistaníes dijeron que una unidad de desactivación de bombas de la policía en la provincia de Sindh, donde Karachi es la capital, había despejado la carretera fuera del aeropuerto antes del movimiento del convoy chino, que estaba siendo escoltado por la policía y funcionarios de seguridad en varios vehículos.

Funcionarios de seguridad examinan el lugar de una explosión que causó heridos y destruyó vehículos en el exterior del aeropuerto de Karachi, Pakistán, el lunes 7 de octubre de 2024. (Foto AP/Fareed Khan)

Sin embargo, la carretera no fue bloqueada para evitar inconvenientes a los residentes y viajeros que iban o venían del aeropuerto, dijeron los funcionarios, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir detalles de seguridad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán denunció el atentado y dijo que se trató de un “atroz ataque terrorista cerca del aeropuerto de Karachi”. Agregó que otro ciudadano chino resultó herido en el ataque.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, tanto chinas como paquistaníes, y ofrecemos oraciones por la pronta recuperación de los heridos”, afirmó el ministerio en un comunicado. “Seguimos decididos a llevar ante la justicia a los responsables de este cobarde ataque”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que estaba conmocionado y entristecido, describió a los atacantes como “enemigos de Pakistán” y prometió que los perpetradores serían castigados.

Funcionarios de seguridad trabajan en el lugar de una explosión que causó heridos y destruyó vehículos en las afueras del aeropuerto de Karachi, Pakistán, el lunes 7 de octubre de 2024. Los separatistas baluchis paquistaníes se atribuyen el mortal ataque con bomba que mató a dos chinos cerca del aeropuerto de Karachi. (Foto AP/Fareed Khan)

“Condeno enérgicamente este acto atroz y ofrezco mis más sinceras condolencias a los dirigentes chinos y al pueblo de China, particularmente a las familias de las víctimas”, escribió en la plataforma de redes sociales X.

“Pakistán mantiene su compromiso de proteger a nuestros amigos chinos”, añadió. “No escatimaremos esfuerzos para garantizar su seguridad y bienestar”.

Las autoridades estiman que el BLA, al que Pakistán y Estados Unidos han calificado de organización terrorista, cuenta con unos 3.000 combatientes. El grupo ataca regularmente a las fuerzas de seguridad paquistaníes, pero en el pasado también ha atacado a ciudadanos chinos.

Según Abdullah Khan, analista de defensa de alto nivel y director general del Instituto de Estudios de Conflictos y Seguridad de Pakistán, con sede en Islamabad, el BLA ha preferido atacar a “objetivos en movimiento”, pero su capacidad para lanzar ataques de alto perfil ha aumentado en los últimos años.

Un funcionario de seguridad paquistaní, que resultó herido en una explosión, recibe tratamiento dentro de una ambulancia en las afueras del aeropuerto de Karachi, Pakistán, la madrugada del lunes 7 de octubre de 2024. (Foto AP/Fareed Khan)

No se pueden descartar más ataques del BLA en torno a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai la próxima semana, dijo Khan a The Associated Press.

Port Qasim Electric Power Company es propiedad de PowerChina Resource Ltd, una subsidiaria de Power Construction Corporation of China, cuyo portavoz, Geng Xingqiang, dijo que la compañía “está haciendo arreglos para lidiar activamente con el incidente”.

Pakistán acoge a miles de trabajadores chinos como parte de la multimillonaria Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Beijing, que está construyendo importantes proyectos de infraestructura.

El ilegalizado BLA ha librado durante mucho tiempo una insurgencia en busca de la independencia y ha advertido repetidamente contra cualquier trabajo chino en Baluchistán.

Funcionarios de seguridad hacen guardia en el lugar de una explosión que causó heridos y destruyó vehículos en las afueras del aeropuerto de Karachi, Pakistán, el lunes 7 de octubre de 2024. Separatistas baluchis paquistaníes se atribuyen el mortal ataque con bomba que mató a dos chinos cerca del aeropuerto de Karachi. (Foto AP/Fareed Khan)

El ataque del domingo por la noche siguió a otros ataques mortales en agosto que mataron a más de 50 personas en Baluchistán. Sharif dijo en ese momento que los atacantes buscaban dañar proyectos de desarrollo financiados por China.

Baluchistán, rica en petróleo y minerales, es la provincia más grande de Pakistán, pero también la menos poblada. También es un centro para la minoría étnica baluchi del país, cuyos miembros dicen que sufren discriminación y explotación por parte del gobierno central. Junto con los grupos separatistas, también operan en la provincia militantes islámicos.

En 2018, el BLA irrumpió en el consulado chino en Karachi, lo que desencadenó un intenso tiroteo que duró una hora y en el que murieron dos civiles paquistaníes y dos policías. Los tres atacantes también murieron.

En marzo, en el noroeste de Pakistán, un atentado suicida mató a cinco ingenieros chinos y a su chófer paquistaní cuando se dirigían a la presa de Dasu, el mayor proyecto hidroeléctrico del país. En abril, cinco trabajadores japoneses resultaron ilesos cuando un atacante suicida atacó su furgoneta cuando se dirigían a una fábrica en Karachi. Un transeúnte murió.

Funcionarios de seguridad hacen guardia junto al lugar de una explosión que causó heridos y destruyó vehículos en las afueras del aeropuerto de Karachi, Pakistán, el lunes 7 de octubre de 2024. Separatistas baluchis paquistaníes se atribuyen el mortal ataque con bomba que mató a dos chinos cerca del aeropuerto de Karachi. (Foto AP/Fareed Khan)

En julio de 2021, al menos nueve ciudadanos chinos que trabajaban en una presa y cuatro paquistaníes murieron cuando un atacante suicida atacó el autobús en el que viajaban en el noroeste de Pakistán. Las autoridades locales dijeron primero que se trató de un accidente de tráfico, pero Pekín insistió en que se trató de un atentado con bomba, algo que Islamabad confirmó más tarde.

En 2022, tres profesores chinos y su conductor paquistaní murieron cuando una explosión destrozó su camioneta en el campus de la Universidad de Karachi.

(con información de AP)