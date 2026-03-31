Australia detecta fallos en el control de edad de redes sociales y amenaza con sanciones

Sídney (Australia), 31 mar (EFE).- El regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, expresó este martes su preocupación por el grado de cumplimiento de varias grandes plataformas digitales con la ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en vigor desde diciembre, y advirtió de posibles medidas coercitivas.

En un comunicado publicado hoy, eSafety señaló que servicios como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube presentan "importantes lagunas" en la aplicación de las obligaciones de verificación de edad, pese a algunos avances iniciales.

El informe, el primero sobre el cumplimiento de la norma en sus tres primeros meses, reconoce progresos como la eliminación masiva de cuentas y la mejora de mecanismos para denunciar perfiles de menores.

Sin embargo, también detecta prácticas deficientes, como permitir a menores repetir intentos de verificación hasta obtener acceso o la falta de sistemas eficaces para impedir la creación de nuevas cuentas.

La principal responsable de eSafety, Julie Inman Grant, advirtió de que el organismo está recabando pruebas para posibles acciones legales y subrayó que las plataformas deben demostrar que han adoptado medidas "razonables" para evitar que menores de 16 años tengan cuentas.

La legislación australiana, en vigor desde el 10 de diciembre, ha situado al país a la vanguardia de la regulación digital al obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios bajo amenaza de multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros).

En sus primeras semanas de aplicación, las principales redes sociales bloquearon o eliminaron alrededor de 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores.

La norma ha inspirado propuestas similares en otros países, como Francia, Reino Unido o España, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes.

No obstante, la efectividad de la medida sigue siendo objeto de debate. Expertos advierten de que muchos menores pueden eludir los controles mediante datos falsos o redes privadas virtuales (VPN), así como trasladándose a plataformas no incluidas en la prohibición, como servicios de mensajería.

El Gobierno australiano defiende que el éxito de la ley debe medirse por la reducción del daño y el cambio cultural más que por el cumplimiento absoluto, mientras organismos juveniles alertan de posibles efectos de aislamiento social. EFE