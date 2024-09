China amplía su persecución a desertores norcoreanos con deportaciones masivas y vigilancia biométrica

FOTO DE ARCHIVO: Un soldado de caricatura aparece en parte de una señal de advertencia en alambre de púas en el lado chino de la frontera entre Rusia, China y Corea del Norte, cerca de la ciudad de Hunchun, China (REUTERS/Damir Sagolj/Archivo )

La policía fronteriza del noreste de China ha recibido cuotas para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados, un aspecto clave de una vigilancia más amplia que está dificultando que los desertores norcoreanos evadan la captura, según documentos oficiales previamente no revelados y una docena de personas familiarizadas con el asunto.

China ha implementado nuevos centros de deportación, cientos de cámaras inteligentes de reconocimiento facial y patrullas marítimas adicionales a lo largo de su frontera de 1.400 kilómetros con Corea del Norte, según una revisión de la agencia de noticias Reuters de más de 100 documentos gubernamentales disponibles públicamente que describen el gasto en vigilancia fronteriza e infraestructura.

Además, la policía china ha comenzado a vigilar de cerca las cuentas de redes sociales de los norcoreanos en China y a recopilar sus huellas dactilares, voz y datos faciales, dijeron a Reuters cuatro desertores y dos misioneros. Stephen Kim, un misionero que ayuda a los norcoreanos a desertar, dijo a Reuters que, según sus contactos con unos 2.000 desertores, más del 90% de los que se encuentran actualmente en China habían registrado sus datos personales y biométricos con la policía.

Las medidas entraron en vigor desde la pandemia de COVID-19 y se intensificaron a partir de 2023.

Según ocho personas, entre ellas expertos en seguridad, activistas de derechos humanos y un ex funcionario norcoreano, la lucha contra la inmigración no autorizada ayuda a Beijing a gestionar un asunto espinoso en sus relaciones con Pyongyang y, al mismo tiempo, garantiza la estabilidad en la periferia de China. También da a China una influencia potencial sobre su vecino porque Beijing puede controlar el destino de estos norcoreanos indocumentados, dijeron varios de ellos.

“Pero sobre todo, China ha temido que si demasiados norcoreanos encuentran refugio en China, cada vez más norcoreanos seguirán su ejemplo y con el tiempo la salida desestabilizaría a Corea del Norte y conduciría a la reunificación con Corea del Sur y a la expansión de la influencia política y militar de Estados Unidos en la península”, dijo Roberta Cohen, especialista en derechos humanos y ex subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos.

La Administración Nacional de Inmigración de China, responsable de la policía fronteriza, y el Ministerio de Seguridad Pública, que supervisa la agencia de inmigración, no respondieron a las preguntas sobre los esfuerzos para identificar y deportar a los norcoreanos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing afirmó que China protegía “los derechos e intereses de los extranjeros en China, manteniendo al mismo tiempo legalmente el orden de las entradas y salidas de la frontera”. Afirmó que el “informe pertinente no se ajusta en absoluto a los hechos”. El ministerio no respondió a preguntas adicionales sobre los hallazgos y qué elementos consideró incorrectos.

La embajada de Corea del Norte en Beijing y sus misiones ante la ONU en Ginebra y Nueva York no respondieron a las preguntas sobre el manejo que China hace de los desertores.

Aunque los documentos no identifican explícitamente a los norcoreanos como objetivos de la vigilancia y las deportaciones, las medidas se centran en zonas vecinas a Corea del Norte.

Reuters encontró poca evidencia de acciones similares en otras fronteras de China, excepto en su porosa frontera con Myanmar, donde China ha estado combatiendo el crimen organizado y recientemente abrió un centro de deportación.

En un comunicado, el gobierno de Myanmar dijo que 48.000 de sus ciudadanos fueron repatriados desde China entre 2022 y agosto de 2024. Ambos países colaboran en la gestión fronteriza para garantizar la estabilidad, añadió.

Entre los documentos examinados por Reuters estaba el presupuesto de 2024 para la policía fronteriza de China en la provincia de Jilin, adyacente a Corea del Norte.

De los 163 millones de yuanes gastados, casi 30 millones se destinaron a mejoras en la seguridad fronteriza. Eso incluyó 22,3 millones de yuanes para un número no especificado de nuevas lanchas patrulleras y fondos para la “deportación y repatriación” de extranjeros que ingresan, viven y trabajan ilegalmente en Jilin.

El presupuesto establece metas para 18 estaciones y equipos de policía fronteriza: investigar y “ocuparse” de al menos 10 extranjeros indocumentados; no pasar más de 30 días para procesar cada deportación; y recordar a los residentes el “daño y el precio que se paga” por ayudar a los inmigrantes indocumentados. Enumera métricas de desempeño, incluidos 10 puntos por lograr una tasa de repatriación del 95 por ciento.

No existían cuotas de este tipo en los presupuestos de 2023 y 2022.

El año pasado también se inició la construcción de una estación de deportación en la ciudad fronteriza de Dandong, en la provincia de Liaoning, mientras que se planea otra en la ciudad de Changchun, en Jilin, según muestran las licitaciones del gobierno.

En marzo, la policía fronteriza de Jilin adjudicó un contrato de 26,5 millones de yuanes a un fabricante de sensores de Beijing, HT Nova, para construir un sistema de vigilancia que “emite rayos de alta energía para penetrar vehículos y mercancías” y puede utilizar el aprendizaje profundo para mejorar continuamente sus capacidades de reconocimiento facial, según un documento de licitación.

El sistema, financiado con el presupuesto de la policía fronteriza de 2023, se instalaría en dos cruces de la zona de Changbai, una ruta que utilizan los desertores. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.

Por otra parte, una estación de deportación de 7.713 metros cuadrados en la ciudad de Tumen, que estaba en construcción antes de la pandemia, se completó en 2023, según la Administración Nacional de Inmigración.

Desde junio de 2022, la agencia ha publicado varios anuncios de empleo en los que se buscan graduados con conocimientos del idioma coreano para trabajar en las instalaciones de Tumen y Changchun, quienes se “dedicarían principalmente a la detención de inmigrantes ilegales en espera de deportación, verificación de identidad e implementación de la repatriación”.

Beijing niega que haya desertores norcoreanos y los trata como inmigrantes ilegales por motivos económicos. No hay datos públicos sobre las deportaciones de norcoreanos, pero los grupos de derechos humanos afirman que la vigilancia más estricta ha aumentado el riesgo de captura.

Según el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional, con sede en Seúl, que supervisa las deportaciones, cerca del 70% de los desertores que intentaron llegar a Corea del Sur en los últimos dos años fueron arrestados por la policía china, frente al 20% anterior. China devolvió al menos a 60 norcoreanos en abril, dijo el director ejecutivo del grupo, Lee Younghwan.

China deportó a cientos de norcoreanos indocumentados entre agosto de 2023 y julio de 2024, según grupos de derechos humanos

El número de desertores que llegan a Corea del Sur ha disminuido en general desde 2017, lo que según el Ministerio de Unificación de Seúl se debió a una vigilancia más estricta en la frontera entre China y Corea del Norte, aunque ha habido un aumento desde que terminó la pandemia.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que Seúl está haciendo “todos los esfuerzos posibles” para evitar que China repatrie por la fuerza a los desertores norcoreanos.

Cinco expertos en seguridad dijeron a Reuters que si bien ambas partes querían detener el flujo de desertores, la capacidad de China para determinar el destino de los desertores le daba una carta para jugar en la diplomacia con Corea del Norte, que depende del comercio con China pero ha estado forjando lazos cada vez más estrechos con Rusia.

“China puede exigir algo a Corea del Norte que sea beneficioso para ella”, dijo Lee Dong Gyu, experto en China del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl. Afirmó que la represión ayudó a Beijing desde el punto de vista de la estabilidad, porque Corea del Norte estaba sumida en una crisis económica y China no quería que los efectos de esa crisis se extendieran a su territorio.

Lee Jung-hoon, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Yonsei y ex embajador de Corea del Sur en misión especial para los derechos humanos en Corea del Norte, dijo que había “altas posibilidades” de que Pyongyang hubiera pedido ayuda a China para bloquear las rutas de los desertores. No dio detalles y Reuters no pudo determinar si Corea del Norte había hecho tal pedido.

No es la primera vez que China toma medidas enérgicas contra los desertores. En 2019, las autoridades chinas habían llevado a cabo redadas que desmantelaron redes de desertores y resultaron en el arresto de al menos 30 norcoreanos.

Pero algunos desertores dicen que la mayor vigilancia ha intensificado el miedo.

Choi Min-kyong, que llegó a Corea del Sur en 2012 y dirige un grupo de apoyo para desertores, dijo que la tecnología de reconocimiento facial, muy extendida en China, dificultaba el desplazamiento de los desertores. Por ejemplo, utilizar el transporte público se había vuelto demasiado arriesgado.

Shin Ju-ye, que huyó de Corea del Norte en la década de 1990 y se instaló en la provincia china de Heilongjiang, dijo que durante la pandemia, los funcionarios de la aldea comenzaron a ordenar a los norcoreanos que registraran su información biométrica ante la policía. Muchos de sus amigos norcoreanos cumplieron, pero luego se arrepintieron, dijo.

“Mis amigos me dijeron: ‘Hermana, no lo hagas. Estamos atrapados en una red de pesca. Si Corea del Norte le dice a China que nos atrape y nos envíe, estamos muertos’”, dijo Shin, de 50 años, en una entrevista en Seúl.

Reuters no pudo verificar independientemente el relato de Shin, y ella se negó a compartir la información de contacto de sus conocidos.

Wei Songxian, jefe de la oficina de medios del gobierno de Heilongjiang y vicepresidente del departamento de publicidad del Partido Comunista provincial, no respondió a las preguntas sobre el relato de Shin.

Al final, Shin no registró sus datos, sino que ideó un plan para abandonar China.

Según dijo, viajó en vehículos privados y escapó a través de la frontera sur hacia Vietnam. Luego se aventuró en autobús, barco y a pie hasta llegar a Laos y Tailandia, donde fue entregada a las autoridades surcoreanas. Llegó a Corea del Sur en 2023.

