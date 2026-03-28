Aumenta a 108 el número de muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones en Kenia

Nairobi, 28 mar (EFE).- Al menos 108 personas murieron en Kenia por las lluvias torrenciales recientes que provocaron inundaciones en el país, especialmente en Nairobi, informó este sábado el Servicio Nacional de Policía (NPS) tras nuevas operaciones de búsqueda y rescate.

"Hasta esta mañana, el número acumulado de fallecidos a causa de las inundaciones asciende a 108, tras la confirmación de cinco muertes adicionales. De estos nuevos casos, dos se registraron en la Región Occidental, dos en la Región Nororiental y uno en el Valle del Rift", precisó el NPS en la red social X.

"Si bien la intensidad de las lluvias ha disminuido en algunas partes del país, el riesgo de inundaciones persiste debido a factores como la saturación del suelo y el desbordamiento de los sistemas de drenaje", subrayó el cuerpo policial.

Así, la Policía recomendó a la población que "mantenga la precaución", especialmente en las zonas previamente afectadas, donde "equipos interinstitucionales continúan respondiendo a emergencias".

En su último boletín del pasado martes, el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) señaló que "se prevé que sigan las lluvias en varias zonas del país, aunque es probable que las precipitaciones disminuyan a medida que avance la semana".

Según el KMD, las precipitaciones que provocaron estas inundaciones son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de 2026 y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE