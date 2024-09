Australia reforzó su presencia en el mar de China Meridional con patrullas conjuntas junto a Filipinas

Filipinas retira un barco de un atolón en disputa con Pekín en el mar de China Meridional (EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG)

Australia decidió aumentar su presencia en el mar de China Meridional, participando en patrullas conjuntas con la Armada de Filipinas. Según informaron las autoridades australianas este martes, esta acción busca contrarrestar la creciente amenaza de China en la región y asegurar el acceso a importantes rutas comerciales.

La embajadora de Australia en Filipinas, Hae Kyong Yu, señaló que su país está incrementado de manera coordinada las actividades en el mar de China Meridional junto a Manila. “En cuanto a las actividades marítimas conjuntas (MCAs), pueden esperar ver más en el futuro. Esto es lo que hacemos cuando existe una relación de cooperación en defensa muy estrecha”, declaró Yu, de acuerdo con la agencia filipina de noticias PNA.

Yu describió las actividades marítimas conjuntas (MCAs) como una demostración del “compromiso colectivo para fortalecer la cooperación regional e internacional en apoyo de un Indo-Pacífico libre y abierto” entre Manila y sus socios.

El Gobierno de Filipinas confirmó que tenía previsto realizar actividades destinadas a normalizar la situación en el mar de China Meridional. También subrayó que ya estaba trabajando en un itinerario para coordinar las operaciones conjuntas de patrullaje marítimo.

Un barco de la Guardia Costera china cerca de pescadores filipinos cerca del atolón Scarborough, disputado por Pekín y Manila en el mar de China Meridional (EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG)

Australia, al reconocer los intereses en juego en la región de Asia-Pacífico, realizó su primera patrulla conjunta con Filipinas en el mar de China Meridional en noviembre del año pasado.

También participó en actividades marítimas conjuntas (MCAs) en abril y agosto, cuando se unió a las fuerzas navales de Filipinas, Estados Unidos, Canadá y Japón en navegaciones conjuntas en el mar de Filipinas Occidental, término que utiliza Manila para referirse a la porción del mar de China Meridional que está dentro de su zona económica exclusiva.

“Notarán que incluso muchos países fuera de la región están profundamente interesados en este tema, y es porque el mar de China Meridional es una vía marítima internacional de gran importancia para todo el mundo”, señaló Yu.

La Marina de Estados Unidos y la Marina Real Australiana se unen en el mar de China Meridional (Reuters)

El mar de China Meridional es una ruta clave para el comercio mundial, por donde transita aproximadamente un tercio del comercio marítimo global cada año, con un valor superior a los 3.000 millones de dólares.

“Imaginen si el derecho internacional no regulara el uso del mar de China Meridional y no protegiera el derecho de los países a la libertad de navegación y sobrevuelo, estaríamos ante algunos problemas. Así que este no es un asunto solo entre Filipinas y China”, agregó Yu.

Los comentarios de la embajadora se producen en medio de la creciente tensión entre Manila y Beijing por sus reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional, lo que ha provocado choques marítimos frecuentes entre ambas partes.

(Con información de Europa Press)