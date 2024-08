Fuerte denuncia de 40 organizaciones internacionales sobre lo que sucede en la pequeña isla de Annobón: bloqueada y sin internet

Personas protestan contra los abusos en Annobón

Hace más de tres semanas que Annobón, la menor y la más alejada del continente de las islas del golfo de Guinea, y conforma la provincia de Annobón perteneciente a Guinea Ecuatorial, se encuentra absolutamente incomunicada, sin servicios de internet y de teléfono.

La situación no es casual, sino el resultado de una maniobra de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo para sofocar disidencias y silenciar las voces críticas con el régimen. En medio de una ola de secuestros y torturas contra el pueblo annobonés, la isla está literalmente aislada del mundo y nadie sabe con certeza qué está sucediendo allí.

A través de un comunicado oficial, las organizaciones que integran la coalición #KeepItOn manifestaron su preocupación por el corte de internet y servicios móviles en Annobón, en respuesta a las protestas del 20 de julio de 2024. Los habitantes quedaron incomunicados tras el arresto y confiscación de teléfonos por las fuerzas de seguridad, por protestas pacíficas contra explosiones de dinamita para minería. El gobierno prohibió el uso de servicios de internet satelital no autorizados y ordenó a Starlink cesar sus operaciones.

Según recuerda #KeepItOn, Annobón sufre marginación y violaciones de derechos humanos. Ya antes, el régimen había cortado el acceso a internet en momentos políticos clave, como las elecciones de 2013 y 2017, impidiendo la libre expresión y reunión. Estas acciones dificultan documentar y reportar abusos, dejando a periodistas y ciudadanos sin acceso a información confiable.

La isla de Annobón

En ese marco, los firmantes expresan que los cortes de internet violan los derechos humanos y leyes internacionales, afectando el acceso a educación, salud y servicios públicos. La Constitución de Guinea Ecuatorial y tratados internacionales garantizan la libertad de expresión y acceso a la información, tanto en línea como fuera de línea. Las empresas de telecomunicaciones que funcionan en el régimen de Obiang tienen la responsabilidad de asegurar acceso fiable y seguro a todos, incluso en Annobón.

Las organizaciones nucleadas en #KeepItOn instaron al gobierno de Guinea Ecuatorial a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en derechos humanos, restablecer el acceso a internet y telecomunicaciones en Annobón, y garantizar un internet abierto y seguro para todos. Además, exigieron investigaciones transparentes sobre la confiscación de teléfonos móviles en la isla, el retorno de dichos dispositivos y medidas para prevenir violaciones de derechos humanos cometidas por empresas como GITGE y GETESA.

Por otro lado, exigieron a los proveedores de telecomunicaciones cumplir con las obligaciones de derechos humanos según los Principios Rectores de la ONU, prevenir daños durante sus operaciones, no interferir en el acceso a internet y hacer públicas las órdenes que restrinjan el acceso. Finalmente, solicitaron a la Unión Africana y organismos de la ONU exhortar a las autoridades y empresas de Guinea Ecuatorial a implementar estas medidas y solicitar investigaciones sobre detenciones arbitrarias, confiscaciones de teléfonos, cortes de internet y otras violaciones de derechos humanos en Annobón.

El documento lleva la firma de las siguientes organizaciones: Access Now, Africa Freedom of Information Centre (AFIC), African Freedom of Expression Exchange (AFEX), AfricTivistes, Africa Media and Information Technology Initiative (AfriMITI), African Association of Education for Development (ASAFED), Africa Open Data and Internet Research Foundation (AODIRF), Bloggers Association of Kenya (BAKE), Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD), Center of Studies and Initiatives for the Development of Equatorial Guinea (CEID-GE), Collaboration on International ICT Policy for East And Southern Africa (CIPESA), Common Cause Zambia, Computech Institute, Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations (CEHRO Ethiopia), Digital Grassroots (DIGRA), Digital Rights Kashmir, Digital Rights Nepal (DRN), EG Justice, Human Rights Foundation, Human Rights Journalists Network Nigeria, Innovation for Change (I4C) South Asia, International Press Institute, Internet Protection Society (ex-Russia), Internet Sans Frontières, JCA-NET(Japan), Kijiji Yeetu, Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan, Manushya Foundation, Media Foundation for West Africa (MFWA), The Nubian Rights Forum, OONI (Open Observatory of Network Interference), OpenNetAfrica, Organization of the Justice Campaign, Paradigm Initiative (PIN), Sassoufit collective, Southern Africa Human Rights Defenders Network- SouthernDefenders, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), West African Digital Rights Defenders coalition, Women of Uganda Network (WOUGNET), YEAC Community Energy and Development (YEAC-CEAD), Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC-Nigeria) y Zaina Foundation.