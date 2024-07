Volodimir Zelensky dijo que Ucrania necesita más cazas F-16 y 25 sistemas Patriot para defenderse de los ataques rusos

Volodimir Zelensky hablando a los medios este lunes (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, instó a sus socios a aumentar el número previsto de cazas F-16 que se han comprometido a suministrar hasta finales de año para poder luchar al mismo nivel contra la flota aérea rusa, al tiempo que agregó que su país necesita al menos 25 sistemas de defensa anitaérea Patriot para cubrir la totalidad del cielo ucraniano.

“La decisión sobre los F-16 es estratégica. El número no es estratégico todavía. No puedo decir ahora cuántos de estos aviones habrá. Sin duda nos reforzarán, pero ¿serán suficientes para luchar al mismo nivel que la flota aérea rusa? Creo que no serán suficientes. ¿Contamos con más? Sí”, declaró Zelensky en una rueda de prensa con medios ucranianos en Kiev.

A lo largo de este verano Ucrania recibirá seis cazas F-16.

Zelensky al recibir unos F-16 en Bélgica en mayo (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Dijo que Ucrania ha hablado tanto con el presidente estadounidense, Joe Biden, como con el Congreso de EEUU sobre esta cuestión, según recoge la agencia Interfax-Ucrania.

Agregó que ha comenzado a trabajar con las autoridades locales estadounidenses, porque tienen una gran influencia tanto en el Congreso como en el Gobierno central, y porque en algunos estados hay instalaciones clave de producción tanto de aviones como de Patriot.

Indicó, además, que Ucrania necesita reducir el tiempo de entrenamiento de los pilotos en los F-16, ampliar la base de entrenamiento y aumentar el número de aviones en un futuro próximo, y no en 3,4 o 5 años.

“Esa es la tarea. Estamos planteando todas estas cuestiones. Es algo en lo que hay que trabajar todos los días. También estamos trabajando en otros aviones”, resumió.

Por otra parte, afirmó que para garantizar una protección total de su cielo frente a los ataques rusos, Ucrania necesita 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot.

“Desde le punto de vista de la estructura de nuestra defensa aérea, para cubrir completamente Ucrania, en opinión de nuestros militares, necesitamos 25 sistemas. Esto, para cubrir completamente el cielo de Ucrania”, dijo.

Zelensky frente a un sistemas Patriot en un acto en Alemania en junio (Jens Buttner/REUTERS)

Favorable a la participación de Rusia en una próxima cumbre de paz

Por otro lado, Zelensky se mostró favorable a que Rusia participe en una segunda cumbre para la paz, tras más de dos años de guerra entre ambos países.

“Creo que en esta segunda cumbre deberían de participar representantes rusos”, afirmó el mandatario ucraniano, añadiendo que espera que un “plan” para dicha reunión esté listo en noviembre.

No mencionó el cese de las hostilidades sino el establecimiento de un plan sobre tres temas: la seguridad energética de Ucrania -cuya infraestructura fue devastada por los bombardeos rusos-, la libre navegación en el mar Negro y el intercambio de prisioneros.

Rusia aún ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y las perspectivas de un alto el fuego, e incluso de una paz duradera entre Kiev y Moscú, son mínimas en esta etapa después de casi dos años y medio de ataque a gran escala ruso.

Sin embargo es la primera vez que Zelensky plantea la idea de conversaciones con Rusia sin la retirada previa de sus tropas del territorio ucraniano.

En el pasado había jurado no querer negociar con Moscú mientras Vladimir Putin estuviera en el poder e incluso firmó un decreto que hacía ilegales las negociaciones con Moscú.

Ucrania afirma regularmente querer recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, incluida la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

La condición sine qua non para Kiev antes de cualquier discusión de paz es la retirada total de las fuerzas rusas actualmente presentes en suelo ucraniano, es decir cerca de 700.000 militares, según las cifras presentadas por Putin.

El presidente ruso, que atacó Ucrania en febrero de 2022, reiteró en múltiples ocasiones que sus “condiciones” son el abandono de las cuatro regiones -cuya anexión Moscú reclama además de Crimea-, y la garantía de que Kiev renuncie a unirse a la OTAN.

Putin reiteró en múltiples ocasiones que sus “condiciones” para el fin de la guerra son el abandono de las cuatro regiones -cuya anexión Moscú reclama además de Crimea-, y la garantía de que Kiev renuncie a unirse a la OTAN. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Estas exigencias fueron rechazadas por Kiev y sus aliados occidentales.

Se organizó una primera cumbre sobre la paz en Ucrania a mediados de junio en Suiza.

Un centenar de países estuvieron representados pero Rusia no fue invitada y China, aliado diplomático y económico de Moscú, decidió no participar.

Ucrania ya había propuesto en 2022 un plan de paz de 10 puntos, apoyado por Occidente, que implicaba la retirada incondicional de las fuerzas rusas del territorio ucraniano. Propuesta rechazada por Moscú.

(Con información de EFE y AFP)