Netanyahu evita "calendarios" en la guerra contra Irán pero asegura haber logrado "más de la mitad" de objetivos

El impacto sobre la Guardia Revolucionaria Iraní ha representado uno de los logros más notorios para el gobierno de Israel en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos, según declaraciones recientes del primer ministro Benjamin Netanyahu. En una entrevista concedida a Newsmax TV y recogida por diversos medios, Netanyahu afirmó que la operación lanzada el 28 de febrero ha permitido alcanzar más de la mitad de los objetivos planteados. El mandatario hizo hincapié en que la acción militar se ha centrado en degradar significativamente las capacidades defensivas y nucleares de Irán, incluida la eliminación de figuras clave dentro de la estructura del régimen iraní.

De acuerdo con lo publicado por Newsmax TV y reproducido por otros medios internacionales, Netanyahu evitó ofrecer un plazo específico sobre la duración de la ofensiva, reiterando su postura de no fijar calendarios para el conflicto. El jefe de gobierno israelí explicó que los avances, medidos en función de logros militares y estratégicos, han superado el punto medio, pero aclaró que esa evaluación solo corresponde al alcance de los “objetivos” y “no necesariamente de tiempos”. Agregó que tanto Israel como sus aliados mantienen una política deliberada de no revelar fechas o plazos para evitar otorgar ventajas a sus oponentes.

La ofensiva, que ha provocado más de 2.000 fallecidos en Irán según los últimos balances oficiales citados por Newsmax TV, se ha enfocado, según Netanyahu, en desmantelar la infraestructura armamentística del país persa. El primer ministro describió la operación como un ataque a fondo sobre la base industrial y nuclear iraní. “Estamos a punto de acabar con su industria armamentística, con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo, así que, definitivamente hemos logrado más de la mitad (de los objetivos)”, declaró Netanyahu en el mismo intercambio con Newsmax TV.

El mandatario israelí también aludió al apoyo internacional que, según él, ha acompañado la campaña militar. Destacó un cambio en la actitud de los países árabes de la región, los cuales en un pasado reciente mantenían silencio frente a las acciones de Irán, pero que en la coyuntura actual respaldan de manera explícita la estrategia encabezada por Estados Unidos. Según consignó Newsmax TV, Netanyahu sostuvo que se observa una transformación en la región: “muchos están diciendo ‘Ya basta’” y extendiendo su respaldo a la acción estadounidense.

El relato del primer ministro de Israel también recopila su evaluación sobre el clima interno en Irán. Afirmó que el “80% de los iraníes querían echar” a la dirigencia actual, atribuyéndolo a un rechazo popular al régimen teocrático. Netanyahu señaló: “Al final, este régimen se derrumbará internamente”. Según sus valoraciones, el efecto combinado de la presión militar exterior y las divisiones internas terminará debilitando de manera irreversible la estabilidad del gobierno iraní.

Respecto a los métodos y el alcance de la operación, Netanyahu subrayó la eliminación de dirigentes iraníes a quienes identificó como promotores de la hostilidad hacia Occidente. “Hemos golpeado muy fuerte a la Guardia Revolucionaria Iraní, así como a los ‘líderes’ del país asiático que preconaban la doctrina de ‘muerte a Estados Unidos’”, indicó el gobernante de Israel, de acuerdo con Newsmax TV.

El primer ministro buscó también contrarrestar la visión de algunos sectores internacionales que califican la ofensiva como una “escalada”. Netanyahu remarcó en declaraciones reproducidas por Newsmax TV que “no lo es”, insistiendo en que se trata de una medida preventiva. Justificó la acción señalando que, si se permitiera el desarrollo iraní de armas nucleares y misiles de largo alcance capaces de amenazar a ciudades estadounidenses, “se estaría enfrentando un ‘peligro existencial para los estadounidenses’”.

A lo largo de la entrevista, Netanyahu reiteró su convicción de que la estrategia conjunta entre Israel y Estados Unidos está logrando debilitar de manera contundente la capacidad militar, de misiles y nuclear de Irán, al tiempo que fortalece la posición regional y global de ambos aliados. El primer ministro busca a su vez subrayar la legitimidad internacional y regional de la operación, vinculado el éxito militar con el avance en la erosión del régimen iraní tanto en el ámbito externo como interno, según las citas y valoraciones vertidas en el intercambio publicado por Newsmax TV.

El balance presentado por Netanyahu, junto con la cifra de más de 2.000 muertes en Irán dadas a conocer por medios internacionales, añade un contexto de magnitud al conflicto. La ofensiva sigue desarrollándose mientras las autoridades israelíes y estadounidenses mantienen sus propósitos respecto al debilitamiento del potencial militar y nuclear iraní, sin establecer públicamente una fecha de conclusión para la operación, según el seguimiento realizado por Newsmax TV y recogido por medios internacionales.