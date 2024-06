¿Es más seguro envolver el equipaje?

La envoltura de equipaje, aunque popular entre algunos viajeros, no ofrece un beneficio sustancial en términos de seguridad que justifique el costo adicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estaciones de envoltura de equipaje son comunes en aeropuertos de todo el mundo, ofrecen una capa adicional de protección a un costo que varía entre 15 y 30 dólares o más, dependiendo si incluyen algún tipo de seguro. Los viajeros optan por este servicio con la creencia de que sus pertenencias serán más seguras, pero ¿es realmente efectivo?

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de Estados Unidos ha proporcionado detalles sobre cómo manejan el equipaje envuelto. Cuando los pasajeros registran su equipaje, las maletas pasan por un sistema de detección de explosivos que utiliza escáneres 3D para identificar posibles amenazas. “Si la tecnología detecta algo en la bolsa, la imagen de rayos X se envía a un oficial de la TSA para su revisión”, explicó Lorie Dankers, vocero de la TSA.

En este proceso, no se discrimina entre maletas envueltas o no envueltas. “La tecnología no evitará que se abra una bolsa envuelta si recibe una alerta”, añadió Dankers. Una vez revisada la imagen, el oficial de la TSA puede autorizar el envío de la maleta a la secadora o marcarla para una inspección física. Solo el 5% de las maletas se abre para esta inspección, detalló Dankers.

Para aquellos que quieran proteger su equipaje, la opción recomendada por la TSA es utilizar maletas con un candado aprobado por esta agencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saraiah Davis, gerente de seguridad del transporte, afirmó que en caso de una inspección física, se abrirá la maleta por cualquier medio necesario. “Si su bolso está envuelto, será necesario cortar el envoltorio para realizar el examen”, dijo. Ese envoltorio no se reemplazará después de la inspección, en su lugar, se utilizará cinta adhesiva para cerrar la maleta, si es necesario.

Aunque la TSA asegura: “Todas las salas de inspección de equipaje tienen cámaras CCTV para asegurar la mayor responsabilidad y reducir el riesgo de robo”, los viajeros deben ser conscientes de que el envoltorio puede no ofrecer los beneficios que esperan en términos de seguridad.

La mayoría de los viajeros que optan por este servicio lo hacen en vuelos internacionales, pensando en agregarle protección o para mantener unida una maleta en mal estado. Sin embargo, si la maleta necesita estar abierta y no puede ser reparada de manera segura para continuar su viaje, la TSA se pondrá en contacto para notificar al pasajero.

Las estaciones de envoltura de equipaje son comunes en aeropuertos de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saraiah Davis también mencionó que el envoltorio del equipaje a menudo se desecha después de la inspección. “El envoltorio se tirará o se pegará con cinta adhesiva, pero no será el mismo que era originalmente”, explicó. Eso plantea un dilema para aquellos que creen que envolver sus maletas ofrece una protección significativa.

Otra preocupación común es la pérdida de equipaje por parte de las aerolíneas. En estos casos, es el personal de la cabecera el encargado de gestionar y notificar a los pasajeros sobre los procedimientos para recuperar sus pertenencias.

Un punto adicional que muchos viajeros desconocen es que las salas de inspección de equipaje están equipadas con cámaras CCTV. “Estas cámaras garantizan altos niveles de responsabilidad, eliminando preocupaciones sobre posibles robos durante el proceso de inspección”, explica Davis. La oferta de las estaciones de envoltura en los aeropuertos suelen incluir diferentes niveles de servicio, con precios más altos que a veces brindan un seguro de viaje adicional.

Los viajeros optan por este servicio con la creencia de que sus pertenencias serán más seguras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aquellos que quieran proteger su equipaje, la opción recomendada por la TSA es utilizar maletas con un candado aprobado por esta agencia. “De esta manera, si es necesario abrir tu maleta por cualquier motivo, podrás hacerlo fácilmente”, añadió Dankers.

La envoltura de equipaje, aunque popular entre algunos viajeros, no ofrece un beneficio sustancial en términos de seguridad que justifique el costo adicional, según las recomendaciones de la TSA. Además, representa un gasto extra que podría no ser necesario para la mayoría de los pasajeros. “El único beneficio real que puede ofrecerle envolver su bolso es la protección contra el desgaste normal”, finalizó Davis.