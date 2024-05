China fue señalada como responsable de un ciberataque que afectó a miles de soldados, marineros y pilotos británicos

El ataque se descubrió recientemente pero que se cree ocurrió hace semanas.

China es señalada como responsable de un ciberataque que comprometió los nombres y datos bancarios de miles de soldados, marineros y pilotos británicos, según fuentes gubernamentales.

Los piratas informáticos accedieron a un sistema de nómina utilizado por el personal del servicio armado y algunos veteranos, que contenía información sensible, como nombres, datos bancarios y posiblemente direcciones.

El diario The Times dijo que se estima que aproximadamente 270,000 miembros del personal militar se vieron afectados, incluidos regulares, reservistas y veteranos recientes, pero no así los miembros de las fuerzas especiales, que utilizan un sistema diferente. Aunque se cree que China accedió a los datos, no se descargaron.

El ataque, descubierto recientemente pero que se cree ocurrió hace semanas, llevó a las autoridades a aconsejar a las tropas registrarse en un servicio de datos para verificar si su información ha sido publicada en la web oscura, comentó el medio.

A pesar de la gravedad del incidente, se asegura que los miembros de las fuerzas armadas recibirán su salario como de costumbre el próximo mes. “Nadie se quedará sin dinero”, afirmó una fuente de la defensa.

El secretario de Defensa británico, Grant Shapps. REUTERS/Toby Melville

Aunque no se ha culpado formalmente a Beijing, ministros británicos creen en privado que el Estado chino estuvo detrás del ciberataque. Grant Shapps, secretario de Defensa, tiene previsto hacer una declaración al respecto. La violación se produce poco después de que el gobierno británico acusara a China de estar detrás de un ataque anterior a los registros electorales del Reino Unido.

Mel Stride, secretario de Trabajo y Pensiones, dijo, “Nos tomamos muy en serio la ciberseguridad. Nuestros servicios de inteligencia lo hacen, nuestro ejército también”. Por otro lado añadió en la nota del medio británico que el Ministerio de Defensa había actuado “muy rápidamente” para desconectar la base de datos.

Este último incidente ha provocado preocupación entre los parlamentarios británicos, con Tobias Ellwood, parlamentario conservador y ex soldado, calificando a China como “el mayor desafío estatal para nuestra seguridad nacional”.

“Estamos aprendiendo por las malas cómo la guerra cambia rápidamente a medida que avanza la tecnología”, añadió. “Defender el terreno digital es ahora tan importante como el físico; este es otro recordatorio de por qué necesitamos invertir más en defensa y seguridad.

Las autoridades aseguraron que los miembros de las fuerzas armadas recibirán su salario como de costumbre el próximo mes. Ivan Vysochinsky/ZUMA Press Wire / DPA

“Apuntar a la nómina y los datos bancarios del Ministerio de Defensa probablemente fue mirar a los financieramente vulnerables con el fin de obligarlos a cambio de efectivo. Y si este tipo de ciberataque se está produciendo aquí en el Reino Unido, podemos suponer que otros países de la OTAN también serán el objetivo”.

Sir Iain Duncan Smith, parlamentario conservador, ha instado al gobierno a reconocer a China como una “amenaza sistémica” y a ajustar su política en consecuencia.

“Este es otro ejemplo más de por qué el gobierno del Reino Unido debe admitir que China representa una amenaza sistémica para el país”.

“No más disimulo, es un actor maligno, que apoya a Rusia con dinero y equipo militar, que trabaja con Irán y Corea del Norte en un nuevo eje de estados totalitarios”.

Se espera que el secretario de Defensa, John Healey, responda a preguntas sobre el tema, especialmente de parte del personal militar afectado. Un portavoz del Ministerio de Defensa ha afirmado que se está implementando un plan multipunto para apoyar y proteger al personal afectado.