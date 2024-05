Delegados de Hamas y el jefe de la CIA conversarán en El Cairo para avanzar sobre una tregua con Israel

El director de la CIA, William Burns

El grupo terrorista palestino Hamas informó que enviará una delegación a El Cairo este sábado para discutir un acuerdo de tregua y la liberación de rehenes en Gaza, horas después de que el director de la CIA, William Burns, llegara a la ciudad, según fuentes egipcias.

Egipto ha liderado, junto con Qatar y Estados Unidos, los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamas para lograr un acuerdo de alto el fuego en el conflicto que comenzó con la masacre del 7 de octubre en suelo israelí.

Los responsables de Hamas y de la CIA se reunirán con mediadores egipcios el sábado, según una fuente de seguridad egipcia, aunque no estaba claro si lo harían por separado o juntos.

En un comunicado, Hamas dijo que sus delegados viajaban a El Cairo con un “espíritu positivo” tras estudiar la última propuesta de acuerdo de tregua que presentó Israel. La comitiva estará encabezada por Khalil al Haya, un alto dirigente del grupo terrorista.

Un funcionario estadounidense declaró que Washington creía que había habido algunos avances en las conversaciones, pero que seguía a la espera de saber más. La CIA no quiso hacer comentarios, conforme a su política de no revelar los viajes del director.

Tras semanas de conversaciones, el gabinete de Guerra de Benjamin Netanyahu entregó una propuesta de tregua al grupo terrorista que, desde un primer momento, fue señalada como muy prometedora.

El plan incluye un cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes por presos palestinos. Pero Hamas, que gobierna en Gaza desde 2007, exige un cese el fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes del enclave.

Israel entregó una propuesta que contempla el cese del fuego temporal con dos etapas, en las que se daría el intercambio de rehenes por prisioneros (EFE)

La iniciativa bajo consideración contempla dos etapas, con la primera de ellas focalizada en la liberación de un grupo de rehenes mujeres y niños -sin excepciones- a cambio de la excarcelación de 990 presos palestinos. A la par, se prevé el regreso de los desplazados del norte a sus hogares y el ingreso de más ayuda humanitaria en Gaza.

En tanto, en la segunda etapa se liberarían los rehenes restantes a cambio de la salida de otros 300 presos palestinos.

Si bien la propuesta no contempla una de las principales exigencias de Hamas -el cese total de la agresión militar israelí, a la que Netanyahu se opone tajantemente- sí sentaría las bases para continuar con las conversaciones hacia una paz definitiva.

Al respecto, la víspera, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, instó a una pronta respuesta positiva del grupo terrorista y se mantuvo optimista por todo el escenario.

Blinken se mantiene optimista sobre la respuesta de Hamas (REUTERS)

“Todo el mundo está de acuerdo en que es una buena propuesta (...) Lo más importante, lo más urgente, es la respuesta de Hamas en los próximos días a la muy potente propuesta que está sobre la mesa”, dijo en el marco de su séptima gira por Oriente Medio desde el inicio de la guerra. “Si entramos en un alto el fuego inicial, si los rehenes regresan a casa, vamos a trabajar para construir sobre eso”, añadió.

Mientras avanzan estas conversaciones, en las últimas horas, las autoridades del kibutz Beeri lamentaron la muerte de una persona que, hasta el momento, se creía con vida en manos de Hamas.

Dror Or era considerado uno de los rehenes tomados el 7 de octubre tras la irrupción de los combatientes, junto con sus dos hijos Noam y Alma, de 17 y 13 años. Aquel sábado, los terroristas entraron en su domicilio y, al encontrarlos escondidos en la habitación de pánico, incendiaron su casa para obligarlos a salir y capturarlos. Mientras el cuerpo de su esposa, Yonat Or, fue encontrado sin vida en el lugar, no se hallaron restos de los otros tres miembros de la familia. Durante la tregua de noviembre, los dos hijos fueron liberados, por lo que únicamente quedaban dudas del paradero del padre.

(Con información de AFP y Reuters)