Fue apuñalado más de 40 veces, la investigación se detuvo por falta de pruebas, pero 23 años después condenaron a los asesinos

Howard Pilmar fue encontrado muerto en su oficina de Nueva York (Netflix)

El 21 de marzo de 1996 Howard Pilmar fue hallado muerto en su oficina en Midtown Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Le habían cortado la garganta y le habían apuñalado unas 48 veces. El caso resultó difícil de resolver para la justicia y se congeló. Pero más de 20 años después se retomaron las investigaciones y los responsables fueron hallados aunque siempre habían estado en la mira de los policías de Homicidios que habían estado al frente de la pesquisa en los primeros tiempos.

Pilmar, que al momento de su asesinato tenía 40 años, era un empresario de Manhattan. Tenía reconocimiento por ser propietario de King Group, una empresa de artículos de oficina. Luego abrió un negocio de café y se transformó en pionero dentro de la industria. Su esposa, Rosylin Pilmar, trabajaba en una oficina de la empresa desde 1995. En la puerta de un ascensor de sus lugar de trabajo fue encontrado muerto en el medio de un charco de sangre, aquella mañana de marzo de 1996. En ese mismo sitio, la tarde anterior, su esposa y el hermano de ella, Evan Wald, se habían reunido con él.

Rosylin, por la muerte de Pilmar, cobró un seguro de vida cercano a 1,2 millones de dólares, también heredó los negocios y las propiedades de su marido. Y además se quedó con la custodia del hijo de la pareja, Philip Pilmar, de diez años en aquel entonces. El chico no volvió a tener contacto con la familia de su padre desde el asesinato, por decisión de su madre.

Las investigaciones iniciales apuntaban hacia un crimen con índole personal, dado el nivel de violencia empleado. Pero por falta de pruebas contundentes se enfrió el caso. Recién en 2013 se reinició la investigación. La policía había encontrado testigos que aportaron nueva información. También hallaron otras pruebas, como sangre en la oficina de Pilmar con el ADN de Wald (que hoy tiene 48 años). Cuando lo habían interrogado por primera vez habían notado un corte en su mano izquierda. Además la policía sostenía que las apuñaladas las había hecho un zurdo, y Wald es zurdo.

Rosylin prohibió a Philip volver a ver la familia de su padre luego del asesinato (Netflix)

Hubo que esperar hasta 2017 para que arrestaran a Rosylin y Wald. Según la evidencia presentada en el juicio, Roslyn (que hoy tiene 65 años) enfrentaba grandes deudas. Debía 15.000 dólares en impuestos estatales del negocio de cafeterías, donde trabajaban tanto Rosylin como su hermano. Pero la deuda más grande era de 200.000 dólares. Rosylin primero había trabajado en el consultorio de un dentista y su ex empleador denunció que lo había estafado por ese monto. El 30 de abril de 1999 fue declarada culpable por ese caso. Con el dinero por la muerte de Pilmar la mujer pagó sus deudas y consiguió su libertad condicional.

Elizabeth Lederer, la fiscal principal que condujo la investigación, le dijo al jurado en el juicio por el asesinato de Howard Pilmar: “Lo planearon como una trampa y lo prepararon como una trampa”. Y agregó: “Ella debía el dinero y tenía que devolverlo. Tenía que encontrarlo rápidamente”.

Los fiscales, durante el juicio, también afirmaron que el matrimonio de los Pilmar no estaba en un buen momento. Dijeron que Howard se había contactado con un abogado especializado en divorcios. Testigos, según The New York Times, contaron que Rosylin se había quejado de su marido y había dicho que tenía conductas abusivas de tipo verbal.

Rosylin Pilmar y Evan Wald durante el juicio en el que fueron condenados (Netflix)

Recién en 2019 fueron declarados culpables de asesinato en segundo grado y la condena fue de 25 años a perpetua. Esto significa que la sentencia tiene un mínimo de 25 años de cárcel, pero con la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas. El veredicto llegó tras intensas deliberaciones que duraron casi cuatro días, según informó entonces la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. El jurado se basó en un complejo entramado de pruebas circunstanciales para establecer la culpabilidad de los acusados, un desafío notable por el tiempo transcurrido desde que se había cometido el crimen.

Se volvió a hablar del caso en los últimos tiempos por el estreno de una docuserie. Se llama “Homicidios: Nueva York” y en Argentina está disponible en Netflix. Son cinco episodios que tratan sobre distintos casos policiales sucedidos en Nueva York, en el que hablan los investigadores y los familiares de las víctimas. El capítulo sobre el asesinato de Pilmar es el cuatro y el título es “Apuñalado en Midtown”.

La vida de Philip tras el asesinato de su padre

Philip Pilmar creció junto a su madre. Estudió en la London School of Economics y luego trabajó como abogado en una de las firmas de mayor renombre de Nueva York.

Phillip no cree que su madre sea la culpable del asesinato (Netflix)

Su carrera fue marcada por el éxito profesional. Philip se casó en 2015 y vive con su esposa en Nueva York. En la actualidad trabaja como fiscal adjunto del distrito Eastern District of New York. Y siempre mantuvo firme su respecto de la inocencia de su madre.

El impulsor constante de la investigación durante años fue el padre de Howard, Frank Pilmar, quien llamaba permanentemente a las autoridades para saber si había habido avances. El hombre, al borde del llanto en la docuserie de Netflix dijo: “Aquella noche perdí tres cosas: mi hijo, mi negocio y a Philip, mi nieto”. El hijo de la asesina jamás volvió a ver a la familia de su padre. Solo se cruzaron miradas en durante el juicio cuando el joven pidió clemencia para su madre. Que había asesinado a su padre.