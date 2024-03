Putin no asistió a ningún homenaje a las víctimas del atentado en Moscú y crecen las críticas en Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad a través de una videoconferencia en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú, Rusia, 29 de marzo de 2024. Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin vía REUTERS

El presidente ruso, Vladimir Putin, que hasta ahora no asistió a ninguna ceremonia de homenaje a las víctimas del atentado cerca de Moscú ni visitó a las familias o a los heridos, siente pesar, aseguró el Kremlin.

”El jefe de Estado se siente personalmente y plenamente implicado en este tipo de tragedias. Créanme, aunque no vean lágrimas en su rostro, eso no significa que no sufra”, dijo el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, en una breve entrevista el sábado.

El 22 de marzo hombres armados entraron en el Crocus City Hall, una gran sala de conciertos cerca de Moscú, antes de disparar contra la multitud e incendiar el edificio.

Según el último recuento de socorristas rusos, al menos 144 personas murieron y 551 resultaron heridas en este ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, el atentado más mortífero de los últimos veinte años en Rusia.

La masacre de Moscú desde adentro

Después de la tragedia, el presidente ruso esperó al día siguiente para expresarse públicamente y el Kremlin indicó el jueves que no había previsto en lo inmediato reunirse con las familias de las víctimas, ni acudir al lugar del atentado.

El sábado, diplomáticos occidentales, especialmente estadounidenses y europeos, así como de países africanos y de América Latina, acudieron al lugar para depositar flores y guardar un minuto de silencio, informó la agencia Ria Novosti.

A una semana del ataque en Moscú, Rusia arrestó a tres sospechosos que planeaban un nuevo atentado en el sur del país

Las autoridades rusas dijeron el viernes que habían arrestado a tres personas que planeaban un ataque en el sur del país, una semana después del asalto a la sala de conciertos.

La agencia de seguridad FSB dijo que había “puesto fin a las actividades terroristas de tres ciudadanos de un país de Asia Central”, informaron las agencias de noticias rusas.

Los tres sospechosos “planeaban cometer un acto terrorista haciendo estallar un artefacto en un lugar público en la región de Stavropol”, añadió.

La televisión rusa mostró imágenes de varios hombres inmovilizados en el suelo por agentes del FSB.

Rusia detuvo a otros tre implicados en el atentado en Moscú

En la casa de uno de los sospechosos se encontraron los ingredientes de un artefacto explosivo improvisado (IED) y sustancias químicas, según la agencia de noticias RIA Novosti.

La región de Stavropol se encuentra en la región del Cáucaso Norte, en el sur de Rusia, y limita con Daguestán y Chechenia, entre otras.

Recientemente, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, afirmó que todos los implicados en el brutal atentado serán “objetivos legítimos” de Rusia.

“Vengaremos a todos. Y los implicados, independientemente de su país de origen o su estatus, serán a partir de ahora nuestro objetivo legítimo y principal”, escribió Medvédev en Telegram. Agregó: “Esperen, canallas”.

Putin había dicho que “todos los autores, organizadores y los que encargaron este crimen recibirán un merecido e irremediable castigo, sean quienes sean e independientemente de que los hayan enviado”.

Tiroteo Y Explosión En Una Sala De Conciertos En Moscú - Reportan Varios Muertos Y Heridos

El presidente insinuó la participación de ucranianos en el ataque, algo que Volodimir Zelensky negó contundentemente. “Lo que ocurrió en Moscú es totalmente previsible y Putin intenta echar la culpa a otros. Sus métodos son siempre los mismos, ya lo hemos visto antes”, denunció el mandatario ucraniano.

“Hubo casas voladas, tiroteos masivos, explosiones, y siempre culparon a otros. Vinieron a Ucrania, incendiaron nuestras ciudades, y luego intentaron culparnos. Torturan y violan a la gente y luego les echan la culpa. Han traído a cientos de miles de sus terroristas a territorio ucraniano y nos libraron la guerra, pero no les importa lo que ocurre dentro de su país”, agregó.

(Con información de AFP)