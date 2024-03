Olaf Scholz llamó a seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia: “La paz sin libertad significa opresión”

Fortografía del 27 de marzo en la que se observa al canciller alemán, Olaf Scholz. EFE/EPA/Filip Singer

El canciller alemán, Olaf Scholz, llamó este sábado a sus compatriotas a seguir apoyando a Ucrania en su lucha por una paz justa, a invertir en la propia seguridad y a mantener la unidad.

”La paz sin libertad significa opresión. No hay paz sin justicia. Por eso apoyamos a Ucrania en su lucha por una paz justa, todo el tiempo que sea necesario. También lo hacemos por nosotros mismos, por nuestra seguridad”, dijo Scholz en un videomensaje con motivo de la Semana Santa.

Añadió que desde hace muchas décadas la paz en Europa se basa en el muy central principio de que “las fronteras no deben moverse por la fuerza, nunca más”.

No obstante, señaló, la Rusia del presidente Vladímir Putin “ha roto este principio”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú, Rusia, 15 de febrero de 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS/Archivo

”Pero está en nuestra mano darle de nuevo vigencia a este principio precisamente al seguir apoyando a Ucrania, con decisión y sensatez, al invertir más en nuestra propia seguridad, al mantenernos unidos como país, en lugar de dejarnos dividir, sobre todo porque nos une la convicción de que la ley debe prevalecer sobre la violencia”, dijo.

Agregó que “esta es la condición previa para la paz, especialmente en estos días”.

”No hay nada que nuestro mundo necesite más que la paz. En las misas de Pascua de este fin de semana, los cristianos de todo el mundo rezan por un mundo más pacífico”, afirmó.

Tras el terrible atentado terrorista de Hamas contra Israel, la guerra está presente en Medio Oriente, “con terribles consecuencias para tantos inocentes”, y desde hace ya más de dos años, “los ucranianos sufren bajo el brutal ataque de Rusia”, recordó.

”No hay nada que deseen más que la paz. Todos anhelamos un mundo más pacífico”, concluyó.

Zelensky aseguró que sin ayuda estadounidense, las fuerzas ucranianas tendrán que ceder más terreno a Rusia

Las tropas ucranianas están a la defensiva en el campo de batalla, enfrentando escasez de suministros de artillería, con la ayuda estadounidense retenida en el Congreso y la Unión Europea no entregando a tiempo las municiones que había prometido anteriormente.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, a través de la línea telefónica, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, 28 de marzo de 2024. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

“Si no hay apoyo de Estados Unidos, significa que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni bloqueadores para la guerra electrónica, ni proyectiles de artillería de 155 milímetros”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky durante una entrevista con The Washington Post. “Significa que retrocederemos, retrocederemos, paso a paso, en pequeños pasos”.

El ejército ucraniano dijo que su máximo comandante, Oleksander Syrskyi, había hablado con el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Charles Brown, sobre cuestiones del campo de batalla. Un relato de la conversación, en Telegram, dijo que Syrskyi discutió “la cuestión de la ayuda vital de Estados Unidos a Ucrania”, incluido el fortalecimiento de las defensas contra los ataques aéreos rusos y la construcción de fortificaciones.

“Si necesitas 8.000 municiones al día para defender la línea del frente, pero solo tienes, por ejemplo, 2.000, tienes que hacer menos”, explicó Zelensky al Post. “¿Cómo? Por supuesto, para retroceder. Acorta la línea del frente. Si se corta, los rusos podrían ir a las grandes ciudades”.

“Estamos tratando de encontrar alguna manera de no retroceder”, dijo, a la vez que reconoció que “si no se dan pasos para preparar otra contraofensiva, Rusia los dará. Eso es lo que aprendimos en esta guerra: si no lo haces, Rusia lo hará”.

Cuando el periodista del Post, David Ignatius, le preguntó si Ucrania se estaba quedando sin interceptores y otras armas de defensa aérea para proteger sus ciudades e infraestructura, el mandatario respondió: “Eso es cierto. No quiero que Rusia sepa cuántos misiles de defensa aérea tenemos, pero básicamente tienes razón. Sin el apoyo del Congreso, tendremos un gran déficit de misiles. Este es el problema. Estamos aumentando nuestros propios sistemas de defensa aérea, pero no es suficiente”.

(Con información de EFE y Reuters)