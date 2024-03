Apareció en Gales un nuevo y misterioso monolito de 3 metros de alto

Una enigmática estructura metálica de unos 3 metros de altura fue hallada en Hay Bluff, una colina cercana a la localidad de Hay-on-Wye en Powys, Gales (Archivo)

Una misteriosa estructura metálica de aproximadamente tres metros de altura apareció en Hay Bluff, una colina cercana a la localidad de Hay-on-Wye en Powys, Gales. Este hallazgo se suma a una serie de monolitos que han surgido en varios lugares del mundo en los últimos cuatro años, el primero de ellos en Utah, Estados Unidos en noviembre de 2020.

Este enigma se une a una serie de monolitos similares que han aparecido en diversos lugares del mundo, desde Utah y Nuevo México en Estados Unidos, hasta Rumanía, generando una amplia gama de teorías que abarcan desde el arte hasta la ciencia ficción.

Craig Muir, un habitante de Hay-on-Wye, fue la primera persona que se topó con este objeto mientras caminaba por la zona. Según describió Muir a la BBC, el objeto es de “un metal muy fino, casi como un acero quirúrgico”. Esta estructura metálica no presentaba marcas de soldadura evidentes y tenía bordes pulidos y brillantes, lo que aumenta el misterio de su origen y propósito.

Nadie ha reclamado la autoría de estos misteriosos monolitos metálicos (X:@AlexiaRFishwick/REUTERS)

El monolito fue encontrado en la cima de una colina, un sitio al que no se puede acceder en carro, lo que llevó a Muir a especular sobre la posibilidad de que fuera colocado allí por un grupo de personas o incluso por un helicóptero, según le expresó también al New York Times. A pesar de las condiciones climáticas ventosas, el monolito se mantenía firme y nivelado, sugiriendo una instalación cuidadosa. “Parecía algún tipo de OVNI”, comentó Muir.

Richard Haynes fue uno otros de los primeros ciudadanos que reportó el avistamiento de la estructura. “Pensé que parecía un poco bizarro y podría ser algo de investigación científica o de medios recolectando agua de lluvia, pero luego me di cuenta de que era demasiado alto y extraño para eso. Cuando me acerqué, vi que tenía al menos tres metros de altura y era triangular, definitivamente de acero inoxidable,” compartió Haynes al diario británico The Telegraph.

“Definitivamente es de acero inoxidable, triangular y hueco. Imagino que bastante ligero, lo suficiente para que dos personas puedan llevarlo hasta allí y colocarlo en el suelo”, agregó Haynes.

El primer monolito fue descubierto en noviembre de 2020 en un desierto en Utah, Estados Unidos. (@davidsurber_/REUTERS)

Este enigma no es exclusivo de Gales; monolitos similares han aparecido brevemente en diferentes partes del mundo, incluidos Colorado, California y Utah en Estados Unidos durante el año 2020. El primer artefacto de este tipo descubierto en Utah, fue encontrado por personas a bordo de un helicóptero en una remota parte del estado. Al igual que el recién descubierto en Gales, este también alcanzaba los 3 metros de altura.

Estos avistamientos previos fueron asumidos por muchos como instalaciones artísticas, evocando comparaciones con el icónico monolito presente en la película “2001: Odisea del espacio”. Sin embargo, la procedencia y el propósito detrás de estas estructuras metálicas siguen siendo un misterio, provocando una mezcla de fascinación, especulación y teorías diversas entre observadores y expertos por igual.

Hasta el momento, ninguna persona o colectivo ha reclamado la autoría de la pieza.