Rusia mantuvo cautivos a estos adolescentes ucranianos: sus testimonios podrían utilizarse contra Putin

Rostyslav Lavrov y Denys Berezhnyi pasean por Kiev, Ucrania, el 22 de noviembre de 2023. (Alice Martins para The Washington Post)

KYIV - El cartel de niño ruso desaparecido se colgó en Crimea poco después de que Rostyslav Lavrov escapara el mes pasado.

“AYUDA PARA ENCONTRAR”, se leía. “17 años, nacido en 2006 . . . Altura 160 cm, complexión delgada, pelo oscuro, ojos azules”.

“Se ruega a quien sepa algo sobre el paradero del adolescente que lo comunique”.

La foto adjunta -que, según Lavrov, fue tomada hace varios meses, cuando las autoridades rusas que lo retenían contra su voluntad intentaron expedirle un documento de identidad ruso- mostraba al adolescente ucraniano hosco, con camisa blanca y corbata.

Rostyslav Lavrov muestra el cartel ruso de persona desaparecida en el que aparece con su teléfono el 22 de noviembre de 2023, en Kiev, Ucrania. (Alice Martins para The Washington Post)

Es uno de los tres adolescentes ucranianos que huyeron de Rusia o de la Crimea ocupada por Rusia este verano y compartieron sus experiencias con The Washington Post en largas entrevistas en Kiev y Kherson. Cada uno de ellos describió los esfuerzos sistemáticos de las autoridades rusas para mantenerlos en territorio controlado por Rusia.

Ucrania afirma que hay miles de niños ucranianos como Lavrov que se vieron obligados a trasladarse a Rusia o a territorio ocupado por Rusia, incluida Crimea, desde la invasión rusa de febrero de 2022. Lo que hace excepcional a Lavrov es que consiguió salir, llevando consigo recuerdos de su experiencia que algún día podrían utilizarse en los tribunales para demostrar que Rusia cometió crímenes de guerra al reubicar a niños.

El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el Presidente ruso Vladimir Putin y su comisaria para los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, en las que se les acusaba de crímenes de guerra por deportar y trasladar ilegalmente a niños ucranianos. La propia Lvova-Belova adoptó a un adolescente ucraniano de la ciudad ocupada de Mariupol. El Kremlin ha denunciado las órdenes judiciales y ha dicho que no tienen validez legal en Rusia.

Algunos de los niños ucranianos en Rusia son demasiado pequeños para conocer sus nombres o su nacionalidad. Otros pueden estar demasiado asustados para hablar. Algunos ya han sido adoptados por familias rusas -incluso por funcionarios del gobierno ruso- o se les han expedido documentos de identidad rusos.

Pero los relatos de los adolescentes, capaces de describir su traslado forzoso y su detención por las autoridades rusas, contradicen la versión rusa de que los niños ucranianos encuentran seguridad y felicidad en Rusia. También suponen una inmensa amenaza jurídica y política para Putin, Lvova-Belova y otros funcionarios rusos.

Ucrania pretende utilizar su testimonio como prueba de que Rusia está alejando sistemáticamente a los niños ucranianos de sus hogares y su cultura, borrando sus identidades para reconvertirlos en leales ciudadanos rusos.

- - -

Escapar de Rusia

Lavrov vio el cartel de desaparecidos en Internet desde Kiev, a 1.000 kilómetros de distancia, donde su teléfono no paraba de sonar. Primero fueron las llamadas del director de la escuela donde los funcionarios rusos le obligaron a estudiar en Crimea, luego las de la policía rusa.

“¿Dónde estás?”, querían saber. “Estoy en Ucrania”, respondió. Su nombre no estaba registrado al cruzar ninguna frontera, le dijeron. La gente que conocía iba a tener problemas por esto, le advirtió el director, y un profesor que accidentalmente lo marcó como presente en clase el día que se fue podría incluso ir a la cárcel.

Lavrov -originario de un pueblo de la región ucraniana de Kherson que fue ocupado por las fuerzas rusas el año pasado- se disculpó pero se negó a responder a sus preguntas. No les contó cómo huyó de su dormitorio ni les dio detalles sobre sus viajes en coche y tren por Rusia y Bielorrusia antes de cruzar a Ucrania a pie, empuñando su partida de nacimiento como prueba de su ciudadanía ucraniana.

En su lugar, el chico envió a un policía ruso una despectiva prueba de que por fin estaba en su país de origen: un selfie con la fecha y la hora de Maidan, la plaza central de Kiev donde los ucranianos se reunieron para protestar hace una década. Es un símbolo del deseo de Ucrania de liberarse de la influencia rusa y unirse a la Unión Europea.

La plaza central de Kiev, Ucrania, donde Rostyslav Lavrov y Denys Berezhnyi se tomaron un selfie que enviaron a la policía en Crimea para mostrar que habían llegado a la capital ucraniana. (Alice Martins para The Washington Post)

The Washington Post no revela el relato completo de la huida de Lavrov de Rusia por motivos de seguridad.

Enfrentada a una inmensa presión sobre la cuestión de los niños desaparecidos -la orden de detención ha impedido a Putin viajar a reuniones con otros líderes mundiales-, Rusia ha cedido recientemente en varios casos, permitiendo que algunos niños regresaran a Ucrania tras la mediación de Qatar.

Entre ellos, Bohdan Ermokhin, de 17 años, huérfano ucraniano de Mariupol que fue reubicado en Rusia y luego se le expidió un pasaporte ruso, que según Rusia aceptó voluntariamente. Su abogado ucraniano dijo que, mientras vivía en Rusia, recibió citaciones para registrarse en una oficina militar rusa, una petición que Rusia describió como estándar para todos los chicos con ciudadanía rusa que cumplen 18 años en el país.

Rusia insiste en que protege a los menores, cumple la ley y ayuda a las familias a reunirse cuando es posible.

En el caso de Ermokhin, Lvova-Belova dijo en un comunicado que las tropas rusas lo encontraron “abandonado” en Mariupol en 2022 y lo pusieron al cuidado de una familia rusa.

Su salida tuvo “en cuenta la posición inequívoca de Rusia sobre la cuestión de la reunificación de los niños con familiares separados durante el período de la operación militar especial”, dijo.

El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets -cuya oficina es responsable de negociar el regreso de los niños a Ucrania-, dijo que Ucrania no reconocía como legítimo el pasaporte ruso de Ermokhin y que aceptar la identificación rusa era a menudo “un mecanismo de supervivencia” para las personas que vivían en territorio temporalmente ocupado o trasladado a Rusia. The Washington Post no pudo ponerse en contacto directamente con Ermokhin para que comentara su caso.

Tras intensas negociaciones diplomáticas, Ermokhin regresó a Ucrania a través de Bielorrusia la semana pasada, cuando cumplió 18 años, escapando así a la perspectiva de ser reclutado algún día para luchar contra su propio país. Ese mismo destino era uno de los temores de Lavrov mientras estaba atrapado en Crimea y se acercaba su 18 cumpleaños.

Asegurar la liberación de Ermokhin “fue uno de los casos más difíciles” de la guerra hasta el momento, dijo Lubinets, añadiendo que la volu

ntad de Ermokhin de decir a los funcionarios rusos que quería volver a casa a pesar de los riesgos le convirtió en “un héroe”.

El Defensor del Pueblo dijo que espera que la publicidad en torno al caso de Ermokhin pueda animar a otros niños ucranianos en Rusia a hablar también y encontrar el camino de regreso a Ucrania.

Cada niño que la oficina de Lubinets ha sacado de Rusia requería su propia “operación”, dijo. Otros cientos de niños han encontrado el camino de vuelta a casa a través de otros esfuerzos más discretos, incluidas las misiones apoyadas por Save Ukraine, una organización con sede en Kiev, que ha ayudado a padres y tutores a viajar a Rusia para recuperar a sus hijos.

Una de estas misiones de Salvar a Ucrania ayudó a un amigo íntimo de Lavrov, Denys Berezhnyi, natural de la ciudad de Kherson, a salir de Crimea hace varios meses.

- - -

Obligado a abandonar su hogar

Berezhnyi estudiaba cerrajería cuando Rusia ocupó su ciudad natal el año pasado. Entonces, en octubre de 2022, el director de su escuela, que apoyaba a las autoridades de ocupación rusas, le dijo a él y a otros estudiantes que tendrían que asistir a un “campamento” en Crimea. Berezhnyi, que entonces tenía 17 años, intentó negarse, pero los funcionarios de la escuela dijeron que tenían documentos legales que certificaban el permiso de sus padres para que viajara. Sus padres le dijeron que nunca habían firmado ningún documento y que desconocían el plan.

Temiendo repercusiones, Berezhnyi accedió a ir, viajando en barco y autobús con otros niños desde Kherson, ocupada por Rusia, hasta Crimea. Otros 600 niños, algunos de tan solo siete años, también se inscribieron en el campamento y Lavrov estaba entre ellos, dijeron los dos adolescentes.

Meses antes, la abuela de Lavrov había muerto y su madre había sido hospitalizada por una grave enfermedad mental. Nunca conoció a su padre. A los 16 años, vivía solo en su casa familiar, sobreviviendo de su huerto, cuando un colaborador local que trabajaba con Rusia y tres soldados rusos armados llamaron a su puerta y le dijeron que tenía que trasladarse a la ciudad de Kherson para matricularse en la escuela, contó.

Poco después, la escuela a la que le enviaron le obligó a trasladarse al campo de Crimea.

Los chicos formaban parte de las masas de niños ucranianos trasladados fuera de la región de Kherson en otoño de 2022, cuando las tropas ucranianas se disponían a retomarla del control ruso.

Lo mismo le ocurrió a Diana, que ahora tiene 16 años y a la que sólo se identifica por su nombre de pila por motivos de seguridad. Estaba en octavo curso y vivía con sus abuelos cuando las tropas rusas tomaron Kherson.

Diana, que cumplió 16 años en octubre, fue enviada a un campo en el sur de Rusia y las autoridades rusas le prohibieron regresar a casa, a la región ucraniana de Kherson, después de que las fuerzas ucranianas liberaran la ciudad el año pasado (Heidi Levine para The Washington Post)

Durante siete meses, encontró sus propias formas de rebelarse contra la ocupación rusa. Cuando reabrieron las escuelas y tuvo que asistir a clase de historia rusa, ahogó las lecciones del profesor con música, ocultando los auriculares con el pelo. Cuando los soldados rusos la molestaban por la calle, ella les contestaba de vez en cuando. Por eso, cuando el director de su escuela la presionó a ella y a sus dos mejores amigas, Sonya y Masha, para que asistieran a un campamento en Rusia durante 10 días el pasado octubre, al principio se negó.

Las exigencias se hicieron más insistentes. El director de la escuela insistió en que era por su propia seguridad y presionó a las tres niñas para que firmaran permisos destinados a sus tutores, cuenta Diana. Los documentos falsificados les permitieron viajar al campo cercano a la ciudad rusa de Krasnodar. Después de firmar, Diana recuerda: “Él dijo: ‘¡Ya está bien! Dámelo’”.

El 14 de octubre de 2022, las tres niñas subieron a un tren con cientos de otros niños, de entre 6 y 18 años, pensando que estarían fuera 10 días, dijo Diana. Otros a bordo dijeron que habían oído que serían tres semanas.

“Estábamos sentados en el tren y. . . Sonya dice: ‘Creo que algo va mal’”, recordó Diana más tarde. Intentó tranquilizarla. Pero pasaron semanas y las niñas seguían varadas en el campamento, pegadas a sus teléfonos para seguir las noticias de que las tropas ucranianas avanzaban hacia su ciudad natal.

Escenas similares se vivieron en el campamento donde Berezhnyi y Lavrov estaban atrapados en Crimea. Lavrov pasó unos nueve días en total en régimen de aislamiento como castigo, entre otras cosas por no cantar el himno nacional ruso, según declaró. Berezhnyi, que es diabético, dijo que se quedó sin insulina y estuvo hospitalizado durante semanas contra su voluntad.

Todos los niños temían lo que pudiera ocurrirles a sus familias en la lucha por Kherson. Cuando una niña se enteró de que su pueblo había sido bombardeado, “temblaba completamente y todo el campamento la calmaba”, recordó Diana.

Diana, típicamente franca, preguntó al personal ruso qué pasaría si Ucrania liberaba la ciudad de Kherson. “Mi hermano está sentado en las trincheras. Es cien por cien seguro que [las fuerzas ucranianas] no entrarán en la ciudad”, recuerda que le dijo un oficial ruso del campamento. El oficial también le advirtió que no usara la palabra “liberar”.

Días después, Ucrania avanzó por sorpresa sobre la ciudad, y las tropas rusas se retiraron a través del río Dniéper. En Krasnodar, las niñas vieron imágenes de gente vitoreando en las calles, envueltas en banderas ucranianas, y se dieron cuenta de que ellas -y cientos de otros niños- estaban ahora atrapadas.

Diana dice que volvió a dirigirse al mismo funcionario del campamento. “Escucha, imbécil”, recuerda que le dijo. “Nos prometiste que volveríamos a casa. . . . ¿Cómo vamos a volver?”.

Pero no había plan. Los niños ucranianos no podían cruzar con seguridad las líneas de batalla de vuelta al territorio controlado por Ucrania por su cuenta y también se les prohibió cruzar las fronteras de Rusia a Bielorrusia o Europa sin un tutor acompañante.

- - -

No hay salida fácil

Cuando el otoño de 2022 dio paso al invierno, algunos niños de zonas de Ucrania aún ocupadas por Rusia fueron enviados a casa. Pero los niños de las zonas liberadas de Kherson y la región nororiental de Kharkiv fueron trasladados a un campamento más pequeño en Rusia.

Finalmente, los niños de Kharkiv fueron enviados a la ciudad rusa de Yeysk, dijo Diana, mientras que los de Kherson fueron alojados en un hotel de la ciudad de Anapa. Diana vio cómo algunas madres ucranianas arriesgaban su propia seguridad para ir a recoger a sus hijos varados.

Los adultos rusos a cargo de los niños en el hotel de Anapa dijeron a los que se quedaron que los que no fueran recogidos antes de Año Nuevo serían puestos bajo custodia de la policía rusa y enviados a un internado, recordó Diana.

Sabía que nadie vendría a buscarla.

La adolescente no tiene relación con su madre y fue criada por sus abuelos, que no podían permitirse viajar. A su padre, que tiene otra familia, no se le permitió salir de Ucrania debido a la ley marcial que prohíbe salir a los hombres en edad militar.

La madre de Sonya vino a buscarla. La abuela de Masha vino después a por ella. “Me quedé sola y fue muy duro”, cuenta Diana.

Desesperada, Diana se puso en contacto con su madrina, que vivía en Rusia. El 9 de enero, la recogió en el hotel. Durante los seis meses siguientes, Diana se quedó con ella en la ciudad de Vityazevo. Fue una época oscura, dice, en la que miraba las llaves de su casa de Kherson y buscaba en Internet la forma de volver a casa.

En Crimea, Berezhnyi y Lavrov buscaban sus propias salidas.

Rostyslav Lavrov, de 17 años, posa para un retrato el 22 de noviembre de 2023, en Kiev, Ucrania. Después de que las fuerzas rusas ocuparan su pueblo en Ucrania, Lavrov se vio obligado a asistir a un campamento en la Crimea ocupada por Rusia. En octubre, regresó finalmente a casa. (Alice Martins para The Washington Post)

A principios de este año, seguían atrapados en el campamento cuando las autoridades rusas los enviaron a la ciudad crimea de Kerch y los inscribieron para estudiar en un instituto tecnológico, dijeron los adolescentes. Las autoridades rusas trasladaron a la madre de Lavrov a un hospital de Crimea y le dijeron que le habían expedido un pasaporte ruso. Le dijeron que él también debía aceptar uno. Lavrov se negó.

Entonces, a principios de verano, la madre de un compañero ucraniano vino a acompañarle a la salida. Con la ayuda de Save Ukraine, los padres de Berezhnyi firmaron un poder notarial para que ella pudiera llevárselo. Pero los documentos que la organización proporcionó para Lavrov fueron rechazados debido a complicaciones sobre la tutela de su madre, a pesar de estar hospitalizada. La madre de su compañero llevó el asunto a un tribunal controlado por Rusia en Crimea y fue rechazado.

Tuvieron que marcharse sin él.

Diana, por su parte, sabía que su amiga Sonya había vuelto a casa en parte gracias a la ayuda de voluntarios de Save Ukraine. Se puso en contacto con la organización y le dijeron que podrían ayudarla a ella también. Le dijeron que otra madre de la región de Kherson planeaba ir a Rusia a recoger a sus hijos y que, con un poder notarial firmado por el padre de Diana, podría viajar con ellos.

Su padre accedió y el 27 de julio -ocho meses después de su primera entrada en Rusia- subió a un autobús con la mujer y sus dos hijos, desconocidos que tenían el billete para su huida. Viajaron durante una semana seguida y llegó a Kherson el 4 de agosto, cumpleaños de su abuela. La sorprendió en casa con una tarta.

“Tenía lágrimas en los ojos”, dijo Diana en Kherson este verano. “No nos habíamos visto desde hacía casi un año. . . Tenía miedo de que le diera un infarto”.

Lavrov seguía atrapado, y los meses posteriores a la salida de sus amigos fueron un borrón de miseria.

Cuando los dormitorios de Kerch cerraron durante el verano, las autoridades escolares lo enviaron a un campamento para niños con problemas en otro lugar de Crimea. Empezó a planear de nuevo cómo salir. Cuando regresó a la escuela este otoño, los funcionarios volvieron a tratar de imponerle documentos rusos, dijo, incluida una versión rusa de su certificado de nacimiento, que quemó. Poco después huyó.

Cuando finalmente llegó a la frontera el mes pasado y vio la bandera ucraniana azul y amarilla, prácticamente corrió hacia ella, dijo. Al otro lado le esperaban los voluntarios de Salvar a Ucrania a los que contó que había conseguido escapar.

Le llevaron a un refugio en Kiev. Cuando Lavrov salió del coche, Berezhnyi estaba allí, esperándolo. Serían compañeros de piso y los adolescentes, que habían sobrevivido al cautiverio ruso, volvían a estar juntos.

Esta vez, en la capital de Ucrania.

