El Senado de Filipinas presiona al presidente Marcos para conseguir nuevos acuerdos comerciales y alejarse de China

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., habla mientras el presidente del Senado, Juan Miguel Zubiri, y el presidente de la Cámara, Martin Romualdez, aplauden durante su primer discurso sobre el estado de la nación, en Quezon City, Metro Manila, Filipinas. Aaron Favila/Pool vía REUTERS

Los senadores filipinos están presionando para que el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr. evite a las empresas y los productos chinos, en represalia contra las acciones cada vez más hostiles del régimen de Beijing en el Mar de China Meridional.

El presidente del Senado, Juan Miguel Zubiri, dijo que el país debería ampliar su red comercial para atraer a otros aliados en lugar de seguir dependiendo de China, el mayor socio comercial de Manila.

“Busquemos también otros socios comerciales donde podamos crecer y mejorar nuestra economía para no tener que depender de China y sus productos”, dijo Zubiri.

Zubiri también pidió al gobierno que busque acuerdos de libre comercio con otras naciones como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, según reportó el medio South China Morning Post.

“Así que podemos simplemente boicotear los productos fabricados en China y las empresas chinas que operan aquí para expresar nuestra ira hacia ellos”, agregó.

Filipinas acusó este domingo a la Guardia Costera china de disparar cañones de agua contra sus embarcaciones en el mar de China Meridional, y describió esa acción como “ilegal” y “peligrosa”, dijo la Guardia Costera filipina en un comunicado.

La Guardia Costera del régimen chino intimidó a un barco que transportaba comida, agua y combustible para su personal militar

El incidente ocurrió el sábado cuando la Guardia Costera filipina escoltaba embarcaciones con suministros para el personal militar de Filipinas, estacionado en el Banco de arena Ayungin en las islas Spratly en el mar de China Meridional.

China reivindica la mayor parte de ese mar, a través del cual se mueven billones de dólares anualmente, en medio de reclamos de Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam.

Beijing ha ignorado un mandato de 2016 por parte de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, que consideró sin fundamento su reclamo histórico sobre la mayor parte de ese mar.

China exige a Filipinas retirar el buque encallado hace 24 años cerca de las islas Spratly, en disputa. MCS2 CONOR MINTO / ZUMA PRESS

Filipinas convocó el lunes al embajador chino en Manila para exigir explicaciones sobre una acción “ilegal” y “peligrosa” de la flota china en una zona marítima en disputa, que Beijing calificó de “profesional y comedida”.

“Nuestro ministro de Relaciones Exteriores convocó al embajador Huang (Xilian) hoy y le entregó una nota verbal con fotos y videos de lo que ocurrió y esperamos su respuesta”, informó en una rueda de prensa el presidente filipino, Ferdinand Marcos.

China también exigió a Filipinas que retire un buque de guerra destartalado de un arrecife, que la nación del sudeste asiático utiliza para afirmar sus reclamos territoriales en las aguas.

“Para que conste, nunca abandonaremos Ayungin Shoal”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Jonathan Malaya, usando el nombre filipino de Second Thomas Shoal.

El martes, Beijing repitió su llamado a Filipinas para que retire el barco envejecido del arrecife.

“La parte filipina ha hecho reiteradas promesas claras de retirar el buque de guerra ‘varado’ ilegalmente en el arrecife”, dijo el martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

“Han pasado veinticuatro años, la parte filipina no solo no logró remolcar el buque de guerra, sino que también intentó repararlo y reforzarlo a gran escala para lograr la ocupación permanente del arrecife Ren’ai”, dijeron, utilizando el Término chino para Second Thomas Shoal.

“La parte china insta una vez más a Filipinas a que retire de inmediato el buque de guerra ‘varado’ del arrecife Ren’ai y restaure el estado de nadie e instalaciones en el arrecife”, dijeron.

Manila, que también emitió una nueva declaración el martes, dijo que el despliegue de una “estación militar filipina en sus propias áreas de jurisdicción es un derecho inherente de Filipinas y no viola ninguna ley”.

Washington también ha expresado su preocupación por los proyectos de recuperación de tierras en la Bahía de Manila cerca de su embajada debido a la participación de una de las subsidiarias de la empresa china.

