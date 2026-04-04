Giorgia Meloni ofreció apoyo a Qatar para restaurar su infraestructura energética tras los ataques de Irán

Griogia Meloni llegó este sábado a Qatar (Qatar News Agency/Handout via REUTERS)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, transmitió este sábado al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, la solidaridad de su país ante los ataques del régimen de Irán y puso a disposición la capacidad industrial italiana para colaborar en la reparación de las infraestructuras energéticas afectadas.

Italia busca consolidar su alianza con Qatar en el contexto de la crisis regional, especialmente en el ámbito de los suministros energéticos. Según el gobierno italiano, Roma considera estratégico el vínculo con Doha y explora vías para fortalecer la cooperación en sectores clave tras los recientes incidentes.

Italia ha puesto a disposición de Qatar la experiencia y capacidades de sus empresas para reparar las infraestructuras energéticas afectadas. El ofrecimiento de Meloni busca apoyar la reconstrucción de las estructuras dañadas, consideradas “fundamentales para la seguridad energética a escala global”. La iniciativa responde a la solicitud de colaboración formulada durante la visita oficial de la mandataria italiana a Doha el 4 de abril, en plena crisis regional.

Este apoyo se considera estratégico para Europa, dada la importancia del sector energético catarí en los mercados internacionales.

Irán atacó la principal refinería de gas licuado natural de Qatar

Las conversaciones mantenidas en Doha entre Meloni y el emir giraron en torno a las medidas y acciones necesarias para mitigar los impactos sufridos por el sector debido a la inestabilidad en la región. Meloni recalcó la disposición italiana y destacó la relevancia de restablecer cuanto antes las rutas y la oferta energética.

Durante su visita, la primera ministra enfatizó también la importancia de mantener abierta la navegación en el estrecho de Ormuz, un paso esencial para el tránsito global de crudo y gas. Meloni calificó como “urgente y necesario” garantizar la continuidad de estas rutas, dado su efecto directo en la economía mundial.

Por su parte, durante la reunión celebrada en Doha, Italia y Qatar acordaron impulsar inversiones conjuntas en defensa, seguridad alimentaria e infraestructuras críticas. Ambas partes pactaron reforzar la cooperación para gestionar los flujos migratorios en las rutas del Mediterráneo, tema clave en la agenda de Meloni.

El emir Tamim bin Hamad Al Thani y Meloni valoraron la calidad de las relaciones bilaterales y manifestaron su disposición a ampliarlas en los sectores estratégicos identificados. La mandataria italiana agradeció especialmente la asistencia de Qatar en la evacuación de ciudadanos italianos que optaron por salir del país tras el inicio de la crisis.

Los líderes coincidieron, asimismo, en la necesidad de priorizar el diálogo diplomático y actuar para evitar una escalada mayor en Oriente Medio.

Meloni se reunió en Yeda con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Al concluir la visita, tanto la delegación italiana como las autoridades qataríes ratificaron su voluntad de privilegiar la diplomacia y el diálogo político como vía para disminuir las tensiones regionales y proteger la estabilidad de las cadenas internacionales de suministro energético.

La gira de Meloni por Medio Oriente incluye escalas en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, con la meta de fortalecer alianzas estratégicas y abordar la crisis regional. Antes de llegar a Doha, la mandataria italiana se reunió el viernes en Yeda con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, con quien debatió la asistencia militar defensiva de Italia y los desafíos inmediatos para la estabilidad del área.

Tanto en Arabia Saudita como en Qatar, los encuentros se centraron en la prioridad de salvaguardar el suministro energético y de avanzar en la creación de una arquitectura regional de seguridad sostenible.

Meloni es la primera líder de la Unión Europea en visitar la zona desde el estallido del conflicto el 28 de febrero, lo que subraya la importancia estratégica de su presencia en el golfo Pérsico.

La gira, que no fue anunciada con antelación por motivos de seguridad, busca articular una respuesta diplomática y pragmática ante las amenazas a la estabilidad de las cadenas internacionales de suministro.