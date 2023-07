Corea del Sur anunció el aumento de su ayuda humanitaria a Ucrania

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, la primera dama ucraniana Olena Zelenska, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol y la primera dama Kim Keon Hee asisten a una ceremonia de bienvenida, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania 15 de julio 2023.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, prometió el sábado “ampliar la escala” de la ayuda humanitaria y de equipamiento militar no letal que entrega a Ucrania, en su primera visita a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Corea del Sur, que es el noveno mayor exportador de armas del mundo, tiene una política de larga data de no entregar armas a zonas donde hay conflictos activos y ha mantenido este principio pese a las reiteradas peticiones de Estados Unidos, las potencias europeas y de Ucrania. Muy por el contrario, la dictadura de Corea del Norte sí envía misiles a Rusia para que utilice en su brutal invasión a Ucrania.

Durante la visita sorpresa a Kiev, el surcoreano aseguró que “ampliará la escala de suministros con respecto al año pasado”, cuando entregaron materiales como cascos y chalecos antibala”, señaló Yoon y añadió que la ayuda humanitaria se incrementará a 150 millones de dólares en 2023, desde los 100 millones de dólares donados en 2022.

Zelensky agradeció al presidente surcoreano el gesto de visitar por primera vez al país en guerra. “Gracias por esta conversación significativa. Gracias por su fuerte apoyo”, dijo el mandatario ucraniano durante una comparecencia ante la prensa junto a Yoon.

El mandatario ucraniano también agradeció el envío de vehículos y equipamiento de desminado que “ayudaron a salvar muchas vidas”.

El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol visita el Muro del Recuerdo para rendir homenaje a los soldados ucranianos muertos, en medio del ataque de Rusia a Ucrani

“La Ucrania de ahora me recuerda a la Corea del Sur del pasado”, afirmó Yoon, elogiando la ayuda internacional que permitió que su país “lograra una victoria milagrosa” frente a Pyongyang y se convirtiera en una de las mayores economías del mundo.

Yoon y la primera dama surcoreana, Kim Keon-hee, llegaron hoy a Ucrania atravesando la frontera desde Polonia, donde el mandatario se encontraba de visita tras haber participado esta semana como invitado en la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania). ”El presidente visitó primero el escenario de la masacre de la ciudad de Bucha, cerca de la capital, Kiev, y la ciudad de Irpín, donde los ataques con misiles se han concentrado en áreas residenciales civiles”, explica el breve comunicado.

Seúl, que sigue técnicamente en guerra con Corea del Norte, país dotado de armamento nuclear, produce importantes volúmenes de armamento compatible con la OTAN, incluidos sus tanques, obuses y la codiciada munición para proyectiles.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se dan la mano tras una declaración conjunta en Kiev (Reuters)

Ha vendido tanques y obuses a Polonia, un aliado clave de Kiev en su lucha contra las fuerzas invasoras rusas.

Seúl ya ha insinuado que podría reconsiderar su política de no suministrar ayuda letal, y Yoon afirmó a principios de año que un ataque ruso a gran escala contra civiles podría inclinar la balanza. Pero en mayo, Corea del Sur rechazó una información de los medios de comunicación estadounidenses según la cual sus proyectiles de artillería se dirigían a Ucrania, afirmando que su postura de no proporcionar ayuda letal a Kiev no había cambiado.

La cumbre entre Yoon y Zelensky fue la segunda entre los dos líderes después de la que mantuvieron en el marco de la cumbre del G7 que se celebró en mayo en Hiroshima (Japón) y a la que tanto Corea del Sur como Ucrania acudieron como naciones invitadas.

Alianza Corea del Norte-Rusia

Mientras Seúl amplia su ayuda humaniataria para salvar vidas de ucranianos ante la invasión rusa, el dictador Kim Jong-un de Corea del Norte y Vladimir Putin profundizaron su intercambio militar en los últimos años.

De hecho, Pyongyang ha enviado misiles y grandes suministros de proyectiles de artillería y otras municiones a Rusia y también ha insinuado planes para enviar trabajadores norcoreanos a los territorios ocupados.

Con información de AFP y EFE

