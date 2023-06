Un instituto secundario de Taiwán organiza entrenamientos militares para preparar a los jóvenes ante la amenaza china

Esta serie de actividades de formación incluye técnicas de primeros auxilios, conocimiento de equipos militares, participación en simulacros, aprendizaje del uso de distintos tipos de armas de fuego y mucho más (RFI)

Un instituto de Kaohsiung (Taiwán) ha organizado recientemente actividades de formación, como tiro con airsoft, para ayudar a los alumnos a comprender el concepto de “defensa nacional”, cuyo objetivo es prepararlos para los conflictos.

Esta serie de actividades de formación incluye técnicas de primeros auxilios, conocimiento de equipos militares, participación en simulacros, aprendizaje del uso de distintos tipos de armas de fuego y mucho más. El campo de tiro está abierto a los alumnos del instituto Samin, pero también a los de otros institutos que lo soliciten.

“Antes de conocer la Defensa Nacional, pensaba que el trabajo de los militares era proteger nuestras vidas y propiedades”, dice Yen Chia-ling, estudiante de 18 años del Instituto Samin. “Pero después de conocer la defensa nacional, me di cuenta de que es responsabilidad de todos protegerse, no sólo de los militares o los bomberos”.

Otra estudiante, Candice Lin, de 18 años, dijo: “Me resultó difícil apuntar al blanco cuando disparaba. No tengo mucha experiencia, así que es difícil apuntar bien. Me di cuenta de que es muy difícil entrenar a un buen tirador para que pueda apuntar correctamente y disparar al enemigo o al blanco. No es nada fácil para los militares”.

Además de disparar, los alumnos pudieron utilizar el simulador de vuelo para experimentar el pilotaje de un avión militar. Richy Feng, de 17 años, declaró: “Después de utilizar el simulador de vuelo, aprendí que el ejército, la marina y las fuerzas aéreas están equipados con instalaciones de vuelo. También aprendí sobre su trabajo diario. Defensa para todos, todos podemos participar. Voy a servir un año y ya tengo la idea (de pilotar un avión), así que puedo aprender muy rápido”.

El director de Seguridad del Campus de la Oficina Municipal de Educación de Kaohsiung declaró: “En el futuro, pase lo que pase, nosotros [los estudiantes] tendremos las ideas claras. Tanto si se trata de proteger al país como de defendernos a nosotros mismos, tendremos ese concepto. Creo que eso es lo más importante. Estamos transmitiendo a los alumnos un concepto positivo de la protección del país y eso es lo que estamos haciendo”.

Los ejercicios navales y aéreos chinos simularon recientemente un asedio a Taiwán. Beijing dijo que se trataba de una “seria advertencia” a los independentistas de Taiwán y a sus partidarios extranjeros. Hablando de la guerra en curso en Ucrania, el asesor militar jefe de la Escuela Media Kaohsiung Sanmin afirmó: “En primer lugar, queremos que los estudiantes entiendan que la cuestión de la defensa nacional concierne a todos. Puede que vean una guerra en otro país en las noticias, pero debemos ser conscientes de los peligros potenciales, ¿qué van a hacer si esto ocurre en Taiwán? ¿Cómo van a reaccionar?”.

