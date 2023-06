Cómo es el Lamborghini que alquilaron los youtubers que mataron a un niño mientras filmaban un desafío viral

Una foto del Lamborghini Urus (Prensa Lamborghini)

Este miércoles Italia amaneció indignada. Un hecho criminal se registró en las calles de la capital italiana, Roma, cuando un grupo de youtubers se encontraban grabando un temerario reto para redes sociales, a bordo de una camioneta Lamborghini Urus. Pero se estrellaron contra otro auto, en el viajaba un niño de 5 años que perdió la vida, junto a su madre y una hermana, que resultaron heridas.

El Lamborghini Urus es un auto deportivo todoterreno, de altas prestaciones, fabricado por la reconocida empresa Lamborghini a partir del año 2017.

Este lujoso vehículo se caracteriza por tratarse de un superdeportivo con más de 5 metros de longitud y 2 toneladas de peso. Se fabrica en la ciudad de Sant’Agata Bolognese, Italia.

El motor del Lamborghini Urus es un V8 de 4 litros que se sobrealimenta por medio de dos turbocompresores y que desarrolla una potencia máxima de 650 caballos a 6.000 revoluciones por minuto.

Además de estas descripciones se sabe que este potente auto consigue unas impresionantes cifras, como un 0 a 100 km/h en 3,6 segundos o una velocidad máxima de 305 km/h, propias de un superdeportivo.

El superdeportivo Lamborghini Urus

El Lamborghini Urus, también se destaca por ser un auto muy amplio, con espacio para cuatro o cinco ocupantes, además de un maletero de 616 litros de capacidad.

El precio se estima en alrededor de 280 mil euros, es decir, más de 306 mil dólares en promedio.

Un desafío temerario y una muerte inocente

El desafío que estaban realizandi los aspirantes a influencers era probar su capacidad de acelerar a más de 100 kilómetros por hora, el mayor número de horas posible en un coche deportivo, y filmarlo con teléfonos móviles para ser compartido en YouTube, lo cual acabó en una tragedia.

Los cinco youtubers veinteañeros iban a bordo de la camioneta que impactó a un Smart FourFour de cuatro puertas. donde estaban Manuel Proietti, de 5 años, junto a parte de su familia: su hermana Aurora de tres años, fue dada de alta, y su madre Elena Uccello, de 29 años, aún se encuentra ingresada, herida y en estado de shock. El hecho ocurrió en un barrio residencial de Roma el miércoles por la tarde, pero conmociona al país y al mundo a medida que corre la noticia este jueves.

La parte interior del Lamborghini Urus. Press Lamborghini 162

El auto fue embestido por la Lamborghini Urus que circulaba a toda velocidad por el carril contrario. Una colisión mortal: el pequeño Manuel murió nada más llegar al hospital, adonde había sido trasladado en ambulancia.

“Estaba en casa cuando oí un estruendo espantoso y salí. En cuestión de minutos acudió mucha gente y había un chico prestando primeros auxilios al niño, intentando hacerle la respiración boca a boca. No pude acercarme más porque era una escena espeluznante’, dijo Lucía, una mujer de 50 años que vive a pocos metros de donde se produjo el accidente.

“Vivo aquí desde hace 45 años, el coche venía de una calle en la que no hay mucha visibilidad”, relató a los medios. “Por lo que me han contado algunos vecinos, los de la camioneta intentaron adelantar a un coche, iban a gran velocidad y chocaron contra el coche de la señora que estaba esperando en la puerta de la guardería. Es alucinante, todavía no me lo creo”.

El Lamborghini alquilada por los Youtubers y el Smart adonde viajaban la madre con sus dos hijos

El padre de Manuel intentó agredir al conductor del Lamborghini tras acudir al lugar del accidente y fue bloqueado por los presentes.

La policía inició una investigación por homicidio involuntario contra el conductor, Matteo Di Pietro, de 20 años. El joven dio positivo al cannabis en los controles antidroga posteriores. Sus compañeros podrían ser acusados´como cómplices si se demuestra que en las fases previas al accidente estaban grabando un vídeo para subirlo en las redes sociales. Ninguno de los chicos, de entre 20 y 23 años, resultó herido.

