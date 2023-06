Los jefes del espionaje mundial se reunieron en un cónclave secreto en Singapur pero excluyeron a Rusia

La estadounidense Avril Haines participó del encuentro en Singapur (Reuters)

Una reunión secreta de altos cargos de unas dos docenas de las principales agencias de inteligencia del mundo fue realizada este fin de semana al margen de la reunión de seguridad del Diálogo de Shangri-La en Singapur, según declararon fuentes a la agencia Reuters, que añadieron que pese a la participación de rivales como Estados Unidos y China, la cita dejó fuera a representantes de Rusia.

Estas reuniones, organizadas por el Gobierno de Singapur, se venían celebrando discretamente desde hace varios años en un lugar distinto, paralelamente a la cumbre de seguridad. Las reuniones previas no fueron reportadas.

Aunque se disponía de pocos detalles sobre los debates específicos en Singapur, la guerra de Rusia en Ucrania y la delincuencia transnacional figuraron en las conversaciones del viernes, añadió una persona con conocimiento de las conversaciones. El jueves por la tarde, los jefes de los servicios de inteligencia celebraron una reunión informal.

Según otra de las fuentes, no estuvo presente ningún representante ruso. Por el lado ucraniano tampoco hubo presencia en la reunión de servicios de inteligencia, pero sí participó el viceministro de Defensa, Volodymr Havrylov en el Diálogo de Shangri-La, la cita formal.

Volodymyr Havrylov participó del foro en Singapur. No hubo representantes rusos en el foro formal ni en la reunión de inteligencia (Reuters)

Otra de las fuentes afirmó que el tono de la reunión fue de colaboración y cooperación, y no de confrontación.

George Friedman, experto en geopolítica y asuntos internacionales, destacó en la revista Geopolitical Futures la inusual cifra de fuentes a las que accedió Reuters. Tras años de secretismo, sería una novedad que hable uno de los involucrados en el evento. Por lo tanto consideró que el hecho de que hablen cinco personas da a entender una voluntad general de hacer públicos algunos detalles. Entre lo revelado, lo más destacado ha sido la ausencia de Moscú en un foro de gran importancia para su aparato de inteligencia.

“La reunión es un punto importante en la agenda internacional en la sombra”, dijo una persona con conocimiento de las discusiones. “Dada la variedad de países participantes, no se trata de un festival comercial, sino más bien de una forma de promover una comprensión más profunda de las intenciones y los objetivos finales. Existe un código tácito entre los servicios de inteligencia según el cual pueden hablar cuando resulta más difícil una diplomacia más formal y abierta: es un factor muy importante en tiempos de tensión, y el encuentro de Singapur ayuda a promoverlo”.

Estados Unidos estuvo representado por la Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, jefa de la comunidad de inteligencia de su país, mientras que China estuvo entre los demás países presentes, a pesar de las tensiones entre las dos superpotencias.

Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional estadounidense, en Singapur (Reuters)

También asistió Samant Goel, jefe de la agencia india de inteligencia exterior, el Ala de Investigación y Análisis, según una fuente india.

Las cinco fuentes que hablaron de las reuniones declinaron ser identificadas debido a lo delicado del asunto.

“Si se celebraron conversaciones serias, es difícil creer que tuvieran lugar en compañía de todas las demás naciones presentes. Yo supondría que la reunión fue acompañada de reuniones bilaterales secretas, si no por los demás, sí por los estadounidenses y los chinos. La ausencia de Rusia en el grupo más pequeño también es importante”, comentó Friedman. “Obviamente, China no insistió en que se incluyera a Rusia. La disposición de los chinos a sentarse con otras potencias sin la presencia de Moscú significa que Rusia no es vista como una gran potencia”, agregó.

Un vocero del Ministerio de Defensa de Singapur dijo que, al asistir al Diálogo de Shangri-La, “los participantes, incluidos los altos funcionarios de las agencias de inteligencia, también aprovechan la oportunidad para reunirse con sus homólogos.”

“El Ministerio de Defensa de Singapur puede facilitar algunas de estas reuniones bilaterales o multilaterales”, dijo el portavoz. “Los participantes han encontrado beneficiosas estas reuniones celebradas al margen del (diálogo)”.

La embajada de Estados Unidos en Singapur dijo que no tenía información sobre la reunión. Los gobiernos chino e indio no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda operan lo que se denomina la red de los Cinco Ojos (Five Eyes) para reunir y compartir una amplia gama de inteligencia, y sus funcionarios de inteligencia se reúnen con frecuencia.

Las grandes reuniones de la comunidad de inteligencia son menos frecuentes y casi nunca se hacen públicas.

La estadounidense Haines fue también una de los delegadas oficiales en el Diálogo de Shangri-La. En un debate sobre ciberseguridad en la reunión principal, dijo en respuesta a una pregunta de un militar chino que la cooperación entre países era esencial. “Es absolutamente crítico, incluso cuando hay desconfianza, e incluso cuando te enfrentas en efecto a adversarios, que sigas tratando de trabajar y cooperar en cuestiones de interés mutuo y también tratar de gestionar el potencial de escalada”, dijo.

Funcionarios estadounidenses informaron el viernes de que el director de la CIA, William Burns, visitó China el mes pasado para mantener conversaciones con sus homólogos chinos, en un momento en que la administración Biden trata de impulsar las comunicaciones con Pekín.

(Con información de Reuters)

