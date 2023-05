Indignación en Rusia: Putin indultó a un sanguinario femicida por haber combatido en Ucrania y ahora camina libremente por el barrio de su víctima

El funcionario fue condenado a 16 años pero Putin lo liberó para que luchara en Ucrania

Las personas que viven en la región rusa de Vladikavkaz y en especial las mujeres, están aterrorizados tras la liberación de un brutal asesino que regresó sin cargos a su ciudad natal, perdonado por Vladimir Putin por haber luchado en la guerra contra Ucrania.

El ex policía Vadim Tekhov de 33 años, fue encarcelado en 2021 luego de estar cumpliendo una condena de 16 años por matar a su esposa de varias puñaladas.

El frenético ataque que quedó grabado en horribles imágenes de una cámara de seguridad conmocionaron a Rusia, cuando el ex funcionario policia apuñalaba repetidamente a su esposa, Regina Gagieva de 22 años, en su oficina.

La mujer recibió al 15 heridas luego de que el hombre la apulalara con un cuchillo de cocina, pero los esbirros de Putin lo sacaron de la cárcel cuando cumplia muy poco tiempo de su condena y lo enviaron al frente de batalla, en la cruenta guerra contra Ucrania.

Regina Gagieva de 22 años, asesinada por su ex pareja

Putin le perdonó la sentencia de 16 años y lo dejó en libertad después de estar durante seis meses en el frente de batalla, siendo éste uno de los miles de asesinos liberados de las cárceles rusas para luchar en la guerra.

La hermana de su ex esposa, Roxana Zaseeva, lo ha visto en la ciudad rusa de Vladikavkaz, donde mató a Regina, caminando por las calles comiendo un shawarma, según publicó el medio británico The Daily Mail.

“La barro debería habérselo tragado, pero él camina tranquilamente por las calles. En este momento, múltiples vidas están en peligro”, dijo Zaseeva al Mail.

“¿Nuestros servicios penitenciarios no entienden esto. Están esperando otra muerte. Crees que si viene a mi casa, será posible simplemente hablar con él?”, se cuestionó.

Zaseeva siente que debe irse de la ciudad, pero advirtió que otras mujeres también están en riesgo porque el asesino de su hermana que acechó contra su hermana ahora anda suelto.

En el video de seguridad se puede ver a Tekhov amenazando con un cuchillo a su ex esposa mientras le exigía ver su celular ya que sospechando que ella estaba comenzando una nueva relación.

Captura por una cámara de seguridad del momento del asesinato de Regina Gagieva de 22 años

El ex policía la atacó salvajemente hasta dejarla muy mal heridas, para finalmente fallecer en el hospital. Regina tenía un hijo.

La madre de la víctima, Zema, dijo que el ex policía estaba atormentado por los celos: “Todo el tiempo estuvo celoso. Él le dijo (a mi hija). Si no estás conmigo, no estarás con nadie. Acompáñame o te mato”, contó la madre al Mail.

La hermana de Regina fue a ver a los funcionarios de la prisión, para exigir una explicación por la liberación de su ex culñado.

“Quería entender cómo podían liberar a un asesino así. Pero ahí se solidarizaron conmigo y dijeron que no podían hacer nada’”, le contó al Mail.

Vadim Tekhov tras ser capturado por asesinar a su esposa

Cientos de dolientes asistieron al funeral de Regina Gagieva en la ciudad rusa de Vladikavkaz.

Tekhov luchó en una unidad del ejército regular, que aplicó el mismo mecanismo de los mercenarios del Grupo Wagner y reclutaron convictos para llevarlos a la guerra.

