La pobreza en China: el tema tabú que el régimen quiere borrar de las redes sociales

Los censores chinos han estado suprimiendo videos sobre la pobreza en el país, a pesar de las recientes afirmaciones del régimen de una “amplia victoria” contra ella. Aunque China es un país socialista que afirma promover la prosperidad común, muchas personas siguen siendo pobres o viven justo por encima del umbral de la pobreza. Con unas perspectivas económicas cada vez más sombrías y una población cada vez más preocupada por su futuro, la pobreza se ha convertido en un tema tabú que puede provocar la ira del régimen.

La Administración del Ciberespacio de China anunció en marzo que reprimirá a quienes publiquen videos o posts que “manipulen deliberadamente la tristeza, inciten a la polarización, creen información perjudicial que dañe la imagen del Partido y del gobierno, y perturben el desarrollo económico y social”.

Bajo esa norma, se han prohibido los videos en los que aparecen pobres, ancianos y discapacitados. Un relevamiento del New York Times mostró que la censura alcanza escenas cotidianas con tal de no alterar el lineamiento del régimen.

Un artista que canta que se lava la cara todos los días pero aun así lo más limpio es su bolsillo. El resultado: su canción fue prohibida y sus cuentas quedaron suspendidas. Otra publicación que se viralizó fue la de un video que mostraba qué se podía comprar una jubilada con su pensión mensual de 100 yuanes (casi 15 dólares). El posteo fue borrado. Son dos ejemplos de hasta dónde llega los esfuerzos del régimen por eliminar de raíz los debates de los problemas económicos sociales.

Las zonas alejadas de los grandes centros urbanos son las más afectadas, sin recibir los beneficios del desarrollo del país (Reuters)

Si se busca la palabra china “pinkun” o pobreza en el mayor portal de noticias del país, QQ, la noticia principal es sobre una investigación que demuestra que la pobreza es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. Los medios de comunicación rara vez informan sobre las causas sistémicas de la pobreza en China.

El Partido Comunista suele alardear del número de personas a las que ha sacado de la pobreza en las últimas cuatro décadas, pero nunca menciona cómo sumió a toda la nación en la más absoluta miseria bajo Mao Zedong. El alivio de la pobreza es una medalla de la que el partido hace alarde para reivindicar su legitimidad. Sin embargo, a pesar de su ascenso como potencia económica, China tiene una red de seguridad social drásticamente inadecuada, y el régimen está ansioso por bloquear cualquier debate sobre las condiciones a las que se enfrentan los pobres.

En 2021, las personas mayores del campo recibieron una media de 27 dólares al mes en prestaciones de la seguridad social, según un informe del gobierno. Esa pensión es apenas un 5% de lo que recibe el jubilado urbano medio. La desigualdad de ingresos es un problema en muchos países, incluido Estados Unidos. Sin embargo, en China, la mayor división de riqueza se da entre residentes rurales y urbanos, creada por las normas gubernamentales que vinculan las prestaciones sociales, incluidas la escolarización, la asistencia sanitaria y las pensiones, al lugar de nacimiento de la persona, y no en función de su residencia, ingresos o necesidades. Esta política perjudica especialmente a los jubilados.

Un video viral sobre ancianos que luchan por llegar a fin de mes tuvo lugar en Henan, una de las provincias más pobladas de China, donde el gobierno aumentó las pensiones mensuales de los residentes rurales de 16 a 18 dólares este año. El video (disponible en YouTube, pero no en las plataformas chinas) muestra a dos obreros de unos 70 años descargando un camión cargado de cemento con las manos y los hombros.

La pensión de los jubilados sigue siendo baja para subsistir (Reuters)

Aunque la pobreza no es un problema nuevo en China, no era un tema al que la gente prestara mucha atención durante los años de milagroso crecimiento económico del país. Sin embargo, ahora que el motor económico de China no para de dar trompicones, los chinos recién llegados a la clase media temen volver a caer en la pobreza, razón en parte por la que estos videos han llamado la atención.

“Porque esta sociedad sólo te permite celebrar la prosperidad”, escribió un usuario, según reportó el Times. “Tienes que cargar tú con todos los sufrimientos y no compartirlos en Internet”.

El Times agregó que incluso se censuró un hilo de debate en el foro Zhihu sobre por qué el gobierno no permite videos sobre los pobres. “Porque teóricamente no hay pobres en China”, especuló un usuario de las redes sociales en un mensaje escrito antes de que desapareciera el hilo. “China ha eliminado la pobreza”. El régimen es claro: solo se puede hablar de lo positivo.

