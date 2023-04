43 años después del atentado, juzgan al único sospechoso de haber hecho estallar una sinagoga en París

ARCHIVO - Un oficial de policía camina en la escena después del atentado con bomba en la sinagoga de la calle Copernic, en París, que mató a 4 personas el 3 de octubre de 1980. (Foto AP/Remy de la Mauviniere, archivo)

Un académico libanés-canadiense que es el único sospechoso de un atentado con bomba en 1980 frente a una sinagoga de París fue juzgado en ausencia el lunes, casi 43 años después de que cuatro personas murieron y 46 resultaron heridas en el ataque no reclamado.

Las autoridades francesas identificaron a Hassan Diab como sospechoso en 1999. Lo acusan de colocar la bomba la noche del 3 de octubre de 1980, frente a la sinagoga donde se habían reunido 320 fieles para marcar el final de una festividad judía.

Diab, de 69 años, ha negado su participación en el ataque y dijo que estaba en una universidad en Beirut en el momento del atentado en el oeste de París. Sus partidarios y abogados en Francia y Canadá afirman que las autoridades judiciales francesas han perseguido indebidamente a Diab como víctima de un error de identidad.

Los investigadores franceses atribuyeron el ataque a la sinagoga al Frente Popular para la Liberación de Palestina-Operaciones Especiales. Canadá autorizó la extradición de Diab a Francia a fines de 2014. Pasó tres años en prisión preventiva, pero los jueces antiterroristas luego ordenaron su liberación de la custodia francesa por falta de pruebas y regresó a Canadá.

El tribunal de apelación de Francia dictaminó en enero de 2021 que Diab debe ser juzgado por cargos relacionados con el terrorismo. Si es declarado culpable, podría recibir cadena perpetua. Se espera un veredicto para el 21 de abril.

Imagen de referencia de una sinagoga. Los investigadores franceses atribuyeron el ataque a la sinagoga al Frente Popular para la Liberación de Palestina-Operaciones Especiales. (Foto AP/Brandon Wade, archivo)

Los sobrevivientes del ataque y las familias de las víctimas asistieron el lunes al primer día del proceso en París. El fiscal Benjamin Chambre dijo que la ausencia de Diab es una prueba de “gran cobardía en su comportamiento”.

“Es una grave abominación para la justicia y para las víctimas 43 años después de los hechos”, agregó Chambre. El abogado de Diab, William Bourdon, dijo que su cliente “nunca había huido” de nada.

Para los sobrevivientes, el largo camino hacia el juicio puede ser que se retrase la justicia, pero al menos no se les niega la justicia, dijeron sus abogados a The Associated Press. Los abogados de las víctimas dicen que el juicio servirá como elemento disuasorio para futuros actos terroristas y sentimientos antisemitas.

“Es un acontecimiento positivo que se esté llevando a cabo el juicio, incluso si él (el sospechoso) no estará presente e incluso si es absuelto”, dijo Bernard Cahen, abogado de dos familias que perdieron a sus seres queridos.

David Père, abogado de una víctima de 14 años que estaba celebrando su bar mitzvah en el momento del ataque, dijo que “se debe seguir el camino de la justicia”, incluso después de más de cuatro décadas de investigación y drama legal. Hay un sospechoso en el ataque, y Père dijo que su cliente quiere escuchar lo que Diab tiene que decir en la corte, aunque solo sea a través de sus abogados.

“Un ataque terrorista es algo que te persigue todos los días de tu vida”, dijo Père. “Un juicio es el resultado (de un ataque), no una venganza por él”.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: