Rusia condecoró a los pilotos de los aviones caza que atacaron al drone de EEUU

Un avión militar ruso Su-27 descarga combustible mientras vuela hacia un dron MQ-9 "Reaper" de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobre el Mar Negro, el 14 de marzo de 2023 en esta imagen fija tomada de un video publicado por el Pentágono. Cortesía del Comando Europeo de EE. UU./El Pentágono/Folleto a través de REUTERS

Rusia condecoró este miércoles a los pilotos de los dos cazas rusos que estuvieron implicados en el ataque contra el drone estadounidense en el mar Negro, que se hundió a unos 100 kilómetros al suroeste de la península de Crimea tras colisionar supuestamente uno de los bombarderos Su-27 con el MQ-9 Reaper.

El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, les entregó las órdenes de coraje por haber “impedido la violación por parte del vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 de los límites de la zona de restricción temporal del espacio aéreo” establecida por Rusia en torno a Crimea por la campaña militar en Ucrania.

Rusia considera el vuelo del dron estadounidense una “provocación”, pero niega que hubiera habido una colisión, como aseguró EEUU, que publicó imágenes del incidente la semana pasada.

En el video se puede apreciar que una de las hélices del dron y uno de los puntales están dañados “tras colisionar 60 segundos antes el Su-27 ruso con el MQ-9″ estadounidense.

El Ministerio de Defensa de Rusia reiteró hoy que se enviaron los cazas para “identificar al intruso” y que el dron perdió altura y chocó contra la superficie del agua solo “como resultado de maniobras bruscas que desembocó en un vuelo descontrolado” del aparato estadounidense.

“Los combatientes rusos no utilizaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo base”, enfatizó el departamento que dirige Shoigú.

Los Su-27 rusos vertieron combustible y golpearon la hélice del MQ-9, provocando que las fuerzas estadounidenses tuvieran que derribar el MQ-9 en aguas internacionales.

Así fue el ataque que provocó el derribo del drone

El Comando Europeo del ejército de EE.UU. publicó las imágenes desclasificadas del incidente protagonizado sobre aguas del Mar Negro.

Según informó el comando de Estados Unidos en un comunicado, las imágenes muestran el momento en el que “un avión ruso realizaba una interceptación insegura y poco profesional de un dron ‘MQ-9′ de la Fuerza Aérea de EE.UU. en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, el 14 de marzo”.

Según la información publicada junto al video, el suceso comienza cuando un avión ruso se acerca a la parte trasera del “MQ-9″ estadounidense. Poco después la aeronave del Kremlin comienza a liberar combustible a su paso y, mientras lo hace, vuela por encima del dron. El ejército estadounidense dijo que la maniobra fue un aparente intento de cegar los instrumentos ópticos del dron y expulsarlo de la zona.

En apenas unos minutos, el “Su-27″ ruso inicia una segunda aproximación hacia el “MQ-9″, vuelve a liberar combustible y pasa aún más cerca del aparato no tripulado.

Poco después, el avión ruso choca con el dron y la imagen de la cámara del “MQ-9″ se pierde durante aproximadamente 60 segundos, relata el comando estadounidense. Cuando la cámara recupera la transmisión se puede ver que la hélice y uno de los puntales del dron están dañados.

El fragmento publicado no muestra los acontecimientos anteriores ni posteriores al aparente enfrentamiento por vertido de combustible.

(Con información de EFE)

