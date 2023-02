Emmanuel Macron dijo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur “no es posible” si América Latina viola normas ambientales

Emmanuel Macron en la feria nacional de la agricultura (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado que un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur “no es posible” si los latinoamericanos no respetan las normas medioambientales como los europeos.

“Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París (sobre el clima) como nosotros y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores”, declaró Macron, al margen de su visita a la gran feria nacional de la agricultura.

El Mercosur está compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, todos ellos, importantes potencias agrícolas.

“Cuando se imponen restricciones a nuestros productores, nosotros debemos imponérselas a la alimentación que importamos, algo que no se hace lo suficiente a nivel europeo”, consideró Macron.

La UE y Mercosur cerraron un acuerdo comercial en 2019, tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero este no fue ratificado debido a la preocupación en Europa por la política medioambiental del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro.

El tono ha cambiado a favor a raíz la vuelta al poder del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y a principios de este año, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la UE prevé firmar el acuerdo para el mes de julio.

Los agricultores franceses, y los ganaderos en particular, temen la entrada en el mercado comunitario de productos agrícolas sudamericanos sujetos a estándares de producción menos exigentes que los de la UE.

Macron habló del acuerdo UE-Mercosur en su visita a la gran feria nacional de la agricultura (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Macron anunció también que viajará a China “a principios de abril” y llamó a Pekín a “ayudar a presionar a Rusia” para “detener la agresión” a Ucrania y “construir la paz”.

China publicó el viernes un documento de doce puntos en el que llamaba a entablar conversaciones de paz y una “solución política” entre las partes. Macron consideró que esta paz “solo es posible si incluye el fin de la agresión rusa, la retirada de las tropas y el respeto a la soberanía territorial y del pueblo ucraniano”.

El viernes, Macron abogó por “acrecentar la presión y el aislamiento de Rusia” para que Moscú renuncie a su “empresa de agresión” contra Ucrania, en una videoconferencia con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Resaltó como “prioridad” “intensificar el apoyo” a Ucrania para que esta pueda recuperar su soberanía e integridad territorial, detalló el Elíseo en un comunicado. “En este sentido, el jefe de Estado subrayó la importancia de combatir cualquier elusión de las sanciones vigentes” por parte de Rusia, agrega el mensaje.

A un año de la invasión a gran escala orquestada desde Moscú, los mandatarios francés y turco conversaron sobre “acciones útiles” que puedan beneficiar a las poblaciones civiles y “en favor de un retorno a la paz que se efectúe con pleno respeto a los derechos legítimos de Ucrania”.

También hablaron de sus esfuerzos conjuntos para permitir la exportación de productos agrícolas ucranianos, “esenciales para la seguridad alimentaria mundial”.

En la videoconferencia, Macron transmitió igualmente la disposición de su país para “responder a la urgencia humanitaria” derivada del reciente terremoto.

“Tras enviar el mismo día dos destacamentos de seguridad civil para participar en la búsqueda de emergencia, Francia se moviliza ahora enviando material y alimentos, y sigue atendiendo a cerca de 100 personas al día en su hospital de campaña desplegado en Gölbasi”, precisa el comunicado.

(Con información de agencias)

