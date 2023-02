La Justicia rumana rechazó el recurso de apelación del influencer Andrew Tate y su hermano

Policías escoltan a Andrew Tate esposado a su hermano Tristan, derecha, de la Corte de Apelaciones después de apelar el fallo para extender su arresto otros 30 días en Bucarest, Rumania, el miércoles 1 de febrero de 2023. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Un tribunal rumano ratificó el miércoles una segunda detención de 30 días para el polémico influencer y ex kickboxer profesional Andrew Tate, quien está detenido bajo sospecha de crimen organizado y trata de personas, informó una funcionaria.

Tate no logró apelar la decisión del 20 de enero de un juez de extender su arresto 30 días por segunda ocasión, dijo Ramona Bolla, vocera de la agencia rumana en contra del crimen organizado DIICOT.

Tate, de 36 años, con ciudadanía británica y estadounidense y casi 5 millones de seguidores en Twitter, llegó a la Corte de Apelaciones de Bucarest esposado a su hermano Tristan, quien está detenido en el mismo caso junto con dos mujeres rumanas. Ninguno de los cuatro han sido acusados formalmente.

La corte rechazó sus apelaciones y permanecerán detenidos hasta el 27 de febrero mientras los fiscales siguen investigando el caso.

Un documento visto por The Associated Press que explica la decisión del 20 de enero indica que el juez consideró la “seriedad particular de los acusados” y su capacidad de identificar a víctimas “con una mayor vulnerabilidad, en busca de mejores oportunidades de vida”.

Tina Glandian, una abogada estadounidense que ha representado a celebridades incluido al cantante Chris Brown y al ex boxeador Mike Tyson, se unió al equipo legal de los Tate el miércoles para trabajar con él.

Andrew Tate y Tristan Tate son escoltados por agentes de policía fuera de la sede del Tribunal de Apelaciones de Bucarest, en Bucarest, Rumania, el 1 de febrero de 2023. Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS

“El equipo de defensa expresó extensos argumentos legales señalando la falta de evidencia contra los hermanos Tate”, dijo en conferencia de prensa antes del fallo. “No es secreto que los hermanos Tate son personas públicas controversiales, pero esto no es sobre su persona pública… esto es sobre la infracción de derechos humanos internacionales y el debido proceso de la ley”.

“Hasta ahora el sistema ha fallado”, dijo. “Los hermanos Tate, ambos ciudadanos estadounidenses, han estado en la cárcel durante más de 30 días sin derecho a fianza y sin que se presenten cargos contra ellos”.

Cuando los Tate salían de la corte después de la audiencia del miércoles por la mañana, Andrew Tate dijo: “Pídales evidencia y no le darán ninguna, porque no existe. Pronto descubrirán la verdad de este caso”.

Tate, quien supuestamente vive en Rumania desde 2017, fue expulsado previamente de varias plataformas de redes sociales prominentes por expresar puntos de vista misóginos y discursos de odio. Ha afirmado que hay “cero pruebas” en su contra en el caso y alegó que, en cambio, se trata de un ataque “político” para silenciarlo.

“Mi caso no es penal, es político. No se trata de justicia o equidad. Se trata de atacar mi influencia en el mundo”, dijo en una publicación que apareció en su cuenta de Twitter el domingo.

Su seguimiento en Twitter ha aumentado en varios cientos de miles desde que fue arrestado por primera vez en diciembre. Una petición en línea lanzada en enero para liberar a los hermanos ha obtenido casi 100.000 firmas.

Anrew Tate

Después de que los hermanos Tate y las dos mujeres fueran arrestadas, la agencia contra el crimen organizado DIICOT dijo en un comunicado que había identificado a seis víctimas en el caso de trata de personas que fueron sometidas a “actos de violencia física y coerción mental” y fueron explotadas sexualmente por miembros del presunto grupo delictivo.

La agencia dijo que las víctimas fueron atraídas con pretensiones de amor y luego intimidadas, puestas bajo vigilancia y sujetas a otras tácticas de control mientras eran obligadas a participar en actos pornográficos para obtener una ganancia financiera sustancial.

El mes pasado, las autoridades rumanas llegaron a un complejo cerca de Bucarest vinculado con los hermanos Tate y se llevaron una flota de autos de lujo que incluía un Rolls-Royce, un Ferrari y un Porsche. Informaron la incautación de activos por un valor estimado de $ 3.9 millones.

Los fiscales han dicho que si pueden probar que los dueños de los autos ganaron dinero a través de actividades ilícitas como el tráfico de personas, los activos se usarían para cubrir los gastos de la investigación y para compensar a las víctimas. Tate también apeló sin éxito la incautación de activos.

Con información de AP

