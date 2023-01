Estados Unidos está enviando a Ucrania armas y municiones que estaban almacenadas en Israel

Volodimir Zelensky y Joe Biden, reunidos en diciembre en Washington (Reuters)

Estados Unidos está enviando armas y municiones almacenadas en Israel a Ucrania para su uso en la guerra contra Rusia, según informó el miércoles el New York Times, afirmando que la decisión se tomó el año pasado.

Un funcionario israelí confirmó el informe a Reuters, detallando que el entonces primer ministro Yair Lapid dio el visto bueno la transferencia, aunque Estados Unidos no necesita formalmente tal consentimiento.

Durante décadas, el Pentágono ha almacenado municiones en Israel para servir como reabastecimiento de emergencia para el país en tiempos de guerra o para su entrega a otros aliados de Estados Unidos.

Según el New York Times, las municiones que Washington decidió trasladar de Israel a Ucrania son unos 300.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros. Alrededor de la mitad se ha enviado a Europa para su redistribución a Ucrania, según el periódico.

Analistas militares consultados por el Times destacaron que “la artillería constituye la columna vertebral de la potencia de fuego de combate terrestre tanto para Ucrania como para Rusia, y el resultado de la guerra puede depender de qué bando se quede antes sin munición”.

Artillería en el frente de batalla en Donetsk (Reuters)

Preguntado por el informe, un portavoz militar israelí se limitó a decir: “El material estadounidense que estaba almacenado en Israel fue transferido a las fuerzas armadas de Estados Unidos hace unas semanas a petición de éstas”.

Si tales transferencias se han producido o se producirán bajo la vigilancia del primer ministro conservador israelí Benjamin Netanyahu, que recuperó la jefatura del Estado el 29 de diciembre, podría poner a prueba la compenetración que construyó con el presidente ruso Vladimir Putin en mandatos anteriores.

Netanyahu ha hablado de revisar la política israelí sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, pero no ha prometido ningún suministro directo de armas a Kiev. Lapid, un centrista que fue primer ministro durante seis meses, ha expresado su solidaridad con Ucrania.

La embajada de Estados Unidos en Israel no hizo comentarios inmediatos sobre el informe del New York Times. El embajador ucraniano, Yevgen Korniychuk, dijo a Reuters por teléfono que no tenía “ni idea” de si el informe era cierto. La embajada rusa declinó hacer comentarios.

Por su parte, el Jerusalem Post indicó que una fuente de las Fuerzas de Defensa de Israel aseguró que EEUU repondrá las armas transferidas a Ucrania y aclaró que el envío “no significa un cambio en la política israelí a la hora de proporcionar ayuda militar a Ucrania”.

Aunque Israel ha condenado la invasión rusa de Ucrania, ha limitado su asistencia a Kiev a ayuda humanitaria y equipos de protección.

Los israelíes quieren mantener una línea directa de coordinación con Rusia, establecida en 2015, sobre sus ataques militares contra presuntos objetivos iraníes en Siria, donde Moscú tiene una guarnición. También tienen presente el bienestar de la gran comunidad judía de Rusia.

Aunque las municiones estadounidenses almacenadas en Israel están bajo su custodia, “los estadounidenses no necesitan nuestro permiso para trasladarlas. Son propiedad estadounidense”, declaró a Reuters David Ivry, ex director general del Ministerio de Defensa de Israel.

(Con información de Reuters)

