Crece la violencia yihadista en la costa oeste de África y se multiplican los ataques en Benin

Un oficial de policía y un soldado de Benin detienen a un motociclista en un puesto de control en las afueras de Porga, Benin (Foto AP/Marco Simoncelli/Archivo)

Ha pasado más de un año desde que los yihadistas asaltaron por primera vez la ciudad de Igor Kassah en el norte de Benin, pero el sacerdote todavía vive con miedo. Su vida, una vez pacífica, ahora está marcada por llamadas telefónicas amenazantes y diatribas extremistas islámicas colocadas en las puertas de las iglesias exigiendo que la gente se vaya. Está obsesionado por los cuerpos que ha visto de los muertos en los ataques.

“Ya no tenemos una vida normal”, dijo el hombre de 41 años a través de mensajes de texto a The Associated Press. “Es difícil hablar y actuar con confianza porque ya no sabes quién está frente a ti”.

La violencia de extremistas vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico ha sacudido gran parte de la región interior del Sahel en África occidental durante más de siete años. Ahora se está extendiendo a los estados costeros, siendo Benin el más afectado, dicen los expertos.

Los ataques yihadistas en Benin se han multiplicado por más de diez entre julio y diciembre en comparación con el mismo período del año pasado, de 2 a 25, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados. Esto es más que cualquier otro estado costero en África occidental. Si la violencia extremista continúa extendiéndose, podría tener consecuencias de gran alcance, dicen los analistas.

“Cuando se habla del Sahel, los intereses geopolíticos son limitados”, dijo Kars de Bruijne, investigador principal de Clingendael, una organización de investigación con sede en Holanda.

“Pero es diferente para los estados costeros, que son económicamente mucho más fuertes y más importantes para la Unión Africana y los países occidentales como Inglaterra y Estados Unidos”, dijo. “Estas potencias occidentales podrían ver sus intereses en juego, lo cual es una razón clave por la que deberían estar realmente preocupados por el desbordamiento de la violencia extremista en Benin”, explicó. “Cuantos más frentes abran los yihadistas, más difícil será responder con eficacia”.

Instructores militares del ejército francés caminan por una de las carreteras principales en Tanguietan, en el norte de Benin (Foto AP/Marco Simoncelli/Archivo)

La violencia en Benin, un país de 12 millones de habitantes, es en gran parte el resultado de lo que está sucediendo en la vecina Burkina Faso, donde los ataques yihadistas han matado a cientos y desplazado a casi 2 millones de personas. Los ataques se limitaron inicialmente a la frontera entre el este de Burkina Faso y Benin en los Parques Nacionales W y Pendjari en las regiones de Alibori y Atacora, pero ahora se están expandiendo. Los incidentes han aumentado desde junio en áreas pobladas alrededor de los parques con yihadistas conectados con el grupo vinculado a Al Qaeda conocido como JNIM, empujando al ejército de Benin desde la frontera creando un vacío de seguridad y tomando el control de parte del país, dijo un informe reciente de Clingendael.

Los rebeldes yihadistas parecen estar creando una gran área de influencia desde Níger hasta Togo para mantener abiertas las líneas de suministro, reclutar personas y adquirir material, dicen los analistas. Otro objetivo podría ser resistir la presión de la Iniciativa Accra, una plataforma militar que involucra a Burkina Faso y los países costeros para evitar una mayor propagación del extremismo desde el Sahel.

El gobierno de Benin ha intensificado su respuesta invirtiendo casi 130 millones de dólares para crear nuevas bases de operaciones, fortalecer las existentes y reclutar a casi 4000 fuerzas de seguridad desde el año pasado, dijo el presidente de Benin, Patrice Talon, en un discurso a principios de este mes.

Pero el aumento de la seguridad del gobierno está provocando abusos contra los derechos humanos, como arrestos arbitrarios de los sospechosos de trabajar con yihadistas, en particular de la etnia fulani, de quienes se sospecha que están afiliados a extremistas islámicos, dicen lugareños y grupos de derechos humanos.

“Existe el riesgo de que las violaciones de derechos humanos se vuelvan sistemáticas y empeoren, como es el caso de los países vecinos que han estado luchando contra los mismos grupos armados durante varios años”, dijo Samira Daoud, directora regional para África Occidental de Amnistía Internacional.

Los estados costeros de África Occidental y la comunidad internacional no han aprendido lo suficiente de la crisis en el Sahel sobre cómo abordar la inseguridad, dicen expertos regionales.

El gobierno de Benin ha intensificado su respuesta invirtiendo casi 130 millones de dólares para crear nuevas bases de operaciones, fortalecer las existentes y reclutar a casi 4000 fuerzas de seguridad desde el año pasado, dijo el presidente de Benin, Patrice Talon, en un discurso a principios de este mes.

“Estamos viendo la misma dinámica en Benin y me temo que estamos probando las mismas estrategias que fracasaron en el Sahel”, dijo Laura Sanders, fundadora de Cetus Global, una empresa de consultoría con sede en Benin y enfocada en la prevención de conflictos en África Occidental.

“Existe la oportunidad de elegir una ruta diferente para que los países litorales aborden la crisis, centrándose en los impulsores de la violencia y lo que empuja a las personas a estos grupos armados, como las quejas no resueltas, la marginación social y la mala gobernanza de los recursos naturales”, dijo. .

Para reducir el sufrimiento humanitario a medida que aumenta la violencia, es urgente aumentar las inversiones ahora en educación, nutrición y salud en las regiones que limitan con los países del Sahel central, dicen los grupos de ayuda.

Mientras tanto, las comunidades de Benin dicen que se ven obligadas a aceptar una vida que nunca pensaron que tendrían que soportar.

“Pensamos por un momento, quizás por cierta ingenuidad... que (nosotros) podríamos escapar de la situación de amenazas, de ataques casi diarios que (Benin) está sufriendo”, dijo Arnaud Houenou, experto en seguridad nacional y un profesor de la Universidad de Abomey Calavi de Benín.

“Benin se ha librado de la guerra terrorista en el Sahel a pesar de su proximidad a Nigeria y Burkina Faso”, dijo. “Pero la realidad se ha impuesto”.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: