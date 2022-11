Justin Trudeau denunció la interferencia china en los asuntos de Canadá y provocó un desplante público de Xi Jinping

Justin Trudeau y Xi Jinping hablan luego de su reunión.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el miércoles que había discutido con el presidente Xi Jinping el tema de la interferencia china en los asuntos canadienses al margen de la cumbre del G20 en Bali.

Ottawa ha acusado en las últimas semanas al gobierno chino de interferir con sus instituciones democráticas y su sistema judicial, después de años de relaciones tensas entre los dos países.

“He planteado el tema de la interferencia con nuestros ciudadanos”, dijo Trudeau en una conferencia de prensa en la isla turística de Indonesia.

Trudeau se reunió con Xi el martes, el primer diálogo cara a cara entre los dos líderes desde 2019.

Dijo que le dijo al líder chino, quien el mes pasado aseguró un tercer mandato histórico, “es importante poder tener un diálogo sobre esto”.

En la imagen, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.EFE/EPA/STR

La policía federal canadiense dijo el jueves que estaba investigando las llamadas comisarías instaladas ilegalmente por China en el país norteamericano.

Trudeau también dijo la semana pasada que China estaba jugando “juegos agresivos” después de que la emisora canadiense Global News informara sobre una “red clandestina” de candidatos electorales federales financiados por Beijing.

“Es extremadamente importante que sigamos defendiendo las cosas que son importantes para los canadienses”, dijo Trudeau a los periodistas.

Dijo que también destacó “áreas de interés mutuo y desafíos geopolíticos” en su conversación con Xi, incluida la guerra en Ucrania y las tensiones en la península de Corea.

“En Canadá, creemos en el diálogo libre, abierto y franco, y eso es lo que seguiremos teniendo. Continuaremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo”, finalizó Trudeau.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habla con el presidente de China, Xi Jinping, en la Cumbre de Líderes del G20 en Bali, Indonesia, el 16 de noviembre de 2022. Adam Scotti/Oficina del primer ministro/Folleto vía REUTERS.

Acusaciones de Xi Jinping

En respuesta, el presidente chino acusó de filtrar detalles de una reunión privada entre ambos, proporcionando una visión inusualmente sincera de las interacciones de Xi con otros líderes mundiales.

Las imágenes capturadas por los periodistas canadienses en la cumbre de Bali el miércoles parecían mostrar a Xi expresando su descontento por el relato de la reunión compartido por Trudeau con los medios.

El presidente chino se enfrentó al primer ministro canadiense en la cumbre del Grupo de los 20 y lo acusó de filtrar detalles de una reunión privada entre ambos, proporcionando una visión inusualmente sincera de las interacciones de Xi con otros líderes mundiales. Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS.

“Todo lo que discutimos se filtró a los periódicos, eso no es apropiado”, le dice Xi a Trudeau en el video compartido por un reportero de CTV en Twitter.

“Y esa no es la forma en que se llevó a cabo la conversación”, dice Xi. “Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto mutuo”, agregó. “Si no, no estoy tan seguro de cómo resultará”.

Xi fue despectivo y dijo “primero creemos las condiciones”, antes de estrechar la mano del primer ministro canadiense y alejarse.

La interacción fue grabada por periodistas que acompañaban a Trudeau y publicada en Twitter por un reportero de CTV Nation News.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se negó el miércoles a confirmar cualquier detalle de la conversación entre los dos líderes. La portavoz del ministerio, Mao Ning, dijo que no tenía información cuando se le preguntó sobre la reunión.

(con información de AFP)

